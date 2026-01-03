Новини
Швейцарските власти: Бенгалският огън върху бутилките с шампанско е бил твърде близо до тавана в изгорелия бар ВИДЕО

Швейцарските власти: Бенгалският огън върху бутилките с шампанско е бил твърде близо до тавана в изгорелия бар ВИДЕО

3 Януари, 2026 05:55, обновена 3 Януари, 2026 05:00 370 3

40 души загинаха при инцидента в Кран-Монтана, а 119 бяха ранени

Швейцарските власти: Бенгалският огън върху бутилките с шампанско е бил твърде близо до тавана в изгорелия бар ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Пожарът, избухнал в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, изглежда е причинен от бенгалски огън, поставен върху бутилки шампанско, които са се приближили „твърде близо до тавана“, съобщиха властите, цитирани от Би Би Си и NOVA.

40 души загинаха при инцидента, а 119 бяха ранени.

Главният прокурор на Вале Беатрис Пилу заяви на пресконференция в петък, че разследването ще се съсредоточи върху използваните на обекта материали, мерките за пожарна безопасност на бара, неговия капацитет и броя на хората вътре по време на пожара. Разследването ще установи дали ще е необходимо повдигане на обвинения. „Ако случаят е такъв и ако тези хора са все още живи, ще бъде образувано дело срещу тях“, каза тя.

„Всичко ни кара да мислим, че пожарът е възникнал от искрящи свещи или бенгалски огън, които са били поставени върху бутилки шампанско, преместени твърде близо до тавана. От това много бързо е възникнал пламък“, каза Пилу на конференцията.

Властите все още работят по официалното идентифициране на 40-те загинали в пожара, като командирът на полицията Фредерик Жислер заяви, че „това е наш приоритет“. Много от ранените при пожара остават в критично състояние, съобщиха властите. От тях 113 са официално идентифицирани, каза Гислер. Тази цифра включва 71 швейцарски граждани, 14 французи и 11 италианци, както и четирима сърби, наред с други.

Матиас Рейнард, президент на региона Вале, заяви, че около 50 ранени „са били прехвърлени или скоро ще бъдат прехвърлени в европейски страни в специализирани центрове за тежки изгаряния“. „Много хора бяха ранени и все още се борят за живот“, каза още той.

В петък групи от просълзени семейства и тийнейджъри се събраха близо до полицейския кордон около бара. Някои оставиха букети цветя и свещи, докато други поставиха послания в импровизиран храм. Бели палатки покриваха входовете и изходите на обекта. Точно извън града се намира център за оказване на подкрепа на семействата на изчезналите.

На 9 януари в Кран-Монтана ще се проведе церемонията по национален траур.


  • 1 огнепръскачка

    2 0 Отговор
    кЪв е тоя бенгалски огън или тавана е бил от слама.

    05:04 03.01.2026

  • 2 Жоро

    1 0 Отговор
    Всеки заснет да танцува и да се радва на горящият таван директно в затвора.Вместо да се евакуират и предупредят останалите,те чакат до последния момент,когато ще блокират изхода,и хора са умряли гарантирам заради това.

    05:15 03.01.2026

  • 3 Евроатлантик

    0 0 Отговор
    Путин е виновен!!! От как Швейцария влезе в НАТО той се чуди как да на вреди на шведите!!! Предлагам да овелииме санкцийте за руzzия!!!

    05:18 03.01.2026

