Лавина уби скиор в Италия, друг се води изчезнал

Лавина в Северна Италия отне живота на един човек и рани двама души, предадоха световните агенции, като се позоваха на италианските спасителни служби, съобщи dariknews.bg​.

Снежната маса е затрупала общо четирима души, които са били на ски в областта Пиемонте, която граничи с Франция. Лавината ги е връхлетяла на височина от около 2300 метра.

Един човек се води за изчезнал. Издирването му продължава, но метеорологичните условия затрудняват операцията.