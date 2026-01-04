29 са вече жертвите при атаката срещу черноморския курорт Хорли, открити са фрагменти от няколко дрона

Броят на загиналите при терористичната атака в Хорли, Херсонска област, нарасна до 29, като най-малко 60 са ранени, според Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет.
Според разследващите, украински дронове са атакували кафене и хотел в село Хорли в нощта на 1 януари.
„Най-малко 60 души са ранени при терористичната атака. В момента е известно за 29 загинали, включително двама непълнолетни“, каза Петренко.
В момента петнадесет души са хоспитализирани, трима от които са в тежко състояние.
Провеждат се генетични тестове за идентифициране на жертвите на терористичната атака. Дванадесет души вече са идентифицирани.
„Разследването е разпоредило 70 съдебномедицински експертизи, включително медицински, генетични, експлозивни и пожаробезопасни експертизи. В ход са разпити на жертви и свидетели, а работата ще бъде завършена до два дни“, добави говорителят.
Според нея, по време на първоначалния оглед на местопроизшествието са открити фрагменти от няколко дрона. Техният вид и място на производство, както и мощността на боеприпасите, с които са били въоръжени дроновете, се установяват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хората казват
Коментиран от #6
09:29 04.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
Коментиран от #13
09:30 04.01.2026
4 Курд Околянов
Коментиран от #7
09:31 04.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт!
До коментар #4 от "Курд Околянов":Хората в Каракас плачат от радост!
Смърт на комунизма!!
Коментиран от #11, #12
09:32 04.01.2026
8 Владимир Путин, президент
09:33 04.01.2026
9 Перо
09:33 04.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Владимир Путин, президент
До коментар #7 от "Факт!":"...хората в Каракас плачат от радост..."
Когда НАТО ме прибере от бункера, 139.5млн руснаци ще реват от див възторг. 500 000 обаче нивга. В руската история влизам редом с Горбачов и Елцин.
09:37 04.01.2026
12 Вярно е
До коментар #7 от "Факт!":Всички във Венецуела празнуват че Тръмп ги отърва от диктатора.
09:37 04.01.2026
13 Ути
До коментар #3 от "Българин":Копейките четвърти де са в несвяст.Евро,Мадуро в Гуантанамо,из въздуха се носи мириз на печено ватнишко.
09:39 04.01.2026
14 Димитринчо
09:40 04.01.2026
15 Лука
До коментар #10 от "Цензура":Варварите искат още жертви ,не им стигат тези до тук.
09:42 04.01.2026
16 Kaлпазанин
Коментиран от #34
09:43 04.01.2026
17 Ами
До коментар #6 от "Точен":Кой руски генерал ще се осмели да даде такава заповед,а?.Нали после Буданов го праща на концерта на Кобзон.
То на приказки е лесно.
Коментиран от #24
09:44 04.01.2026
18 Ти да видиш
09:55 04.01.2026
19 Съд за терориста
Коментиран от #22
09:59 04.01.2026
20 Пиночет
10:06 04.01.2026
21 Ццц
Коментиран от #27
10:06 04.01.2026
22 стоян
До коментар #19 от "Съд за терориста":До 19 ком -явно си забравил че преди 1410 дни се проведе специялна абасрация по задържането на президента Зеленски и правителството от рузките некадърници
10:09 04.01.2026
23 Карго 200
10:14 04.01.2026
24 Тома
До коментар #17 от "Ами":Мдамммммм, Буданов е могъщичък.....
Като теб.
10:16 04.01.2026
25 Карго 200
Очевидно договорът не е сработил добре. :))
Коментиран от #36
10:25 04.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ама
До коментар #21 от "Ццц":Те тия "цивилни" имали пагони!
Коментиран от #31
10:27 04.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хм...
Коментиран от #37
10:36 04.01.2026
31 Тома
До коментар #27 от "Ама":Могъщичко.
Могъщичък си.
10:37 04.01.2026
32 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
10:38 04.01.2026
33 Кремълски,бункерен плъх
10:41 04.01.2026
34 Василева
До коментар #16 от "Kaлпазанин":Гледах клип на украински военни в Буча, веднага след като руснаците се оттеглиха от там.На тази улица нямаше трупове.
10:42 04.01.2026
35 Наско
Поне Тръмп показа на Путлер как се провежда специална операция.
Джуджето преди 4 години прати козолюба и спецназ да арестуват Зеленски ама нещо се изгубиха по пътя. Междувременно и Асад сгъна байрака а великата армия на Путлер си обра крушите от Сирия
А уж беше там навсегда.
Докато не се отърват от Путлер и другите милиционери руснаците ще страдат все така.
Коментиран от #39
10:45 04.01.2026
36 Лука
До коментар #25 от "Карго 200":Не вярвам на москва и сълзи !
10:46 04.01.2026
37 Лука
До коментар #30 от "Хм...":Не само копейки има и рашисти които владеят български и пишат тук .
10:49 04.01.2026
38 логично
10:49 04.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тъжна картина
10:54 04.01.2026
41 Почиващ
10:54 04.01.2026
42 Наско
До коментар #39 от "Еш па тоа":Ха ха ха. И после ходи в зървения нужник на двора.
Нали ги виждам как драпат да стигнат Европа , никой не ще в РФ.
11:00 04.01.2026
43 стоян георгиев
11:01 04.01.2026
44 Българин
11:08 04.01.2026