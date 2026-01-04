29 са вече жертвите при атаката срещу черноморския курорт Хорли, открити са фрагменти от няколко дрона

Броят на загиналите при терористичната атака в Хорли, Херсонска област, нарасна до 29, като най-малко 60 са ранени, според Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет.

Според разследващите, украински дронове са атакували кафене и хотел в село Хорли в нощта на 1 януари.

„Най-малко 60 души са ранени при терористичната атака. В момента е известно за 29 загинали, включително двама непълнолетни“, каза Петренко.

В момента петнадесет души са хоспитализирани, трима от които са в тежко състояние.

Провеждат се генетични тестове за идентифициране на жертвите на терористичната атака. Дванадесет души вече са идентифицирани.

„Разследването е разпоредило 70 съдебномедицински експертизи, включително медицински, генетични, експлозивни и пожаробезопасни експертизи. В ход са разпити на жертви и свидетели, а работата ще бъде завършена до два дни“, добави говорителят.

Според нея, по време на първоначалния оглед на местопроизшествието са открити фрагменти от няколко дрона. Техният вид и място на производство, както и мощността на боеприпасите, с които са били въоръжени дроновете, се установяват.