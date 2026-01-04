Новини
29 са вече жертвите при атаката срещу черноморския курорт Хорли, открити са фрагменти от няколко дрона
  Тема: Украйна

29 са вече жертвите при атаката срещу черноморския курорт Хорли, открити са фрагменти от няколко дрона

4 Януари, 2026 09:18, обновена 4 Януари, 2026 09:25 2 400 44

Ранените при удара са най-малко 60

29 са вече жертвите при атаката срещу черноморския курорт Хорли, открити са фрагменти от няколко дрона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при терористичната атака в Хорли, Херсонска област, нарасна до 29, като най-малко 60 са ранени, според Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет.

Според разследващите, украински дронове са атакували кафене и хотел в село Хорли в нощта на 1 януари.

„Най-малко 60 души са ранени при терористичната атака. В момента е известно за 29 загинали, включително двама непълнолетни“, каза Петренко.

В момента петнадесет души са хоспитализирани, трима от които са в тежко състояние.

Провеждат се генетични тестове за идентифициране на жертвите на терористичната атака. Дванадесет души вече са идентифицирани.

„Разследването е разпоредило 70 съдебномедицински експертизи, включително медицински, генетични, експлозивни и пожаробезопасни експертизи. В ход са разпити на жертви и свидетели, а работата ще бъде завършена до два дни“, добави говорителят.

Според нея, по време на първоначалния оглед на местопроизшествието са открити фрагменти от няколко дрона. Техният вид и място на производство, както и мощността на боеприпасите, с които са били въоръжени дроновете, се установяват.


Украйна
  • 1 Хората казват

    25 37 Отговор
    Каквото повикало,такова се обадило.

    Коментиран от #6

    09:29 04.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    22 30 Отговор
    Разквартировани мобики и контрактники си намериха майстора

    Коментиран от #13

    09:30 04.01.2026

  • 4 Курд Околянов

    14 34 Отговор
    Мадуро в затвора и всички във Венецуела живи и здрави. Зеленски на свобода и над милион украинци избити. Руска работа.

    Коментиран от #7

    09:31 04.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт!

    23 29 Отговор

    До коментар #4 от "Курд Околянов":

    Хората в Каракас плачат от радост!
    Смърт на комунизма!!

    Коментиран от #11, #12

    09:32 04.01.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    20 15 Отговор
    И что с того, кого го интересуват руските селяндури ? 🎅

    09:33 04.01.2026

  • 9 Перо

    16 17 Отговор
    Това ли са военните и енергиини обекти на ционисткия гном?

    09:33 04.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Владимир Путин, президент

    17 13 Отговор

    До коментар #7 от "Факт!":

    "...хората в Каракас плачат от радост..."

    Когда НАТО ме прибере от бункера, 139.5млн руснаци ще реват от див възторг. 500 000 обаче нивга. В руската история влизам редом с Горбачов и Елцин.

    09:37 04.01.2026

  • 12 Вярно е

    19 13 Отговор

    До коментар #7 от "Факт!":

    Всички във Венецуела празнуват че Тръмп ги отърва от диктатора.

    09:37 04.01.2026

  • 13 Ути

    17 14 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Копейките четвърти де са в несвяст.Евро,Мадуро в Гуантанамо,из въздуха се носи мириз на печено ватнишко.

    09:39 04.01.2026

  • 14 Димитринчо

    4 1 Отговор
    Повечко са.

    09:40 04.01.2026

  • 15 Лука

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Цензура":

    Варварите искат още жертви ,не им стигат тези до тук.

    09:42 04.01.2026

  • 16 Kaлпазанин

    23 10 Отговор
    Лека полека почти неусетно как се усеща вятъра на промяната ,къде е Урсула да иде да види и уж да се ужасява от гледката като в театъра Буча ,коментарите на западните наркозависими "лидери " къде са ????? Сега и Мадуро .Венецуела .на другия полюс ,евреите си бомбят необезпокоявано където си искат и когото си поискат ,

    Коментиран от #34

    09:43 04.01.2026

  • 17 Ами

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "Точен":

    Кой руски генерал ще се осмели да даде такава заповед,а?.Нали после Буданов го праща на концерта на Кобзон.
    То на приказки е лесно.

    Коментиран от #24

    09:44 04.01.2026

  • 18 Ти да видиш

    12 7 Отговор
    Копейките под такива статии нмълчат като по.сс.ра.ни.

    09:55 04.01.2026

  • 19 Съд за терориста

    14 11 Отговор
    Това вече е повод Путин да евакуира Зеленски от Украйна и да го съди в Русия.

    Коментиран от #22

    09:59 04.01.2026

  • 20 Пиночет

    8 4 Отговор
    Яко трепане на комунета се очертава тая година

    10:06 04.01.2026

  • 21 Ццц

    16 10 Отговор
    Някога един мой познат с интелект на тостер за печени филии (евроатлантически стандарт) открадна колата на баща си и я блъсна в десния калник. За да не забележи баща му и да предприеме съответните мерки, той умишлено блъсна и левия калник! По същия начин киевският палячо заповяда терористична атака над празнуващи цивилни, за да не забележим грандиозната идиотия с атаката на резиденцията на Путин! И сега виждаме, че доста тостерчета дават експертните си заключения от дивани и медии. 🤣

    Коментиран от #27

    10:06 04.01.2026

  • 22 стоян

    10 5 Отговор

    До коментар #19 от "Съд за терориста":

    До 19 ком -явно си забравил че преди 1410 дни се проведе специялна абасрация по задържането на президента Зеленски и правителството от рузките некадърници

    10:09 04.01.2026

  • 23 Карго 200

    9 5 Отговор
    Повече от 300г. след битката при Върбишкия проход,когато Крум се сдобива с чаша за вино,модел " Никифор ", някъде там,в заблатена равнинна местност вдигнали няколко десетки дървени колиби,а Мястото нарекли Москва.

    10:14 04.01.2026

  • 24 Тома

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Мдамммммм, Буданов е могъщичък.....
    Като теб.

    10:16 04.01.2026

  • 25 Карго 200

    5 3 Отговор
    Русия подписа договор за защита на Венецуела само преди два месеца.
    Очевидно договорът не е сработил добре. :))

    Коментиран от #36

    10:25 04.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ама

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ццц":

    Те тия "цивилни" имали пагони!

    Коментиран от #31

    10:27 04.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хм...

    2 4 Отговор
    Странен вой от родните копейки. Ще кажеш, че техните роднини от расия не са убили един цивилен украинец и не са унищожили дори един жилищен блок.

    Коментиран от #37

    10:36 04.01.2026

  • 31 Тома

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ама":

    Могъщичко.
    Могъщичък си.

    10:37 04.01.2026

  • 32 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    1 5 Отговор
    Това във Венецуела се представя за голяма победа за зеленски и ще оправдае настъплението на обединените украино - колумбииско - натовски сили към Лвов.

    10:38 04.01.2026

  • 33 Кремълски,бункерен плъх

    8 1 Отговор
    Всичко е по план! Убитите в Хорли също са отписани отдавна.

    10:41 04.01.2026

  • 34 Василева

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Kaлпазанин":

    Гледах клип на украински военни в Буча, веднага след като руснаците се оттеглиха от там.На тази улица нямаше трупове.

    10:42 04.01.2026

  • 35 Наско

    5 2 Отговор
    Унищожени окупанти и както винаги по болшевишки лъжат. Като избиха над 300 души в театъра на Мариупол си мълчаха. Сега горките военни празнували и терористи ги разпердушинили.
    Поне Тръмп показа на Путлер как се провежда специална операция.
    Джуджето преди 4 години прати козолюба и спецназ да арестуват Зеленски ама нещо се изгубиха по пътя. Междувременно и Асад сгъна байрака а великата армия на Путлер си обра крушите от Сирия
    А уж беше там навсегда.
    Докато не се отърват от Путлер и другите милиционери руснаците ще страдат все така.

    Коментиран от #39

    10:45 04.01.2026

  • 36 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Карго 200":

    Не вярвам на москва и сълзи !

    10:46 04.01.2026

  • 37 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Хм...":

    Не само копейки има и рашисти които владеят български и пишат тук .

    10:49 04.01.2026

  • 38 логично

    4 1 Отговор
    Като не могат да победят въоръжените на фронта, отиват да избиват невъоръжените по ресторантите. Смели нацистки сърца тип "слава Украине". Русия ще победи на фронта, Украйна ще победи в моловете, ресторантите и концертните зали.

    10:49 04.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тъжна картина

    0 0 Отговор
    Кво стана бре товариши? Где Мадуро? Нали колегата с таксито прати спецназ и ракети да го пазят? Поне да беше го евакуирал като Асад. Сега ще го разкарват като мечка на панаир . Едно време Пусин много страдал като видял края на Кадафи. Сега като гледа колегата бакшиш пак ще има кошмари. И него го чака тежък край,изби милиони руснаци и украинци за да се прави на завоевател. Сега бере страх в бункера и чака своя ред .

    10:54 04.01.2026

  • 41 Почиващ

    1 0 Отговор
    Напомням на укрофилите,че работната седмица започва от утре!Не се натягайте!Няма да има извънредни центове и гривни!

    10:54 04.01.2026

  • 42 Наско

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Еш па тоа":

    Ха ха ха. И после ходи в зървения нужник на двора.
    Нали ги виждам как драпат да стигнат Европа , никой не ще в РФ.

    11:00 04.01.2026

  • 43 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Почнаха да излизат и имената ма убитите деца.шефа на МВР за херсонска област две жени от окупационната администрация кавказец наркотрафикант издирван от над десет години.все невинни деца.

    11:01 04.01.2026

  • 44 Българин

    0 0 Отговор
    Натовските инструктори изгоряха в кабака!

    11:08 04.01.2026

