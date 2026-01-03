Пентагона: Един американски самолет е свален по време на операция във Венецуела

Един американски самолет е свален по време на операция във Венецуела, но е останал в експлоатация, заяви генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете.

„След като пристигнаха в целевия район, нашите хеликоптери бяха под обстрел“, каза той, визирайки операцията, по време на която САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро.

„Един от нашите самолети беше свален, но остана годен за полет. Както президентът Доналд Тръмп заяви по-рано, всички наши самолети са се върнали у дома“, каза Кейн на пресконференция в имението на американския лидер Мар-а-Лаго във Флорида. Кейн добави, че гореспоменатото устройство „е запазило способността си да остане в полет до края на операцията“, но генералът не предостави повече подробности.