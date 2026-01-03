Пентагона: Един американски самолет е свален по време на операция във Венецуела

Един американски самолет е свален по време на операция във Венецуела, но е останал в експлоатация, заяви генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете.
„След като пристигнаха в целевия район, нашите хеликоптери бяха под обстрел“, каза той, визирайки операцията, по време на която САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро.
„Един от нашите самолети беше свален, но остана годен за полет. Както президентът Доналд Тръмп заяви по-рано, всички наши самолети са се върнали у дома“, каза Кейн на пресконференция в имението на американския лидер Мар-а-Лаго във Флорида. Кейн добави, че гореспоменатото устройство „е запазило способността си да остане в полет до края на операцията“, но генералът не предостави повече подробности.
Минувач
Какво ли означава свален?
Коментиран от #36, #45
22:53 03.01.2026
Налудник
22:53 03.01.2026
Мимч
22:53 03.01.2026
А50
22:53 03.01.2026
Фостър Дълес
на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
социалистическия свят. Незабелязано ще подменим
човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
изтръгнем социалната същност на литературата, ще
насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
към секса, насилието, садизма, предателството -
тоест безнравствеността. Нужни са писания,
осмиващи естествеността и почтеността като
архаични отживелици. Простащината, наглостта,
лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
животинския страх сред хората, безсрамието,
доносничеството и още много пороци заложени в
човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
поколение след поколение, ще предизвикваме
ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
човек с консумативна психика на елементарен
потребител. Всичко това ще извършим под девиза:
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
Фостър Дълес 1956
Коментиран от #10, #47, #52
22:53 03.01.2026
Мисироци
22:55 03.01.2026
Хипотетично
Коментиран от #25
22:55 03.01.2026
Ами Товае
22:55 03.01.2026
Ранбо
До коментар #5 от "Фостър Дълес":Е това е известно от 70 години, а никой не е измислил как да му се противопостави. Напротив, това се доказа като печеливша тактика, САЩ стават все по -силни!
22:55 03.01.2026
Милено
Коментиран от #29
22:55 03.01.2026
Ама
22:56 03.01.2026
Ха ха ха ха
22:57 03.01.2026
операцията 9/11
22:58 03.01.2026
Сатана Z
22:58 03.01.2026
Чакай малко бе селски
22:59 03.01.2026
чИтаТел
23:00 03.01.2026
шопо
23:02 03.01.2026
Еййй
Направо удариха в земята съветските джуджета, които, както знаем, са най-високите джуджета на света!
Специално за Милена, тъй като гледах пресконференцията - човека каза: "... един от нашите самолети беше ударен, но остана в летателна годност (флайъбъл на наглийски) и всички самолети се прибраха в базите си"
Коментиран от #22, #34
23:02 03.01.2026
Пустиня(к)
До коментар #21 от "Еййй":Тая емаципация им изежда главите на женките.
23:04 03.01.2026
Червената Биомаса
Значи всичко е Ок.
23:05 03.01.2026
Оооо сетиха се да измислят
Явно са чели коментарите на небаламите по нета.
Но пак нескопосано съшито с бели конци.:) Свален бил самолет, но се прибрал след операцията???
Останаха ли още балами?
Коментиран от #30
23:05 03.01.2026
Определено
До коментар #8 от "Хипотетично":някой се е загубил в превода.
23:06 03.01.2026
26 Лелеее
Коментиран от #38
23:06 03.01.2026
Последно
23:07 03.01.2026
Ами
Появи се информация за пострадал хеликоптер. Не самолет.
Но не от стрелба по него, а от осколки от наземна детонация.
Ако се бяха помотали още малко, можеше и да се самоизбият.
23:07 03.01.2026
Оставете я Мимито
До коментар #11 от "Милено":Тя е нарочена да пуска всички политически некоректни статии и пасквили. Ако я няма Милена, Шумата ли ще ги пуска тия материали или колегите ѝ хептен лебералните?
Коментиран от #33, #35
23:08 03.01.2026
100 процента
До коментар #24 от "Оооо сетиха се да измислят":четат и коментарите тука
23:09 03.01.2026
Усраула Лайненс
а в последствие излезе че съм ги напълнила
23:09 03.01.2026
Морис
23:09 03.01.2026
Хе хей
До коментар #21 от "Еййй":Мухите без глави летят в кръг и кацат на ако а не върху мед. Нали се сещаш ха ха
23:11 03.01.2026
Дупничанин
До коментар #29 от "Оставете я Мимито":Ж.а.м.б.а.з.к.а.т.а можеше, но са го низвергнали. Много му било високо нивото и го взели в "Бесарабски фронт".
23:11 03.01.2026
Читател
До коментар #1 от "Минувач":Означава че лъжат и то не за самолет а за всичко.
23:13 03.01.2026
Е и к,во толкова?
Коментиран от #43
23:17 03.01.2026
Това е безспорен
До коментар #26 от "Лелеее":Факт
23:17 03.01.2026
200 вица
23:18 03.01.2026
Самолетът на Шрьодингер
23:18 03.01.2026
Хахахах
23:18 03.01.2026
Артилерист
23:20 03.01.2026
Това
До коментар #37 от "Е и к,во толкова?":Мара ли ти то каза ха ха ха?
23:20 03.01.2026
Уса
Коментиран от #50
23:21 03.01.2026
Марчето
23:25 03.01.2026
Охххх
До коментар #5 от "Фостър Дълес":Откъде ли да започна.
Ще пробвам отначалото.
Първо, прочети си опорките, защото бъркаш Алан Дълес с брат му Фостър Дълес.
Второ, пасквила, който си копирал и за който се смята, че е доктрина на Алън (Алън, не Фостър) Дълес и за първи път е публикуван от един нереализиран комсомолски поп в Русия през 1993 година, е всъщност извадка от романа Вечният зов на съветския автор Анатолий Иванов, и в който същия текст, 1 към 1, е изложението на нацистки колаборационист. Романът е написан през 1974 година и можеш да си го купиш онлайн.
Аман от болшевишка пропаганда!
23:29 03.01.2026
Милена не я свърта и пише глупости
И милена полудя
23:30 03.01.2026
Спецназ
Давайте друг, може и селскостопански за тор- дву крилка- давайте нЕма се прайте, ЕЙ!
23:31 03.01.2026
Спецназ
венецуелски наркотрафиканти за 15 години ОБЩО не са пренесли толкова,
колкото струва тоя безаналогов на цена 82 мил. бакса за брой,
като сметнем и 4- те силно повредени хеликоптера и операцията,
Баце отива на МИНУС! :))
Коментиран от #55
23:37 03.01.2026
Много поучително
До коментар #5 от "Фостър Дълес":Това трябва да се повтаря на бг атлантиците постоянно, когато стане дума за благите намерения на американците спрямо българската им колония. Особено за опростачването на подрастващите бг поколения. Щото това писание е нещо като МОКАВ (Мемориал на Окупационното Колжниално Американско Влияние)...
23:39 03.01.2026
Многострадална Геновева
до преди двадеситина години и повече ианките нямаха таквоз влвчение към позорището, театрото де и НЕ размахваха разни шишенца със сода бикарбонат в оон-ето или както сега пакети с нишесте
А действаха пряко като в Чили, по каубойски застреляха президента Салвадор Алиенде И туриха начело а хунтата Пиночет
Коментиран от #57
23:41 03.01.2026
Преводачът...
23:46 03.01.2026
И къде
До коментар #51 от "Спецназ":го видя тоя свален Ф35? Снимка ще покажеш ли, или поне препратка към сатията?
Апропо, американците имат над 1000 вече произведени и произвеждат по около 10 нови всяка година. Е, не е като Су57, от който за 15 години има произведени около 20, но все пак е нещо.
Коментиран от #56
23:47 03.01.2026
Извинявам
До коментар #55 от "И къде":се, произвеждат по около 200 нови всяка година.
23:48 03.01.2026
Пиночет
До коментар #53 от "Многострадална Геновева":Аз комунистите ги пусках от хеликоптера.Или ги водих на разходка до стадиона.
23:48 03.01.2026