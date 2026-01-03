Новини
Пентагона: Един американски самолет е свален по време на операция във Венецуела

3 Януари, 2026 22:51

Той все пак е успял да остане в полет до края на операцията

Пентагона: Един американски самолет е свален по време на операция във Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Един американски самолет е свален по време на операция във Венецуела, но е останал в експлоатация, заяви генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете.

„След като пристигнаха в целевия район, нашите хеликоптери бяха под обстрел“, каза той, визирайки операцията, по време на която САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро.

Един от нашите самолети беше свален, но остана годен за полет. Както президентът Доналд Тръмп заяви по-рано, всички наши самолети са се върнали у дома“, каза Кейн на пресконференция в имението на американския лидер Мар-а-Лаго във Флорида. Кейн добави, че гореспоменатото устройство „е запазило способността си да остане в полет до края на операцията“, но генералът не предостави повече подробности.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Минувач

    52 1 Отговор
    Как е бил свален, но е летял?
    Какво ли означава свален?

    Коментиран от #36, #45

    22:53 03.01.2026

  • 2 Налудник

    29 1 Отговор
    Да им пратим от нашите?

    22:53 03.01.2026

  • 3 Мимч

    45 0 Отговор
    Интересно,свален пък в полет самолет....

    22:53 03.01.2026

  • 4 А50

    41 0 Отговор
    Тия решиха да вкарат малко съспенс в театрото, че много нагласено

    22:53 03.01.2026

  • 5 Фостър Дълес

    35 6 Отговор
    Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
    на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
    социалистическия свят. Незабелязано ще подменим
    човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
    единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
    грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
    изтръгнем социалната същност на литературата, ще
    насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
    към секса, насилието, садизма, предателството -
    тоест безнравствеността. Нужни са писания,
    осмиващи естествеността и почтеността като
    архаични отживелици. Простащината, наглостта,
    лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
    животинския страх сред хората, безсрамието,
    доносничеството и още много пороци заложени в
    човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
    поколение след поколение, ще предизвикваме
    ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
    човек с консумативна психика на елементарен
    потребител. Всичко това ще извършим под девиза:

    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
    Фостър Дълес 1956

    Коментиран от #10, #47, #52

    22:53 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мисироци

    27 1 Отговор
    Уж бил свален а пък останал до края на операцията?! Живи ли сте?

    22:55 03.01.2026

  • 8 Хипотетично

    29 2 Отговор
    За първи път чувам за свален самолет продължил да лети и се прибрал. Понякога се говори за частично поразен самолет със запазени летателни функции.

    Коментиран от #25

    22:55 03.01.2026

  • 9 Ами Товае

    23 1 Отговор
    като да ти свалят гащите но после пак да си ги сложиш..................

    22:55 03.01.2026

  • 10 Ранбо

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фостър Дълес":

    Е това е известно от 70 години, а никой не е измислил как да му се противопостави. Напротив, това се доказа като печеливша тактика, САЩ стават все по -силни!

    22:55 03.01.2026

  • 11 Милено

    16 1 Отговор
    Смени си професията. Не ставаш.

    Коментиран от #29

    22:55 03.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ама

    9 1 Отговор
    Като ония холограмните от двете кули ли беше самальота?

    22:56 03.01.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    9 0 Отговор
    Ха ха ха ха…

    22:57 03.01.2026

  • 16 операцията 9/11

    12 1 Отговор
    Като разбилия се в Пентагона невидим самолет ли беше?

    22:58 03.01.2026

  • 17 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Свален,свален,колко да е свален, след като по думите на Тръмп се е прибрал ?

    22:58 03.01.2026

  • 18 Чакай малко бе селски

    19 1 Отговор
    Нали първо уж беше свален един хеликоптер? Сега за повече драма хеликоптера на самолет ли стана?

    22:59 03.01.2026

  • 19 чИтаТел

    15 0 Отговор
    Малката редакцийка е много зле. Да си противоречиш в две изречения е сериозно заболяване

    23:00 03.01.2026

  • 20 шопо

    12 0 Отговор
    свален летящ самолет, ово е стандарт невидимка

    23:02 03.01.2026

  • 21 Еййй

    14 0 Отговор
    Голямо нещо са американските самолети - свалят ги, но пак летят :-) :-) :-)
    Направо удариха в земята съветските джуджета, които, както знаем, са най-високите джуджета на света!

    Специално за Милена, тъй като гледах пресконференцията - човека каза: "... един от нашите самолети беше ударен, но остана в летателна годност (флайъбъл на наглийски) и всички самолети се прибраха в базите си"

    Коментиран от #22, #34

    23:02 03.01.2026

  • 22 Пустиня(к)

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Еййй":

    Тая емаципация им изежда главите на женките.

    23:04 03.01.2026

  • 23 Червената Биомаса

    1 4 Отговор
    Пак изтрещя .

    Значи всичко е Ок.

    23:05 03.01.2026

  • 24 Оооо сетиха се да измислят

    8 0 Отговор
    , че все пак "е имало съпротива":)
    Явно са чели коментарите на небаламите по нета.
    Но пак нескопосано съшито с бели конци.:) Свален бил самолет, но се прибрал след операцията???
    Останаха ли още балами?

    Коментиран от #30

    23:05 03.01.2026

  • 25 Определено

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    някой се е загубил в превода.

    23:06 03.01.2026

  • 26 Лелеее

    9 0 Отговор
    Ей заради такива смехории никой не взема насериозно тази медия, всички влизаме да се смеем на небивалици и откровени просТотии.

    Коментиран от #38

    23:06 03.01.2026

  • 27 Последно

    6 0 Отговор
    Самальота свален ли е или е летял свален? Ехооооо ха ха ха?

    23:07 03.01.2026

  • 28 Ами

    6 0 Отговор
    Не са компютри, а са копоти ... Абе знаете го :)
    Появи се информация за пострадал хеликоптер. Не самолет.
    Но не от стрелба по него, а от осколки от наземна детонация.
    Ако се бяха помотали още малко, можеше и да се самоизбият.

    23:07 03.01.2026

  • 29 Оставете я Мимито

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Милено":

    Тя е нарочена да пуска всички политически некоректни статии и пасквили. Ако я няма Милена, Шумата ли ще ги пуска тия материали или колегите ѝ хептен лебералните?

    Коментиран от #33, #35

    23:08 03.01.2026

  • 30 100 процента

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Оооо сетиха се да измислят":

    четат и коментарите тука

    23:09 03.01.2026

  • 31 Усраула Лайненс

    7 0 Отговор
    и аз мислех че съм си свалила гащите
    а в последствие излезе че съм ги напълнила

    23:09 03.01.2026

  • 32 Морис

    8 0 Отговор
    Превързали му крилото . И продължил да лети !

    23:09 03.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хе хей

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Еййй":

    Мухите без глави летят в кръг и кацат на ако а не върху мед. Нали се сещаш ха ха

    23:11 03.01.2026

  • 35 Дупничанин

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оставете я Мимито":

    Ж.а.м.б.а.з.к.а.т.а можеше, но са го низвергнали. Много му било високо нивото и го взели в "Бесарабски фронт".

    23:11 03.01.2026

  • 36 Читател

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    Означава че лъжат и то не за самолет а за всичко.

    23:13 03.01.2026

  • 37 Е и к,во толкова?

    1 5 Отговор
    На Путин една трета от авиацията му я свалиха в Украйна, още толкова унищожиха заедно с руските летища още преди да са излетели, занулиха му 80% от армията, а тия един самолет не могат да прежалят и то свален над чужда територия.

    Коментиран от #43

    23:17 03.01.2026

  • 38 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лелеее":

    Факт

    23:17 03.01.2026

  • 39 200 вица

    3 0 Отговор
    Пентагона каза свален е, Милена каза че летял. А сега де?

    23:18 03.01.2026

  • 40 Самолетът на Шрьодингер

    5 0 Отговор
    Хем свален ама хем останал с полет!

    23:18 03.01.2026

  • 41 Хахахах

    4 0 Отговор
    Холивуд продакшън представя…

    23:18 03.01.2026

  • 42 Артилерист

    7 0 Отговор
    Е, как е СВАЛЕН, пък е останал в полет? Този знае ли значението на думата "свален"? Вероятно става дума, че самолетът е получил някакво поражение, което обаче НЕ ГО СВАЛЯ, но не му пречи да се добере до кацане. Аз разбирам, че американския офицер иска да изкара венецуелците виновни, че са ударили самолета им, но той първо трябва да обясни защо този техен самолет е над територията на Венецуела...

    23:20 03.01.2026

  • 43 Това

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Е и к,во толкова?":

    Мара ли ти то каза ха ха ха?

    23:20 03.01.2026

  • 44 Уса

    3 1 Отговор
    Свалили са един Ф-35 с С-300 вече го обявиха и показаха независими американски медии.Наистина е продължил да лети,но е бил блъснат от земята

    Коментиран от #50

    23:21 03.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Марчето

    5 0 Отговор
    Ама само главичката. Няма един изстрел по каквото и да е. Просто техническа повреда едва не е приземила старото желязо скоропостижно. Мадуро бе предаден от генералите за власт и пари. Както у нас политиците предадоха целия народ.

    23:25 03.01.2026

  • 47 Охххх

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фостър Дълес":

    Откъде ли да започна.

    Ще пробвам отначалото.

    Първо, прочети си опорките, защото бъркаш Алан Дълес с брат му Фостър Дълес.

    Второ, пасквила, който си копирал и за който се смята, че е доктрина на Алън (Алън, не Фостър) Дълес и за първи път е публикуван от един нереализиран комсомолски поп в Русия през 1993 година, е всъщност извадка от романа Вечният зов на съветския автор Анатолий Иванов, и в който същия текст, 1 към 1, е изложението на нацистки колаборационист. Романът е написан през 1974 година и можеш да си го купиш онлайн.

    Аман от болшевишка пропаганда!

    23:29 03.01.2026

  • 48 Милена не я свърта и пише глупости

    2 2 Отговор
    Щото руските ги свалиха и ПВО то на Путин хич не захапа
    И милена полудя

    23:30 03.01.2026

  • 49 Спецназ

    2 1 Отговор
    Е БИВА ЛИ- обещахте го на Зеления да го свалят в Украйна!

    Давайте друг, може и селскостопански за тор- дву крилка- давайте нЕма се прайте, ЕЙ!

    23:31 03.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Спецназ

    1 1 Отговор
    Един F-35 свален значи целия "износ на наркотици" от

    венецуелски наркотрафиканти за 15 години ОБЩО не са пренесли толкова,

    колкото струва тоя безаналогов на цена 82 мил. бакса за брой,
    като сметнем и 4- те силно повредени хеликоптера и операцията,

    Баце отива на МИНУС! :))

    Коментиран от #55

    23:37 03.01.2026

  • 52 Много поучително

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фостър Дълес":

    Това трябва да се повтаря на бг атлантиците постоянно, когато стане дума за благите намерения на американците спрямо българската им колония. Особено за опростачването на подрастващите бг поколения. Щото това писание е нещо като МОКАВ (Мемориал на Окупационното Колжниално Американско Влияние)...

    23:39 03.01.2026

  • 53 Многострадална Геновева

    1 2 Отговор
    Хи хи хи
    до преди двадеситина години и повече ианките нямаха таквоз влвчение към позорището, театрото де и НЕ размахваха разни шишенца със сода бикарбонат в оон-ето или както сега пакети с нишесте
    А действаха пряко като в Чили, по каубойски застреляха президента Салвадор Алиенде И туриха начело а хунтата Пиночет

    Коментиран от #57

    23:41 03.01.2026

  • 54 Преводачът...

    0 0 Отговор
    той си знае.

    23:46 03.01.2026

  • 55 И къде

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Спецназ":

    го видя тоя свален Ф35? Снимка ще покажеш ли, или поне препратка към сатията?
    Апропо, американците имат над 1000 вече произведени и произвеждат по около 10 нови всяка година. Е, не е като Су57, от който за 15 години има произведени около 20, но все пак е нещо.

    Коментиран от #56

    23:47 03.01.2026

  • 56 Извинявам

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "И къде":

    се, произвеждат по около 200 нови всяка година.

    23:48 03.01.2026

  • 57 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Многострадална Геновева":

    Аз комунистите ги пусках от хеликоптера.Или ги водих на разходка до стадиона.

    23:48 03.01.2026