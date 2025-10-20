Беларус се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна

Ръководителят на беларуската служба за сигурност Иван Тертел заяви, че работи за изграждане на контакти с Украйна с цел спомагане за край на конфликта с Русия, съобщава Ройтерс, цитирайки беларуската агенция БелТА, предава БТА.
По-рано миналата седмица високопоставен беларуски дипломат се срещна с европейски представители, за да се опита да облекчи дългогодишната изолация на страната, която е близък съюзник на руския президент Владимир Путин.
Тертел подчерта, че срещите с украински официални лица са „жизненоважни в настоящата ситуация, за да бъде постигнат консенсус“. Той добави: „Нашият президент работи, колкото може, за стабилизиране на ситуацията в региона. Намерихме баланс между интересите на двете страни в тази сложна ситуация с тенденция към напрежение. Убеден съм, че можем да преодолеем трудностите само чрез тихи преговори и търсене на компромис.“
Беларуският президент Александър Лукашенко е позволил на Русия да използва територията на страната в началото на войната с Украйна през 2022 г., но беларуските въоръжени сили не са участвали в бойни действия.
Лукашенко е на власт от 1994 г. и е подложен на западни санкции заради нарушения на човешките права, включително потушаването на протестите след изборите през 2020 г. и подкрепата си за руската инвазия в Украйна.
През последните месеци обаче отношенията между Беларус и САЩ се подобриха, след като бившият президент Доналд Тръмп го определи като „многоуважаван лидер“ и изпрати пратеник в Минск, довел до освобождаването на над 50 политически затворници.
Миналия месец Лукашенко обяви, че желае да проведе разговор с украинския президент Володимир Зеленски, за да съдействa за разрешаване на конфликта.
1 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
Коментиран от #9
09:39 20.10.2025
2 Я пък тоя
Тия не разбраха ли, че мир ще има само ако изпълнят условията на Путин!
Както и да се въртят и сучат, положението е такова и няма какво да умуват.
Или изпълняват и войната свършва, или се противопоставят и войната продължава.
Няма друг начин, това е.
09:40 20.10.2025
3 Алоо сайта
Коментиран от #6
09:42 20.10.2025
4 Pyccкий Карлик
09:43 20.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Ръководителят на беларуската служба за сигурност Иван ТЕРТЕЛ
🤔🤔🤔
09:45 20.10.2025
6 Ели Стоянова
До коментар #3 от "Алоо сайта":Ми плюем по Русия и Беларус при всеки удобен, пък и не чак толкова удобен случай. Нали за това ни плащат от посолствоТО, а и за друго не ни бива...
Коментиран от #12
09:47 20.10.2025
7 Мдаа
Коментиран от #8
09:53 20.10.2025
8 Един
До коментар #7 от "Мдаа":Може ли да загубиш война, в която не участваш?
Коментиран от #10
10:03 20.10.2025
9 100
До коментар #1 от "Путин, В. В.":Същото, но за Русия. Тогава ще има траен мир.
10:04 20.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Един":МОЖЕ❗ Защото, ако ти НЕ знаеш или отричаш участието на ЗАПАДНалИЯ свят в тази война, то самият запад първо го криеше, а вече дори не го крие❗
Коментиран от #16
10:08 20.10.2025
11 Републиканец
10:09 20.10.2025
12 И какво ще се промени с плюнки?
До коментар #6 от "Ели Стоянова":Тук някакви безделници си губят времето да пишат тъпотии. Не се случи сделката и това е. Европа вървеше много добре, ползвайки руските ресурси, а срещу това руските управляващи поискаха политическо влияние , което им беше отказано отначало в Западна Европа после в бившите соц. страни от Източна Европа и най-накрая и в бившите републики от СССР, сега ОНД и така Европа поиска руските ресурси и политическото влияние и естествено не го получи. Руските ресурси отиват в Азия, а политическото влияните на Европа стига до Беларус и Донецк, като САЩ очевидно са склонни да дадат зелена светлина за тази сделка. Никакви плювалници не играят никаква роля. България остава от страната, на която ще се налага да купува скъпи ресурси, много скъпи и това си е наш избор т.е. избраните или неизбраните от не гласувалите политици.
10:10 20.10.2025
13 Лондон
Коментиран от #14
10:12 20.10.2025
14 Републиканец
До коментар #13 от "Лондон":УКРИТЕ СА ПУСНАЛИ ОТНОВО ЧЕРНОБИЛСКАТА АТОМНА ЦЕНТРАЛА! Това заплашва цяла Европа с радиоактвно заразяване. Първи ще пострадат Белорус, Полша, Румъния и България! Като задуха североизточния вятър зимъска, цяла Добруджа ще бъде заразена!
10:19 20.10.2025
15 НОВ ЧЕРНОБИЛ ИДЕ КЪМ ЕВРОПА!
10:23 20.10.2025
16 Един
До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това да помагаш, при това не много, на някой с оръжие, пари и суровини, съвсем не значи, че пряко участваш във войната. По твоята логика излиза, че Сталин е участвал във войната на Хитлер срещу Франция и Великобритания, тъй като е снабдявал Германия със суровини до юни 41-а.
10:24 20.10.2025