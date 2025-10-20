Беларус се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна

Ръководителят на беларуската служба за сигурност Иван Тертел заяви, че работи за изграждане на контакти с Украйна с цел спомагане за край на конфликта с Русия, съобщава Ройтерс, цитирайки беларуската агенция БелТА, предава БТА.

По-рано миналата седмица високопоставен беларуски дипломат се срещна с европейски представители, за да се опита да облекчи дългогодишната изолация на страната, която е близък съюзник на руския президент Владимир Путин.

Тертел подчерта, че срещите с украински официални лица са „жизненоважни в настоящата ситуация, за да бъде постигнат консенсус“. Той добави: „Нашият президент работи, колкото може, за стабилизиране на ситуацията в региона. Намерихме баланс между интересите на двете страни в тази сложна ситуация с тенденция към напрежение. Убеден съм, че можем да преодолеем трудностите само чрез тихи преговори и търсене на компромис.“

Беларуският президент Александър Лукашенко е позволил на Русия да използва територията на страната в началото на войната с Украйна през 2022 г., но беларуските въоръжени сили не са участвали в бойни действия.

Лукашенко е на власт от 1994 г. и е подложен на западни санкции заради нарушения на човешките права, включително потушаването на протестите след изборите през 2020 г. и подкрепата си за руската инвазия в Украйна.

През последните месеци обаче отношенията между Беларус и САЩ се подобриха, след като бившият президент Доналд Тръмп го определи като „многоуважаван лидер“ и изпрати пратеник в Минск, довел до освобождаването на над 50 политически затворници.

Миналия месец Лукашенко обяви, че желае да проведе разговор с украинския президент Володимир Зеленски, за да съдействa за разрешаване на конфликта.