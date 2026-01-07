Новини
Бойните действия между Украйна и Русия не спират
Бойните действия между Украйна и Русия не спират

7 Януари, 2026 15:48 1 515 26

Цивилен е убит при руски обстрел в Херсон, съобщи ръководителят на местната военна администрация

Бойните действия между Украйна и Русия не спират - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойните действия между Украйна и Русия продължават и днес въпреки протичащите паралелно международни усилия за постигане на мир, предаде ДПА, съобщи БТА.

Цивилен е убит при руски обстрел в южния украински град Херсон, съобщи в социалната мрежа „Телеграм“ ръководителят на военната администрация на едноименната област Олександър Прокудин. Руските военни бомбардират центъра на града от рано сутринта.

Кметът на югоизточния украински град Днипро Борис Филатов съобщи за седем пострадали след руски атаки. Той обвини руските сили, че обстрелват жилищни сгради и образователни институции в града.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че мъж е бил убит при експлозия на украински дрон в руското погранично село Груское.

Русия води пълномащабна война срещу Украйна от почти четири години. Като част от отбранителните си усилия Украйна атакува и цели в Русия, като твърди, че нанася удари предимно към руската петролна и газова промишленост, която Москва използва за финансиране на военната си машина, отбелязва ДПА.


Оценка 3.3 от 12 гласа.
Оценка 3.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    14 11 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    15:49 07.01.2026

  • 2 СтаМат МаГа

    12 7 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !Никакво спиране !

    15:51 07.01.2026

  • 3 Швейк

    16 0 Отговор
    Новина ще е ако спрат.

    15:53 07.01.2026

  • 4 Шопо

    14 7 Отговор
    План за мир има само една точка, капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #25

    15:58 07.01.2026

  • 5 Карго 200

    8 13 Отговор
    Никакъв мир,Русия на колене!

    Коментиран от #6

    16:01 07.01.2026

  • 6 Мич Дюкяна

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    Споко ,не е нужно да си на колене муцка 👄 и прав си на нивото на дюкяна ми ,ще бъдеш обслужен ,избери само левове или €вро ?

    Коментиран от #13, #15

    16:06 07.01.2026

  • 7 Простокурин

    5 12 Отговор
    Русия трябва час по-скоро да се изтегли от Украйна! Само така ще бъде сложен край на това никому ненужно кръвопролитие. Руската агресия няма да успее!

    16:08 07.01.2026

  • 8 Кгб

    6 7 Отговор
    Тия пияници още колко години ще се мъчат с Украйна.

    16:10 07.01.2026

  • 9 Някой

    8 4 Отговор
    Марче, моли се руснаците да не започнат пълномащабна война. Че тогава и ние ще пострадаме.

    16:11 07.01.2026

  • 10 Ташаков

    3 8 Отговор
    Ей тия бг копейките пак се канат и лаят.Абе сто години само тва правите и мрете като мухи

    16:16 07.01.2026

  • 11 Така е

    7 2 Отговор
    никакво спиране, само бой на укронацистите !

    16:18 07.01.2026

  • 12 оня с коня

    5 1 Отговор
    Пуцай куме ,пойе6емм маамтсуу им фашши сти4каа !

    16:20 07.01.2026

  • 13 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мич Дюкяна":

    Подайму го немит 😀

    Коментиран от #21

    16:26 07.01.2026

  • 14 си дзън

    2 4 Отговор
    Последно взеха ли Покровск руснаците или както винаги са лъгали.

    Коментиран от #17, #18

    16:33 07.01.2026

  • 15 Карго 200

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мич Дюкяна":

    "А,они говорили и пали попе"(коментар,с глас на баба,след като двама ваши братушки размениха няколко думи и се разделиха,бяха на десетина метра един от друг,когато,почти едновременно ги удариха с два дрона запалвайки ги с термит) "и пали попе";))

    16:34 07.01.2026

  • 16 Путин гол до кръста на пони

    2 3 Отговор
    Втората световна продължи 6 години. Дали ще бия рекорда?

    16:36 07.01.2026

  • 17 Путин гол до кръста на пони

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Приятелю Си, няма нищо по-лесно от това да превземеш Покровск! Аз лично съм го превземал няколко пъти!

    16:38 07.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин гол до кръста на пони

    1 3 Отговор
    Искат ли руssNAZITATA война?

    16:40 07.01.2026

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Путилифонът баце Пунгю саопщи каде край казаните и у каушите се отворило пространство ма има много гад за тепане у Татароменгянската федерация!

    16:45 07.01.2026

  • 21 Мич Дюкяна

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Ако иска натурално Био сиренье ,геисското карго да задържи 5дена да се събере материал .

    16:46 07.01.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    6 0 Отговор
    Слава на Русия ,защитница на Православието от много полловвитте сатта нисти !

    Коментиран от #26

    16:48 07.01.2026

  • 23 дядото

    2 0 Отговор
    те тези в париж не са ли наясно,че на путин му дреме от заплахите,декларациите и прегръдките им.

    17:02 07.01.2026

  • 24 Лука

    0 1 Отговор
    Никой да не говори за православни рашисти,продължават да леят кръв на Рождество и великден през цялата война. !!!

    17:06 07.01.2026

  • 25 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Защитаваш вражеска държава ,нямаш ли родина ?

    17:08 07.01.2026

  • 26 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Какво православие защитават като убиват православни . Не почитат Рождество и Великден през цялата война

    17:16 07.01.2026

