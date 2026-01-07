Бойните действия между Украйна и Русия не спират

Бойните действия между Украйна и Русия продължават и днес въпреки протичащите паралелно международни усилия за постигане на мир, предаде ДПА, съобщи БТА.
Цивилен е убит при руски обстрел в южния украински град Херсон, съобщи в социалната мрежа „Телеграм“ ръководителят на военната администрация на едноименната област Олександър Прокудин. Руските военни бомбардират центъра на града от рано сутринта.
Кметът на югоизточния украински град Днипро Борис Филатов съобщи за седем пострадали след руски атаки. Той обвини руските сили, че обстрелват жилищни сгради и образователни институции в града.
Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че мъж е бил убит при експлозия на украински дрон в руското погранично село Груское.
Русия води пълномащабна война срещу Украйна от почти четири години. Като част от отбранителните си усилия Украйна атакува и цели в Русия, като твърди, че нанася удари предимно към руската петролна и газова промишленост, която Москва използва за финансиране на военната си машина, отбелязва ДПА.
