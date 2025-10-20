Новини
Свят »
Франция »
Франция настоява Путин да приеме незабавно прекратяване на огъня в Украйна
  Тема: Украйна

Франция настоява Путин да приеме незабавно прекратяване на огъня в Украйна

20 Октомври, 2025 11:53 974 44

  • франция-
  • жан-ноел баро-
  • путин-
  • украйна-
  • прекратяване на огъня

Дипломати подчертават икономическия натиск върху Москва и условията за визита в ЕС

Франция настоява Путин да приеме незабавно прекратяване на огъня в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин трябва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня в конфликта с Украйна, „защото времето не е на негова страна“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро преди заседанието на Съвета по външни работи в Люксембург, предава News.bg.

Относно предстоящата среща между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Унгария, Баро подчерта, че посещението на руския лидер в ЕС „има смисъл само ако доведе до незабавно и безусловно прекратяване на огъня“.

Още новини от Украйна

Френският дипломат отбеляза също, че друга причина за спешното прекратяване на военните действия е тежкото състояние на руската икономика, натоварена от военни разходи и санкциите, които „Путин продължава да налага на собствения си народ“.

По-рано днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас коментира, че „не е хубаво“, че руският президент може да пътува до Унгария за разговори за Украйна.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    2 41 Отговор
    България да прояви храброст и да свали самолета на Путин.

    Коментиран от #8, #22, #24

    11:55 20.10.2025

  • 2 Нещастик

    43 1 Отговор
    А а този е голям шегаджия. Оправете си скапаната държава , защото е заприличала на бразилска фавала

    11:55 20.10.2025

  • 3 БОЗА

    41 2 Отговор
    Филмите с Буркина и Луис дьо Финес бяха по-смешни от съвременните френски смешки...я си гледайте фалита и не се обаждайте...Будапеща ви докарва безсъние и тремор май... ;-)))

    Коментиран от #5

    11:56 20.10.2025

  • 4 Ами

    36 1 Отговор
    Смешници. Кой брои Франция, май никой.

    11:56 20.10.2025

  • 5 БОЗА

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "БОЗА":

    Бурвил...Т9...сорка... ;-(

    11:57 20.10.2025

  • 6 Саддам от София

    26 1 Отговор
    Френският външен министър Жан-Ноел Баро (Jean-Noël Barrot, по-правилно в българския вариант на името може да е Жан-Ноел Баро или подобна адаптация, в зависимост от конкретния превод на името) е наистина смешен. Франция първо да си оправи собствените си работи, докато още "кашата й е гореща"! Франция, а и цяла Европа, трябва да се събуди - силата не е на страната на Европа! Без САЩ, Великобритания, Франция, Германия и Италия не са нищо!

    11:57 20.10.2025

  • 7 пешо

    34 1 Отговор
    поредната тъпня франция настоява

    11:57 20.10.2025

  • 8 пешо

    30 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    прати жена си да свали моя самолет

    11:58 20.10.2025

  • 9 Салваторе

    36 1 Отговор
    Франция да не настоява много, за да не гледат донски казаци с конете си канкан в Мулен Руж.

    12:00 20.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    29 1 Отговор
    Франция и Украйна претърпяха пълен разгром на Африканският фронт от Руския африкански корпус.

    12:00 20.10.2025

  • 11 Я пък тоя

    27 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    А, бе, ще ме убиете бе!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Макрон ли го каза това, че от смях едвам пиша и чета. Едвам прочетох заглавието.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12:01 20.10.2025

  • 12 000

    25 0 Отговор
    Настояването на франция е от колосално значение :)

    12:02 20.10.2025

  • 13 истина ти казвам

    24 1 Отговор
    По нареждане на бабока!🤣

    12:02 20.10.2025

  • 14 Ей ся новото правителство

    18 1 Отговор
    на Лекюрно га пръzне едно мощно и Шутин ще спре огъня, едностранно.

    12:02 20.10.2025

  • 15 хихи

    32 1 Отговор
    Франция е леко смешна държава с много смешено президентче и още по-смешна охрана на Лувъра!

    12:02 20.10.2025

  • 16 Мекушко

    24 1 Отговор
    Франсетата пак се правят на мъже, макар и никой да не ги взима насериозно.

    12:03 20.10.2025

  • 17 Еми те руснаците искаха

    24 1 Отговор
    незабавно прекратяване на огъня, през 2022, ако бяха приели техните, тогава много по-изгодни за Украйна, условия.
    Но дойде един от вас, рошав, и каза "Айде да се биеме ама айде вие".

    Коментиран от #31

    12:04 20.10.2025

  • 18 Хаха

    25 1 Отговор
    Франция която е на командно дишане и дългове които растат с 2000€ в секунда дава заповеди на Русия!)))Макрон да сложи каската и да отиде лично в Москва да заповяда на Путин какво да прави!)))

    12:04 20.10.2025

  • 19 Титак

    24 1 Отговор
    Франция настоява...И като каква настоява ?? Смешници !!

    12:04 20.10.2025

  • 20 Франция настоява,

    18 1 Отговор
    но защо в Люксембург???!

    12:04 20.10.2025

  • 21 Вашето мнение

    27 0 Отговор
    За три седмици свалиха гащите пред хитлер, толкова за франция.

    12:06 20.10.2025

  • 22 Вашето мнение

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    С какво ще го свали бе моме? С прашките ти?

    12:09 20.10.2025

  • 23 Я пък тоя

    18 0 Отговор
    🤣🤣🤣 Поуспокоих се малко.
    Баро, защо не си бараш кренвиршчето за кеф, а си тръгнал света да оправяш, за смях станахте отдавна, не е нужно повече.
    Или пък се надпреварвате кой ще е по-голям комик от Зеленски.
    🤣

    12:10 20.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Сашко ти ли си бе❓🤣🤣
    "" Александър Йорданов: Не вярвам, че можем да свалим самолета на Путин, но защо да не опитаме, ако го пуснем над нас? Ж

    12:12 20.10.2025

  • 25 Като дойде...

    4 22 Отговор
    В У нгария теглете му шикалката,пратете му томахавките и с раша е свършено.Тъкмо народа там да живне малко,че са измрели от глад и страх.

    12:13 20.10.2025

  • 26 Я пък тоя

    13 0 Отговор
    А сега сериозно.
    Баро е русофил, обича Русия и иска да ѝ помогне
    "друга причина за спешното прекратяване на военните действия е тежкото състояние на руската икономика.
    А така Баро, помагай.
    🤣🤣🤣🤣🤣 Бу хахахахахахаха.....

    12:14 20.10.2025

  • 27 дончичо

    16 3 Отговор
    Френският дипломат отбеляза също, че друга причина за спешното прекратяване на военните действия е тежкото състояние на руската икономика, натоварена от военни разходи и санкциите, които „Путин продължава да налага на собствения си народ“.
    Що ви бОли за руската економика!?
    Сега е моментО да я бутнете тая омразна Раша!
    Айде рипайте й!!!

    12:14 20.10.2025

  • 28 нннн

    8 1 Отговор
    Веднага след подписването на мирния договор, Путин ще прекрати огъня. Дотогава, специално за французите :"À la guerre comme à la guerre".

    12:20 20.10.2025

  • 29 казвам ти дъще

    6 1 Отговор
    На 20 октомври 2011 г. в битка за Сирт е убит лидерът на Джамахирията Муамар Кадафи.

    Той е все още жив, когато попада в плен. Във видеоклип, заснет от човек от тълпата и впоследствие излъчен по телевизията, Кадафи изглежда замаян и ранен, докато го издърпват от капака на кола, дърпат го за косата и го притискат към земята. След това той излиза от кадър. Проехтяват изстрели. Това е краят на едно 42-годишно управление.

    Коментиран от #40

    12:20 20.10.2025

  • 30 Путин настоява

    9 1 Отговор
    Франция да даде незабавно независимост на Корсика и Марсилия!

    Коментиран от #32

    12:20 20.10.2025

  • 31 Инна

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Еми те руснаците искаха":

    Бившият премиер-министър на Великобритания Борис Джонсън би могъл да вземе 1 милион паунда стерлинги от най-големия акционер на британския производител на оръжие QinetiQ Кристофера Харборна, чиито роботи и дрони се доставят в Киев. За това пише The Guardian със ссылка на утечка документи.

    През ноември 2022 г., както пише The Guardian, в регистъра на интересите на членовете на парламента е направен запис за пожертвани в размер на 1 милион паунда стерлинги от Харборна. Изплащането не фигурира в базата данни на Избирателната комисия за жертвите, «насочени към политическата дейност на получателя» в качеството на член на парламента.
    По данни на изданията, Харбърн е съпроводил Джонсон в неговия поход в Украйна през септември 2023 г. Организаторите на срещи на висше ниво, Джонсън и Харбърн, посетили в Киев, твърдят, че спътникът на екс-премиера е регистриран като «консултант на офиса на Бориса Джонсона».

    Според информацията The Guardian, в QinetiQ има интереси в Украйна. Така, украинските военни използват беспилотниците Banshee и роботите за обезвреждане на бомбата, произведена от тази компания. В април 2025 г. британското министерство на отбраната обяви, че QinetiQ помага на украинските военни да произвеждат оборудване с помощта на 3D-принтери.

    12:23 20.10.2025

  • 32 Макрон отговаря

    0 7 Отговор

    До коментар #30 от "Путин настоява":

    Франция дава независимост на Крим и Москва и Тюмен, след като монголския Министър председател неочаквано подаде оставка.

    12:23 20.10.2025

  • 33 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Днес да не е ден на хумора?
    Зеленски купувал 25 броя Пейтриът, а пари няма, Баро, прекратява огъня безусловно, Кая Калас натиска Русия, на англичаните им изтекли документи през крачолите.
    Какво ли ни чака още!

    12:23 20.10.2025

  • 34 софийски моряк

    4 0 Отговор
    това франция, какво беше !?

    12:24 20.10.2025

  • 35 az СВО Победа 80

    6 1 Отговор
    Ами накарайте го!

    Какво пяхте там: "Мир чрез сила" ли беше???

    Къде ви е силата??? 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    12:25 20.10.2025

  • 36 нали?

    0 5 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    И аз се чудя, русийката много претиснена че НАТО ще даде Пейтриът на Украйна, а се бие в гърдите, че се бие с НАТО. Нали ако е НАТО няма кой да го спре да ги използва тези и други ракетки бре? Вече не сте и смешни. Жалки сте.

    Коментиран от #38, #39

    12:27 20.10.2025

  • 37 Първо

    1 0 Отговор
    германците ги на ба ха, после руснаците, арабите от Алжир и Мароко от английската армия и афроамериканците от армията на САЩ. Най-много са ги използвали арабите. Има филм Чочарка със София Лорен на който показват как става работата.

    12:29 20.10.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "нали?":

    НАЛИ?, ВЧАС ЛИ СИ❗
    Дори бъркаш "Пейтриът" с "Томахоук"❗
    Ама си тръгнал да правиш анализи, че да сочиш кой е смешен, без да осъзнаваш сам колко си НЕАДЕКВАТЕН❗

    12:31 20.10.2025

  • 39 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "нали?":

    Мисли човече, мисли!
    НАТО е напълнил гащите и не смее открито да воюва с Русия, прави го чрез Украйна.
    НАТО купува оръжието, НАТО обучава войниците, НАТО дава разузнавателна информация, НАТО определя тактиката, а после Русия не се бие с НАТО.
    Я помислете пак!

    12:33 20.10.2025

  • 40 Еманация на неблагодарност

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "казвам ти дъще":

    Кадафи извади либийците от мизерията, а те го убиха. Сега се бият за бутилка вода от хуманитарните помощи.

    Коментиран от #44

    12:33 20.10.2025

  • 41 Булдог

    0 0 Отговор
    А, някога(при де Гол) французите изгониха НАТО от държавата си! Но тогава имаха те имаха Държава!

    Коментиран от #43

    12:36 20.10.2025

  • 42 Историк

    2 0 Отговор
    Преди 80 години никой не е преговарял с Хитлер и всички заедно са се борили с него и е завършил в бункера живота си. С терористи не се преговаря ,а се води битка със сила. Уроците на историята не трябва да се повтарят, ако си научат както трябва. Сега има прероден Хитлер и Сталин и силата за битка с него трябва да е непоклатима и спешна,ако света иска да има цивилизация. Иначе ще действа девиза " терористи от цял свят,обединявайте се".

    12:37 20.10.2025

  • 43 Арабите и

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Булдог":

    негрите ги претопиха.

    12:38 20.10.2025

  • 44 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Еманация на неблагодарност":

    Затова ли в 52% от руските болници няма течаща вода? Либийците я изпили!

    12:40 20.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания