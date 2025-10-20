Франция настоява Путин да приеме незабавно прекратяване на огъня в Украйна

Руският президент Владимир Путин трябва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня в конфликта с Украйна, „защото времето не е на негова страна“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро преди заседанието на Съвета по външни работи в Люксембург, предава News.bg.
Относно предстоящата среща между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Унгария, Баро подчерта, че посещението на руския лидер в ЕС „има смисъл само ако доведе до незабавно и безусловно прекратяване на огъня“.
Френският дипломат отбеляза също, че друга причина за спешното прекратяване на военните действия е тежкото състояние на руската икономика, натоварена от военни разходи и санкциите, които „Путин продължава да налага на собствения си народ“.
По-рано днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас коментира, че „не е хубаво“, че руският президент може да пътува до Унгария за разговори за Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
