Франция настоява Путин да приеме незабавно прекратяване на огъня в Украйна

Руският президент Владимир Путин трябва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня в конфликта с Украйна, „защото времето не е на негова страна“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро преди заседанието на Съвета по външни работи в Люксембург, предава News.bg.

Относно предстоящата среща между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Унгария, Баро подчерта, че посещението на руския лидер в ЕС „има смисъл само ако доведе до незабавно и безусловно прекратяване на огъня“.

Френският дипломат отбеляза също, че друга причина за спешното прекратяване на военните действия е тежкото състояние на руската икономика, натоварена от военни разходи и санкциите, които „Путин продължава да налага на собствения си народ“.

По-рано днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас коментира, че „не е хубаво“, че руският президент може да пътува до Унгария за разговори за Украйна.