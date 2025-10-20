Новини
Контролният пункт „Керем Шалом“ в Газа отново отвори врати

Контролният пункт „Керем Шалом" в Газа отново отвори врати

20 Октомври, 2025 13:28 391 0

  • керем шалом-
  • газа-
  • хуманитарна помощ-
  • контролен пункт

След прекратяване на огъня, израелските власти възстановиха преминаването на хуманитарна помощ

Контролният пункт „Керем Шалом“ в Газа отново отвори врати - 1
Снимкa: БГНЕС
Контролният пункт между Израел и ивицата Газа „Керем Шалом“ възобнови дейността си днес, ден след новите израелски въздушни удари по палестинската територия, съобщи Франс прес, цитирайки представител на израелските сили за сигурност, предава БТА.

Според него, пунктът работи отново „в пълно съответствие със споразумението“ за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври.

Вчера Израел временно спря доставките на хуманитарна помощ към Газа „до ново разпореждане“, като обвини движението „Хамас“ в нарушаване на постигнатото споразумение. Палестинското ислямистко движение отхвърли тези обвинения, отбелязва АФП.


