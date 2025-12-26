Новини
Германия обяви, че няма да изпраща свои войници в Газа

26 Декември, 2025 11:51 676 11

Германия скоро няма да се присъедини към стабилизационните сили за ивицата Газа, обяви външният министър

Германия обяви, че няма да изпраща свои войници в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"В обозримото бъдеще" Германия няма да участва в Международните стабилизационни сили (МСС) за прилагане на мирния план в ивицата Газа, заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул, цитиран от ДПА, предаде БТА.

В изявления за германската новинарска агенция, публикувани днес, Вадефул казва, че германски военнослужещи няма да бъдат част от силите, чиято мисия е да "осигурят конкретни условия на безопасност".

"Много хора не могат да си представят германски военнослужещи да правят това в този конкретен регион", посочва Вадефул.

Германия е готова да играе конструктивна роля в структурите, предвидени от резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, като например "Комитета за мир", отбелязва ДПА. Берлин обаче все още не е получил официална покана да участва там.

Предстоящата втора фаза в мирния план от 20 точки за Газа на американския президент Доналд Тръмп предвижда разоръжаване на радикалната палестинска групировка "Хамас" и разполагане на международни стабилизационни сили. Два месеца след влизането в сила на примирието с Израел "Хамас" все още отказва да сложи оръжие.

"Ще е важно да бъдем в състояние да започнем всичко това много скоро", подчерта външният министър на Германия. "Не трябва да допускаме настоящото разделение на ивицата Газа - на една част, контролирана от израелската армия, и на друга част, все повече контролирана от "Хамас" - да остане постоянно", предупреди Вадефул.

В същото време той призна за трудности при прилагането на мирния план и призова за търпение.

"Дори и да искаме това да свърши утре, трябва да се подготвим за реалността на един дълъг процес", обобщи Йохан Вадефул.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    8 1 Отговор
    За сметка на това пак ще изпраща в покрайна, като част от коалицията най-последните мераклии....

    11:54 26.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ФАКТ

    6 1 Отговор
    Кой го интересува какво е обявил терористичния окупационен режим в Германистан?? Време е Путин да въведе истинска демокрация в западните режими.

    11:59 26.12.2025

  • 4 Айде чакаме Ханс в Украйна, 🇺🇦

    6 1 Отговор
    Зеленски съм и съм замесил погача с Пречупен Кръст и Християнски Кръст в средата на Погачата.
    Чакаме Ханс с Портрети на Бандера, Шухевич, УПА, УНА и Волинското Клане, да благодарим на Хитлеристка Германия.
    🇺🇦Слава Украйне.🇺🇦

    12:04 26.12.2025

  • 5 В В.П.

    7 0 Отговор
    Германия е една подлога ..Хитлер я направи могъща ,обаче сгреши със СССР...И сега отново са в трапа.Потрес..

    12:06 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    12:59 26.12.2025

  • 10 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    13:00 26.12.2025

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Е то стиха като изпраща боеприпаси на евреите ,онези същите които дядовците им ги гонеха ,Хитлер сигурно се върти като чеверме в гроба си

    13:01 26.12.2025

