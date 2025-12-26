Германия обяви, че няма да изпраща свои войници в Газа

"В обозримото бъдеще" Германия няма да участва в Международните стабилизационни сили (МСС) за прилагане на мирния план в ивицата Газа, заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул, цитиран от ДПА, предаде БТА.
В изявления за германската новинарска агенция, публикувани днес, Вадефул казва, че германски военнослужещи няма да бъдат част от силите, чиято мисия е да "осигурят конкретни условия на безопасност".
"Много хора не могат да си представят германски военнослужещи да правят това в този конкретен регион", посочва Вадефул.
Германия е готова да играе конструктивна роля в структурите, предвидени от резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, като например "Комитета за мир", отбелязва ДПА. Берлин обаче все още не е получил официална покана да участва там.
Предстоящата втора фаза в мирния план от 20 точки за Газа на американския президент Доналд Тръмп предвижда разоръжаване на радикалната палестинска групировка "Хамас" и разполагане на международни стабилизационни сили. Два месеца след влизането в сила на примирието с Израел "Хамас" все още отказва да сложи оръжие.
"Ще е важно да бъдем в състояние да започнем всичко това много скоро", подчерта външният министър на Германия. "Не трябва да допускаме настоящото разделение на ивицата Газа - на една част, контролирана от израелската армия, и на друга част, все повече контролирана от "Хамас" - да остане постоянно", предупреди Вадефул.
В същото време той призна за трудности при прилагането на мирния план и призова за търпение.
"Дори и да искаме това да свърши утре, трябва да се подготвим за реалността на един дълъг процес", обобщи Йохан Вадефул.
1 Европеец
11:54 26.12.2025
3 ФАКТ
11:59 26.12.2025
4 Айде чакаме Ханс в Украйна, 🇺🇦
Чакаме Ханс с Портрети на Бандера, Шухевич, УПА, УНА и Волинското Клане, да благодарим на Хитлеристка Германия.
🇺🇦Слава Украйне.🇺🇦
12:04 26.12.2025
5 В В.П.
12:06 26.12.2025
9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
12:59 26.12.2025
10 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
13:00 26.12.2025
11 Kaлпазанин
13:01 26.12.2025