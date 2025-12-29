Флорида стана световна дипломатическа столица! Доналд Тръмп изпрати Зеленски, чака израелския премиер Нетаняху

След президента на Украйна, американският президент Доналд Тръмп приема днес израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата ще разговарят относно бъдещето на прекратяването на огъня в Газа в момент, в който работата по прилагане на втората фаза от споразумението за анклава е в задънена улица, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Това ще бъде петата среща на Тръмп с Нетаняху, откакто републиканецът се върна в Белия дом. Освен за Газа двамата лидери ще говорят и за иранските ядрени амбиции, за разоръжаването на „Хизбула“ в Ливан и за Сирия.

Тръмп ще приеме Нетаняху в Мар а Лаго във Флорида в 18 ч. по Гринуич днес. Там той прие и украинския президент Володимир Зеленски вчера.

Вторият етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа предвижда разоръжаване на „Хамас“, създаване на преходна власт и разполагане на международни стабилизационни сили в анклава.

Емисарят на Тръмп - Стив Уинкоф, и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, участващи в преговорите за Украйна, участват и в разговорите относно Газа. Те приеха през декември в Маями представители на Катар, Египет и Турция, които са посредници в разрешаването на конфликта в Газа и които искат да започне прилагането на втората фаза от споразумението за анклава.

Преди да започнат преговорите по втората фаза, Израел настоява да му бъде върнато последното тяло на заложник, намиращо се в анклава. „Хамас“ твърди, че не е успял да го локализира досега.

Според „Аксиос“ Вашингтон иска възможно най-бързо да бъде обявено сформирането на палестинско правителство от технократи, което да играел ролята на преходна власт в Газа.

Според същия източник Тръмп иска да състави и Комитет за мира, който да надзирава действията на правителството от технократи.