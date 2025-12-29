Новини
Свят »
САЩ »
Флорида стана световна дипломатическа столица! Доналд Тръмп изпрати Зеленски, чака израелския премиер Нетаняху

Флорида стана световна дипломатическа столица! Доналд Тръмп изпрати Зеленски, чака израелския премиер Нетаняху

29 Декември, 2025 09:15 929 14

  • сащ-
  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • газа-
  • хамас

Вторият етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа предвижда разоръжаване на „Хамас“, създаване на преходна власт и разполагане на международни стабилизационни сили в анклава

Флорида стана световна дипломатическа столица! Доналд Тръмп изпрати Зеленски, чака израелския премиер Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

След президента на Украйна, американският президент Доналд Тръмп приема днес израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата ще разговарят относно бъдещето на прекратяването на огъня в Газа в момент, в който работата по прилагане на втората фаза от споразумението за анклава е в задънена улица, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Това ще бъде петата среща на Тръмп с Нетаняху, откакто републиканецът се върна в Белия дом. Освен за Газа двамата лидери ще говорят и за иранските ядрени амбиции, за разоръжаването на „Хизбула“ в Ливан и за Сирия.

Тръмп ще приеме Нетаняху в Мар а Лаго във Флорида в 18 ч. по Гринуич днес. Там той прие и украинския президент Володимир Зеленски вчера.

Вторият етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа предвижда разоръжаване на „Хамас“, създаване на преходна власт и разполагане на международни стабилизационни сили в анклава.

Емисарят на Тръмп - Стив Уинкоф, и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, участващи в преговорите за Украйна, участват и в разговорите относно Газа. Те приеха през декември в Маями представители на Катар, Египет и Турция, които са посредници в разрешаването на конфликта в Газа и които искат да започне прилагането на втората фаза от споразумението за анклава.

Преди да започнат преговорите по втората фаза, Израел настоява да му бъде върнато последното тяло на заложник, намиращо се в анклава. „Хамас“ твърди, че не е успял да го локализира досега.

Според „Аксиос“ Вашингтон иска възможно най-бързо да бъде обявено сформирането на палестинско правителство от технократи, което да играел ролята на преходна власт в Газа.

Според същия източник Тръмп иска да състави и Комитет за мира, който да надзирава действията на правителството от технократи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 0 Отговор
    Бай Дончо е експерт в бизнеса с недвижими имоти.

    09:19 29.12.2025

  • 2 ха-ха

    20 0 Отговор
    И с Нетаняху ще ,,постигне ,, това , което и със Зеля . С две думи - нищо ...

    09:19 29.12.2025

  • 3 оня с питон.я

    16 0 Отговор
    Дедо Дончо като еврейска подлога прави чфут маратон във вилата си евреите му спонсорират избирателната кампания

    09:21 29.12.2025

  • 4 китайски балон

    19 0 Отговор
    Големи Красиви Преговори и накрая едно голямо Нищо😉

    09:23 29.12.2025

  • 5 зевзек

    3 10 Отговор
    явно раздават нещо, в тоя курорт там във Флорида, да пратим и нашия президент, и той да се нареди на опашката, да има някаква полза от него, политик явно няма да става

    Коментиран от #6

    09:25 29.12.2025

  • 6 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "зевзек":

    Бай Дочно раздава комплект ключове на новите наематели.

    09:26 29.12.2025

  • 7 Художник

    19 1 Отговор
    Сичкото чи.фут събрано на едно място - сега е моментът един сармат да освободи човечеството от тяхното присъствие !

    09:29 29.12.2025

  • 8 ДА БЕ ДА

    16 0 Отговор
    ЦЕНТЪР НА ТЪРЧИ ЛЪЖИ ДИПЛОМАЦИЯ.

    09:35 29.12.2025

  • 9 А този еврейския хитлер

    10 0 Отговор
    Не трябваше ли да го арестуват

    09:38 29.12.2025

  • 10 Механик

    9 0 Отговор
    Демек, Тръмп изпрати Зели поживо-поздраво. Дето си вика, квот апнал, апнал и кот пийнал, пийнал.
    Само не рабрахме какво стана с плана за "мир чрез сила".

    09:39 29.12.2025

  • 11 зевзек

    6 1 Отговор
    сигурно раздава кутии с топки за голф, с логото на неговата компания, Тръмп Корпорейшън, на Зеленски ключове не му трябват, той вече имоти сам си е накупил, тук и там, това според злите руски езици, а е бил едно обикновено актьорче, на хонорар, 2015 година

    09:41 29.12.2025

  • 12 Сега ще е интересно

    8 0 Отговор
    Какъв еврейски номер ще спретнат🫢

    09:41 29.12.2025

  • 13 Хи хи

    7 1 Отговор
    маленкий зеля олиза подметките на Тръмпи, в замяна получи потупване по рамото, и се прибра безславно без да е отмъкнал даже 1 цент !! Сега Тръмпи ще се появи пред Нетаняху с прясно олизани подметки, благодарение на маленкий зеля !!

    09:44 29.12.2025

  • 14 Ха ХаХа

    5 0 Отговор
    Удобно за глобалистите не пишат че преди срещата със Зеленски, Нръмп 2 часа разговаря с Путин. Поради това той зочерта точката за временно примирие и точката за евросили миротворци в Украйна,точката за репарации от страна но Русия,точката за референдум за територии и избори.
    Преговорящите от САЩ са заявили, че ФБР ще разследва корупцията и краденето на американски пари независимо от длъжността на заподозрените и пр.

    09:47 29.12.2025