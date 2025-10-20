Бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Италианска бизнесдама почина след пластична хирургия в Турция, предаде АНСА, съобщи БТА.
50-годишната Милена Манчини се подложила на липосукция, но по време на интервенцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница. Починала на 20-ия ден от престоя си в там.
Милена Манчини работела в областта на недвижими имоти. Тя била дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания Индекса, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.
Милена Манчини имала две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца“ в Рим и реномиран биолог, а другата - собственик на сладоледаджийница. Починалата бизнесдама е имала и две дъщери.
1 Селянин
22:11 20.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Даже се самоубиват с процедури.
22:12 20.10.2025
3 Ако беше яла моркови
22:13 20.10.2025
4 Пич
22:16 20.10.2025
5 Аз да пиша
22:17 20.10.2025
6 Травестит
22:18 20.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БАТ Митю
22:22 20.10.2025
9 Дудов
22:25 20.10.2025
10 Ивелин Михайлов
22:25 20.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Симпатизирам
22:35 20.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.