Бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Бизнесдама почина след пластична операция в Турция

20 Октомври, 2025 22:08 1 233 16

50-годишната Милена Манчини се е подложила на липосукция

Бизнесдама почина след пластична операция в Турция - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианска бизнесдама почина след пластична хирургия в Турция, предаде АНСА, съобщи БТА.

50-годишната Милена Манчини се подложила на липосукция, но по време на интервенцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница. Починала на 20-ия ден от престоя си в там.

Милена Манчини работела в областта на недвижими имоти. Тя била дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания Индекса, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

Милена Манчини имала две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца“ в Рим и реномиран биолог, а другата - собственик на сладоледаджийница. Починалата бизнесдама е имала и две дъщери.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    13 0 Отговор
    Суетата убива!

    22:11 20.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Какво ли не правят женките за да ги харесваме.

    Даже се самоубиват с процедури.

    22:12 20.10.2025

  • 3 Ако беше яла моркови

    11 0 Отговор
    И да върти спининг баъка секи ден х 1 час в продължение на месеци щеше да е слаба и здрава и жива

    22:13 20.10.2025

  • 4 Пич

    15 0 Отговор
    Седи компания мацки в един бар ! Всички с узкуствени коси , изкуствени мигли , изкуствени устни , изкуствени цици....... Темата на разговора им - Защо няма истински мъже !!!

    22:16 20.10.2025

  • 5 Аз да пиша

    17 0 Отговор
    А,Искра Фидосова и Дебелан Пеевски кога ще си направят липосукция.

    22:17 20.10.2025

  • 6 Травестит

    7 0 Отговор
    Много жалко

    22:18 20.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БАТ Митю

    3 1 Отговор
    Станал съм лесбиец-само по жени се заглеждам...

    22:22 20.10.2025

  • 9 Дудов

    4 1 Отговор
    Извода е -пазете си свинините

    22:25 20.10.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Еми да беше карала диета

    22:25 20.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Симпатизирам

    1 0 Отговор
    Погъ30 ма3ен нафактиРедактора

    22:35 20.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
