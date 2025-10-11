Пластичен хирург откри гаф в корекциите на съпругата на Джеф Безос

Пластичният хирург д-р Шон Макнали насочи вниманието към устните на съпругата на Джеф Безос - Лорън Санчес, като заяви, че филърите ѝ са мигрирали извън обичайните граници, прогнозирайки необходимост от корекция. В анализ, публикуван в Daily Mail, Макнали твърди, че част от обема на инжекциите вече се намира зад „бялата гънка“ — участъкът кожа непосредствено зад червената зона на устните — и призова за разтваряне на стария филър преди нанасянето на нов.

В Instagram профила си лекарят публикува клипове за процедури като липосукция на шията, филъри и обсъждания за цени на инжекциите.

В публикацията на Daily Mail се отбелязва, че Макнали е анализирал последни снимки на Санчес, на които усетил неестествено разпределение на обема на устните ѝ. Той предупреждава, че добавянето на нов филър върху вече мигрирал такъв може да влоши естетичния дисбаланс. Някои пластични хирурзи споделят, че миграцията на филър — особено при ненавременна намеса — е рисков фактор, който може да изисква лечение с ензими (напр. хиалуронидаза).

От своя страна Лорън Санчес не е отразила публично тези коментари към момента. В социалните мрежи обаче се повтарят спекулации за корекции по устните ѝ. Един обзорен материал от Inquisitr описва, че на галата на Kering Foundation през септември 2025 г. устните ѝ изглеждали „изпълнени с нов обем, готов да „експлодира““ — коментар, който предизвика още по-горещи реакции сред наблюдатели на звездната естетика.

Говорейки за миграция на филъри, специалисти посочват, че това не е необичайно, особено ако не е направена предварителна оценка на анатомията на пациента и ако се добавя материал без да се разтвори старият. Такава практика може да доведе до асиметрии или нежелани резултати.