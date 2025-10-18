Новини
Звездите, които открито споделиха за пластичните си операции

18 Октомври, 2025 12:56 672 1

От Карди Б до Бети Уайт – защо известните личности вече не крият хирургическите корекции

Ели Стоянова

В света на звездите външният вид често е не само визитна картичка, но и инструмент за кариера. Докато някога пластичната хирургия се криеше, днес все повече известни личности говорят открито за нея, пише Vesti.bg.

Карди Б
Още преди началото на кариерата си, Карди осъзнава, че атрактивният бюст може да отвори врати в шоубизнеса. През 2023 г., в интервю за VladTV, тя призна, че имплантите са били стъпка към големия екран. В Instagram сподели:

„Наистина се влюбих в новите си гърди. Това е първата ми скъпа инвестиция.“

Иги Азалия
Иги никога не е крила хирургическата намеса. В интервю за E! тя обяснява, че предпочита да каже истината, вместо жълтата преса да изкриви фактите. През 2016 г. дори поздравява пластичния си хирург за рождения му ден:

„Очевидно е, че сме близки, защото ти дължа красивия си нос и великолепните си гърди. Ти подкрепяш идеята, че жените могат да променят телата си без осъждане.“

Лиза Кудроу
Звездата от „Приятели“ решава да си направи ринопластика в младостта си и все още счита операцията за важно и правилно решение:

„Това беше истинско спасение в живота ми.“

Кели Роуланд
Бившата част от Destiny's Child признава пред списание People, че уголемяването на гърдите ѝ от A на B ѝ е дало увереност и щастие. В книгата си „Уау, скъпа“ (2017) намеква, че може да обмисли още една операция след кърмене:

„Много съм щастлива. И се чувствам перфектно.“

Тайра Банкс
Супермоделът открито признава ринопластика поради проблеми с носната си преграда и добавя мнение за жените, които прибягват до хирургия:

„Не разбирам жените, които имат естествена красота, но не осъждам тези, които се стремят към нея с помощта на пластична хирургия.“

Бети Уайт

„Не е добре да мамиш Майката Природа, но все пак си направих повдигане на клепачите. И сега се радвам, че го направих, когато бях млада.“


