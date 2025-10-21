Новини
Обединеното кралство предвижда над 100 милиона паунда за разполагане на британски сили в Украйна
  Тема: Украйна

Обединеното кралство предвижда над 100 милиона паунда за разполагане на британски сили в Украйна

21 Октомври, 2025 04:57, обновена 21 Октомври, 2025 05:30 620 13

Това може да се случи, ако Тръмп договори мир с Русия, заяви министърът на отбраната Джон Хийли

Обединеното кралство предвижда над 100 милиона паунда за разполагане на британски сили в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че Обединеното кралство е готово да похарчи над 100 милиона паунда за евентуално разполагане на британски сили в Украйна, ако Доналд Тръмп осигури мирно споразумение с Русия.

Планът на министъра на отбраната включва подготовка на военен персонал, който да се присъедини към многонационални сили, които ще бъдат изпратени, за да помогнат за осигуряването на границите на Украйна, ако президентът на САЩ посредничи за прекратяване на огъня между Москва и Киев.

Джон Хийли сигнализира, че британските войски биха могли да бъдат готови за разполагане, веднага щом това се случи. Част от очакваните средства за подготовка за всяка мисия вече се изразходват. Министърът на отбраната също предупреди за „нова ера на заплаха“ и каза, че рискът от по-широк конфликт в Европа не е бил толкова голям от края на Втората световна война.

Джон Хийли направи тези изявления по време на лекция в „Маншън Хаус“ в Лондон, посветена на усилията под ръководството на Обединеното кралство и Франция за изграждане на „коалиция на желаещите“ от повече от 30 държави, за да формират това, което той нарече „Многонационални сили в Украйна“. „Коалицията на желаещите“ ще проведе среща в Лондон в петък. Джон Хийли също така заяви, че Владимир Путин смята Великобритания за свой „враг номер едно“, заради подкрепата на страната за Украйна.

Въоръжените сили на Великобритания ще получат нови правомощия за сваляне на „неидентифицирани“ дронове над военни бази, заяви Хийли, след като инциденти в цяла Европа повишиха напрежението с Русия. Докато скорошни наблюдения на дронове над летища в Германия и Дания предизвикаха транспортен хаос, Полша свали някои от малките самолети миналия месец, а други бяха видени над британските авиобази миналата година.

Държави в цяла Европа обвиниха Русия за полетите с дронове и се съгласиха да увеличат военните разходи. Русия отрича да стои зад полетите с дронове.

Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 13 Отговор
    когато изплува крайцер масква
    тогаз русия ще победи украйна

    Коментиран от #3, #4

    05:02 21.10.2025

  • 2 Неразбрал

    13 1 Отговор
    Какви сили, каква Украина ?

    Коментиран от #8

    05:05 21.10.2025

  • 3 оня с коня

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    05:13 21.10.2025

  • 4 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    Коментиран от #5, #6

    05:13 21.10.2025

  • 5 Републиканец

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ":

    Искам да си хапна "кучешка радост", сиренце и един голям домат от времето на Тодор Живков! Всичко беше много вкусно!

    05:20 21.10.2025

  • 6 хахаха

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ":

    Какъв втори златен век при диктатора влашкия циганин? Опашки за най необходимото, стари вестници вместо тоалетна хартия........ние ако сме живели втори златен век, какво да кажат западните страни за същия период. Влашкия циганин ни даде живот като за цигани, сравнение с живота на хората в Западна Европа

    Коментиран от #7

    05:24 21.10.2025

  • 7 Kрум

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    Грешка си ти и на природата и на тейко ти.

    Коментиран от #13

    05:31 21.10.2025

  • 8 Червената шапчица

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Неразбрал":

    Това е английски хумор.

    05:32 21.10.2025

  • 9 батСали

    2 0 Отговор
    Да предвидят кинти и за чували!
    За всички!
    Щото измъкване жив няма да има.

    05:34 21.10.2025

  • 10 Опааааа...

    1 1 Отговор
    И рашките помагат приготвят 100,000 черни чувала да ги настанят....

    05:38 21.10.2025

  • 11 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви британци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    05:42 21.10.2025

  • 12 ежко

    2 0 Отговор
    Този Хийли май не е разбрал ситуацията.След края на войната в Украйна, ще има демилитаризация -силно редуцирана украинска армия и никакво присъстрие на сили на НАТО!И Русия няма да отстъпи от тези си искания.За къде се е стегнал този?Ако ще праща -да праща сега!

    05:42 21.10.2025

  • 13 хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Kрум":

    Ако беше хубав живота тогава, Путин щеше да предложи онзи живот на руснаците,а не капиталистическия западен живот ....

    05:42 21.10.2025

