Обединеното кралство предвижда над 100 милиона паунда за разполагане на британски сили в Украйна

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че Обединеното кралство е готово да похарчи над 100 милиона паунда за евентуално разполагане на британски сили в Украйна, ако Доналд Тръмп осигури мирно споразумение с Русия.



Планът на министъра на отбраната включва подготовка на военен персонал, който да се присъедини към многонационални сили, които ще бъдат изпратени, за да помогнат за осигуряването на границите на Украйна, ако президентът на САЩ посредничи за прекратяване на огъня между Москва и Киев.



Джон Хийли сигнализира, че британските войски биха могли да бъдат готови за разполагане, веднага щом това се случи. Част от очакваните средства за подготовка за всяка мисия вече се изразходват. Министърът на отбраната също предупреди за „нова ера на заплаха“ и каза, че рискът от по-широк конфликт в Европа не е бил толкова голям от края на Втората световна война.



Джон Хийли направи тези изявления по време на лекция в „Маншън Хаус“ в Лондон, посветена на усилията под ръководството на Обединеното кралство и Франция за изграждане на „коалиция на желаещите“ от повече от 30 държави, за да формират това, което той нарече „Многонационални сили в Украйна“. „Коалицията на желаещите“ ще проведе среща в Лондон в петък. Джон Хийли също така заяви, че Владимир Путин смята Великобритания за свой „враг номер едно“, заради подкрепата на страната за Украйна.

Въоръжените сили на Великобритания ще получат нови правомощия за сваляне на „неидентифицирани“ дронове над военни бази, заяви Хийли, след като инциденти в цяла Европа повишиха напрежението с Русия. Докато скорошни наблюдения на дронове над летища в Германия и Дания предизвикаха транспортен хаос, Полша свали някои от малките самолети миналия месец, а други бяха видени над британските авиобази миналата година.



Държави в цяла Европа обвиниха Русия за полетите с дронове и се съгласиха да увеличат военните разходи. Русия отрича да стои зад полетите с дронове.

