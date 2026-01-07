Специални отношения! Киър Стармър: Изборът между НАТО и Съединените щати би бил стратегическа грешка

Изборът между НАТО и Съединените щати би бил "стратегическа грешка", заяви британският премиер Киър Стармър пред Камарата на общините.

Той направи изказването си, след като беше разкритикуван, че не е осъдил операцията на САЩ във Венецуела.

Стармър похвали НАТО като "най-ефективния и важен военен съюз, който светът някога е познавал".

Освен това той потвърди, че планът за изпращане на британски войски в Украйна след войната ще бъде гласуван в Камарата на общините. По негови думи вчерашната среща на коалицията на желаещите в Париж е донесла "реален напредък" по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна.