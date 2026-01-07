Специални отношения! Киър Стармър: Изборът между НАТО и Съединените щати би бил стратегическа грешка

Изборът между НАТО и Съединените щати би бил "стратегическа грешка", заяви британският премиер Киър Стармър пред Камарата на общините.
Той направи изказването си, след като беше разкритикуван, че не е осъдил операцията на САЩ във Венецуела.
Стармър похвали НАТО като "най-ефективния и важен военен съюз, който светът някога е познавал".
Освен това той потвърди, че планът за изпращане на британски войски в Украйна след войната ще бъде гласуван в Камарата на общините. По негови думи вчерашната среща на коалицията на желаещите в Париж е донесла "реален напредък" по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна.
1 НатЮвец
Коментиран от #11
16:48 07.01.2026
2 Европеец
16:49 07.01.2026
3 Гуджо
16:49 07.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #12
16:50 07.01.2026
5 Гледай си бЕлото
16:50 07.01.2026
6 ТЕЗИ ТЪПАЦИ
16:51 07.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НАТьО е т-ерор-истична организация,
а ШАШт🤠 в същия т-ерор-истичен стил ОТВЛЯКОХА законен президент на независима държава‼️
16:52 07.01.2026
8 Тръмп превзе руския танкер
Операцията се е провела в Атлантическия океан след повече от двуседмично преследване на плавателния съд.
По време на превземането действията на десанта са били прикривани по въздух.
В операцията са участвали самолет-цистерна Boeing KC-135T Stratotanker, патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, както и няколко самолета със специално предназначение Pilatus U-28A Draco.
Източници на Reuters твърдят, че в непосредствена близост до танкера са се намирали руски военни кораби и подводница, но те незабавно са се изтеглили.
16:52 07.01.2026
9 Стар Мър
16:53 07.01.2026
10 Съдията
17:06 07.01.2026
11 Руски колхозник
До коментар #1 от "НатЮвец":Стиска ли им?
17:08 07.01.2026
12 Теория на конспирацията
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Няма как...те са сценаристите.
17:08 07.01.2026
13 Че кога
17:10 07.01.2026