Специални отношения! Киър Стармър: Изборът между НАТО и Съединените щати би бил стратегическа грешка

7 Януари, 2026 16:45 852 13

Стармър похвали НАТО като най-ефективния и важен военен съюз, който светът някога е познавал

Специални отношения! Киър Стармър: Изборът между НАТО и Съединените щати би бил стратегическа грешка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Изборът между НАТО и Съединените щати би бил "стратегическа грешка", заяви британският премиер Киър Стармър пред Камарата на общините.

Той направи изказването си, след като беше разкритикуван, че не е осъдил операцията на САЩ във Венецуела.

Стармър похвали НАТО като "най-ефективния и важен военен съюз, който светът някога е познавал".

Освен това той потвърди, че планът за изпращане на британски войски в Украйна след войната ще бъде гласуван в Камарата на общините. По негови думи вчерашната среща на коалицията на желаещите в Париж е донесла "реален напредък" по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 НатЮвец

    8 1 Отговор
    Обявете война на Русия, Китай и САЩ. Омрзихте се с всички.

    Коментиран от #11

    16:48 07.01.2026

  • 2 Европеец

    9 2 Отговор
    Грешно заглавие..... Нато е Сащ, другото е пълнеж .... Европа прилича на фригидна бабичка мераклиика....

    16:49 07.01.2026

  • 3 Гуджо

    4 0 Отговор
    САЩ добре ви прецака.

    16:49 07.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Англичаните хитро се измъкнаха от ЕС.

    Коментиран от #12

    16:50 07.01.2026

  • 5 Гледай си бЕлото

    7 1 Отговор
    и не се кахъри

    16:50 07.01.2026

  • 6 ТЕЗИ ТЪПАЦИ

    13 1 Отговор
    ДАЖЕ И ЗА ДОМУПРАВИТЕЛИ НЕ СТАВАТ,А КАМО ЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ГЛАВИ.

    16:51 07.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Че къде е разликата -
    НАТьО е т-ерор-истична организация,
    а ШАШт🤠 в същия т-ерор-истичен стил ОТВЛЯКОХА законен президент на независима държава‼️

    16:52 07.01.2026

  • 8 Тръмп превзе руския танкер

    2 11 Отговор
    САЩ са превзели петролния танкер Marinera, плаващ под руски флаг и свързан с доставки на венецуелски петрол - съобщава Reuters.

    Операцията се е провела в Атлантическия океан след повече от двуседмично преследване на плавателния съд.

    По време на превземането действията на десанта са били прикривани по въздух.

    В операцията са участвали самолет-цистерна Boeing KC-135T Stratotanker, патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, както и няколко самолета със специално предназначение Pilatus U-28A Draco.

    Източници на Reuters твърдят, че в непосредствена близост до танкера са се намирали руски военни кораби и подводница, но те незабавно са се изтеглили.

    16:52 07.01.2026

  • 9 Стар Мър

    8 1 Отговор
    тоя островния плъх европеец ли е?

    16:53 07.01.2026

  • 10 Съдията

    4 1 Отговор
    Единствената гаранция за сигурност на Украйна е развяването от нейна страна на бялото знаме. Всяко едно протакане на това действие ще означава единствено все по-малка територия и загуба на каквато и да е значителност.

    17:06 07.01.2026

  • 11 Руски колхозник

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "НатЮвец":

    Стиска ли им?

    17:08 07.01.2026

  • 12 Теория на конспирацията

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Няма как...те са сценаристите.

    17:08 07.01.2026

  • 13 Че кога

    4 0 Отговор
    НАТО е воювал,та да е най ефективния съюз?

    17:10 07.01.2026

