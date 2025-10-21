Надеждите на Тръмп за бърза среща с Путин могат да се провалят

Надеждите на президента на САЩ Доналд Тръмп за бърза среща на върха с руския лидер Владимир Путин в Будапеща могат да бъдат попарени, след като подготвителната среща между водещите помощници на двамата държавни глави по външната политика беше отложена тази седмица, съобщават Ройтерс и Си Ен Ен, цитирани от News.bg.
Тръмп многократно е заявявал, че желае мир в Украйна, въпреки че отбелязва, че постигането му е по-трудно от прекратяване на огъня в Газа или от краткия конфликт между Индия и Пакистан. След последния разговор с Путин той съобщи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат, за да обсъдят подробностите.
Все пак, служител на Белия дом, пожелал анонимност, съобщи, че срещата е отложена за момента, като причината са различните очаквания на двете страни относно евентуалния край на войната.
Телевизионният канал Си Ен Ен посочва, че все още не е ясно как това ще се отрази на планираната среща на върха Тръмп–Путин в Будапеща - град с дълбоко историческо значение за Киев и Москва. Вчера Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор, а руското външно министерство го описа като „конструктивен“.
Заместник-говорителят на Държавния департамент Томи Пигот обаче не използва думата „конструктивен“. Той отбеляза, че секретарят е подчертал важността на предстоящите ангажименти като възможност Москва и Вашингтон да работят за трайно решение на руско-украинската война, в съответствие с визията на Тръмп.
Очаква се двамата да разговарят отново по телефона по-късно тази седмица. Срещата между Рубио и Лавров се разглеждаше като ключова подготовка за втората среща на върха между Тръмп и Путин през тази година. Миналия четвъртък лидерите се договориха по телефона да се срещнат скоро в унгарската столица.
Путин, който нареди нахлуването на руски войски в Украйна през февруари 2022 г., многократно е заявявал готовност за преговори за мир и е поставял условия за прекратяване на войната.
Тръмп и Путин вече се срещнаха на 15 август във военновъздушна база от времето на Студената война в Анкъридж, Аляска, но американски и руски източници твърдят, че има значителни разногласия относно начините за прекратяване на конфликта.
Президентът Тръмп заявява, че смята, че мирът е възможен, като в същото време е предупреждавал украинския президент Володимир Зеленски, че не държи всички карти, описвайки Русия като „хартиен тигър“, който не е успял да покори Украйна въпреки огромните си въоръжени сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #6, #16
10:00 21.10.2025
2 Тумба
10:01 21.10.2025
3 честен ционист
10:02 21.10.2025
4 2222
10:03 21.10.2025
5 Пуслер бункерния бакшиш
10:05 21.10.2025
6 Путин
До коментар #1 от "матю хари":Мистър Бийн съм веее.... Издирват ме да ме затворят в килия в свободните страни
10:06 21.10.2025
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #11, #14
10:08 21.10.2025
8 малко е вероятно
10:12 21.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тръмп нарочно протака
10:16 21.10.2025
11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
10:16 21.10.2025
12 Неоправдано
10:17 21.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Румен Решетников
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Бравос!
Хайде сега- бегом към Красная плосчадь, да поднасяш цветя пред мавзолея на обратния евреин умрял от сифилис!!!
Коментиран от #21
10:19 21.10.2025
15 Георгиев
10:20 21.10.2025
16 Моряка
До коментар #1 от "матю хари":Матко,Матко,що не си поиграеш на оловни войничета.Сега са малко менте,пластмасови,ама за тебе стават.Остави голямата политика на хора,които имат гънки в мозъка.И не се отчайвай.Може пък в по далечно бъдъще и ти да развиеш някоя гънка.Всичко е възможно на този грешен свят.
10:24 21.10.2025
17 тука има - тука нема...
10:28 21.10.2025
18 az СВО Победа 80
1. Лавров опроверга "новината", че срещата била отменена, т.к. още не е уговорена.
2. Партията на войната пак прави всичко възможно, за да провали срещата или най-малкото да всява разкол между САЩ и РФ, в т.ч. и с помощта на тиражирането на фалшиви новини....
10:29 21.10.2025
19 Сатана Z
От там идват и различията
10:36 21.10.2025
20 Гай Турий
Коментиран от #23
10:42 21.10.2025
21 Моряка
До коментар #14 от "Румен Решетников":Румене,ако хобито ти е да плюеш миазми,съгласен съм с коментара ти.Но ако говорим сериозно,Ленин дълги години притежавал 2 жени.Надежда Крупская,назначена му от Партията,да не скучае в заточение и хубавицата французойка Инеса Арманд,секретарката му,с която е споделял официално леглото.Подразбира се,че в лелото не са си играели само на чичо доктор.А европейски лекари са установили на аутопсията,че е умрял от много силна склероза.Мозъкът му и досега се съхранява някъде,можеш да го видиш,ако те допуснат.Но едва ли ще допуснат някакви си филанкишии
думата филанкишии не знам какво точно значи,не била обидна,но много точно ти при ляга.
10:48 21.10.2025
22 ЕС и Нато
Боклуци Сър Джон
10:54 21.10.2025
23 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Гай Турий":Простак 309%
10:55 21.10.2025
24 Я пък тоя
Май не са фактор.
11:02 21.10.2025
25 Америка никога не е имала
11:03 21.10.2025
26 Българка 😺-Маца
11:12 21.10.2025
27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
11:16 21.10.2025
28 Героичната Украйна
11:22 21.10.2025