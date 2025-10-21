Надеждите на Тръмп за бърза среща с Путин могат да се провалят

Надеждите на президента на САЩ Доналд Тръмп за бърза среща на върха с руския лидер Владимир Путин в Будапеща могат да бъдат попарени, след като подготвителната среща между водещите помощници на двамата държавни глави по външната политика беше отложена тази седмица, съобщават Ройтерс и Си Ен Ен, цитирани от News.bg.

Тръмп многократно е заявявал, че желае мир в Украйна, въпреки че отбелязва, че постигането му е по-трудно от прекратяване на огъня в Газа или от краткия конфликт между Индия и Пакистан. След последния разговор с Путин той съобщи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат, за да обсъдят подробностите.

Все пак, служител на Белия дом, пожелал анонимност, съобщи, че срещата е отложена за момента, като причината са различните очаквания на двете страни относно евентуалния край на войната.

Телевизионният канал Си Ен Ен посочва, че все още не е ясно как това ще се отрази на планираната среща на върха Тръмп–Путин в Будапеща - град с дълбоко историческо значение за Киев и Москва. Вчера Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор, а руското външно министерство го описа като „конструктивен“.

Заместник-говорителят на Държавния департамент Томи Пигот обаче не използва думата „конструктивен“. Той отбеляза, че секретарят е подчертал важността на предстоящите ангажименти като възможност Москва и Вашингтон да работят за трайно решение на руско-украинската война, в съответствие с визията на Тръмп.

Очаква се двамата да разговарят отново по телефона по-късно тази седмица. Срещата между Рубио и Лавров се разглеждаше като ключова подготовка за втората среща на върха между Тръмп и Путин през тази година. Миналия четвъртък лидерите се договориха по телефона да се срещнат скоро в унгарската столица.

Путин, който нареди нахлуването на руски войски в Украйна през февруари 2022 г., многократно е заявявал готовност за преговори за мир и е поставял условия за прекратяване на войната.

Тръмп и Путин вече се срещнаха на 15 август във военновъздушна база от времето на Студената война в Анкъридж, Аляска, но американски и руски източници твърдят, че има значителни разногласия относно начините за прекратяване на конфликта.

Президентът Тръмп заявява, че смята, че мирът е възможен, като в същото време е предупреждавал украинския президент Володимир Зеленски, че не държи всички карти, описвайки Русия като „хартиен тигър“, който не е успял да покори Украйна въпреки огромните си въоръжени сили.