Надеждите на Тръмп за бърза среща с Путин могат да се провалят
  Тема: Украйна

Надеждите на Тръмп за бърза среща с Путин могат да се провалят

21 Октомври, 2025 09:59 2 353 28

  • тръмп-
  • путин-
  • будапеща

Различия между помощниците на двамата лидери може да забавят планираната среща на върха

Надеждите на Тръмп за бърза среща с Путин могат да се провалят - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Надеждите на президента на САЩ Доналд Тръмп за бърза среща на върха с руския лидер Владимир Путин в Будапеща могат да бъдат попарени, след като подготвителната среща между водещите помощници на двамата държавни глави по външната политика беше отложена тази седмица, съобщават Ройтерс и Си Ен Ен, цитирани от News.bg.

Тръмп многократно е заявявал, че желае мир в Украйна, въпреки че отбелязва, че постигането му е по-трудно от прекратяване на огъня в Газа или от краткия конфликт между Индия и Пакистан. След последния разговор с Путин той съобщи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат, за да обсъдят подробностите.

Все пак, служител на Белия дом, пожелал анонимност, съобщи, че срещата е отложена за момента, като причината са различните очаквания на двете страни относно евентуалния край на войната.

Телевизионният канал Си Ен Ен посочва, че все още не е ясно как това ще се отрази на планираната среща на върха Тръмп–Путин в Будапеща - град с дълбоко историческо значение за Киев и Москва. Вчера Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор, а руското външно министерство го описа като „конструктивен“.

Заместник-говорителят на Държавния департамент Томи Пигот обаче не използва думата „конструктивен“. Той отбеляза, че секретарят е подчертал важността на предстоящите ангажименти като възможност Москва и Вашингтон да работят за трайно решение на руско-украинската война, в съответствие с визията на Тръмп.

Очаква се двамата да разговарят отново по телефона по-късно тази седмица. Срещата между Рубио и Лавров се разглеждаше като ключова подготовка за втората среща на върха между Тръмп и Путин през тази година. Миналия четвъртък лидерите се договориха по телефона да се срещнат скоро в унгарската столица.

Путин, който нареди нахлуването на руски войски в Украйна през февруари 2022 г., многократно е заявявал готовност за преговори за мир и е поставял условия за прекратяване на войната.

Тръмп и Путин вече се срещнаха на 15 август във военновъздушна база от времето на Студената война в Анкъридж, Аляска, но американски и руски източници твърдят, че има значителни разногласия относно начините за прекратяване на конфликта.

Президентът Тръмп заявява, че смята, че мирът е възможен, като в същото време е предупреждавал украинския президент Володимир Зеленски, че не държи всички карти, описвайки Русия като „хартиен тигър“, който не е успял да покори Украйна въпреки огромните си въоръжени сили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    15 26 Отговор
    Такава среща няма да има, защото Путин го е страх да излезе от бункера и да лети в небето на ЕС и НАТО.

    Коментиран от #6, #16

    10:00 21.10.2025

  • 2 Тумба

    14 5 Отговор
    лумба шикалка , няма сватба никаква !

    10:01 21.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 6 Отговор
    На път за Будапеща, Стефчо Витков ще намине през родното от с. Макреш - Видинско, да нагледа бащината къща.

    10:02 21.10.2025

  • 4 2222

    12 23 Отговор
    Путин каза - следващата среща в Москва, но се уплаши от томахавките и звънна на Тръмп да проси мир.

    10:03 21.10.2025

  • 5 Пуслер бункерния бакшиш

    10 24 Отговор
    Страх ме е да пътувам веее... Заешко сърчице съм ахахахахах

    10:05 21.10.2025

  • 6 Путин

    9 16 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Мистър Бийн съм веее.... Издирват ме да ме затворят в килия в свободните страни

    10:06 21.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    26 10 Отговор
    Ако целият свят е против Русия, аз съм против целия свят.

    Коментиран от #11, #14

    10:08 21.10.2025

  • 8 малко е вероятно

    2 7 Отговор
    скоро е срещата . значи ще има . ще видим .

    10:12 21.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тръмп нарочно протака

    5 18 Отговор
    Тръмп чака руската икономика да колабира под тежестта си и да се саморазпадне руската федерация.

    10:16 21.10.2025

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 12 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    10:16 21.10.2025

  • 12 Неоправдано

    16 1 Отговор
    голяма тежест се дава на т.нар срещи между лидерите. В днешния век на многоканална телекомуникация е наивно да се вярва, че важни решения биха били взети на момента, по време на някаква "важна" среща. Срещите, особено между политически лица от висок ранг са най-вече пиар събития, на които формално се заявяват позиции, които са предварително съгласувани и уточнени между страните.

    10:17 21.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Румен Решетников

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Бравос!
    Хайде сега- бегом към Красная плосчадь, да поднасяш цветя пред мавзолея на обратния евреин умрял от сифилис!!!

    Коментиран от #21

    10:19 21.10.2025

  • 15 Георгиев

    4 7 Отговор
    Страх си го е човека.

    10:20 21.10.2025

  • 16 Моряка

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Матко,Матко,що не си поиграеш на оловни войничета.Сега са малко менте,пластмасови,ама за тебе стават.Остави голямата политика на хора,които имат гънки в мозъка.И не се отчайвай.Може пък в по далечно бъдъще и ти да развиеш някоя гънка.Всичко е възможно на този грешен свят.

    10:24 21.10.2025

  • 17 тука има - тука нема...

    3 13 Отговор
    С Мицкоски и Путин ефект от преговори може да бъде постигнат единствено без морков, а само с тояга

    10:28 21.10.2025

  • 18 az СВО Победа 80

    11 4 Отговор
    Накратко:

    1. Лавров опроверга "новината", че срещата била отменена, т.к. още не е уговорена.

    2. Партията на войната пак прави всичко възможно, за да провали срещата или най-малкото да всява разкол между САЩ и РФ, в т.ч. и с помощта на тиражирането на фалшиви новини....

    10:29 21.10.2025

  • 19 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Укро Вермахта е сгащен в чувал около Красноармейск (Покровск) ,от който нито един УК-РОП няма да излезе .Следва Одеса.Путин не е шашав да остави този Руски град в чужди ръце.
    От там идват и различията

    10:36 21.10.2025

  • 20 Гай Турий

    9 5 Отговор
    Тръмп е обиколен от продажен русофобски антураж, а глобалистичното задкулисие иска пари за войни и оръжия... Така че с неговите трикове трудно ще излиза на преговори с Путин. Неговата позиция се различава коренно с руската. От друга страна това, бавенето на преговориь точенето на време и т.н. е в полза на стратегическите цели на Кремъл - пълна ликвидация на изкуствената страна укра. И до това ще се стигне някой ден, само не се знае кога точно... Но нещата вече се ускоряват.

    Коментиран от #23

    10:42 21.10.2025

  • 21 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Румен Решетников":

    Румене,ако хобито ти е да плюеш миазми,съгласен съм с коментара ти.Но ако говорим сериозно,Ленин дълги години притежавал 2 жени.Надежда Крупская,назначена му от Партията,да не скучае в заточение и хубавицата французойка Инеса Арманд,секретарката му,с която е споделял официално леглото.Подразбира се,че в лелото не са си играели само на чичо доктор.А европейски лекари са установили на аутопсията,че е умрял от много силна склероза.Мозъкът му и досега се съхранява някъде,можеш да го видиш,ако те допуснат.Но едва ли ще допуснат някакви си филанкишии
    думата филанкишии не знам какво точно значи,не била обидна,но много точно ти при ляга.

    10:48 21.10.2025

  • 22 ЕС и Нато

    3 2 Отговор
    Искат война и крадат руски резерви
    Боклуци Сър Джон

    10:54 21.10.2025

  • 23 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гай Турий":

    Простак 309%

    10:55 21.10.2025

  • 24 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    А Англия и ЕС, поканени ли са на срещата?🤣🤣🤣
    Май не са фактор.

    11:02 21.10.2025

  • 25 Америка никога не е имала

    2 3 Отговор
    по сбъркан началник!

    11:03 21.10.2025

  • 26 Българка 😺-Маца

    3 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански ,а пък всичко ще си дойде на мястото !

    11:12 21.10.2025

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 0 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен Утре . Паk. не замина на терен в Осрайна да я защитава !Добри хора ,предварително ви благодаря за десетките +ове 👌.

    11:16 21.10.2025

  • 28 Героичната Украйна

    2 0 Отговор
    ще постигне своята цел. Чашата на търпението ще прелее и Киев ще бъде подложен на няколко ограничени ядрени удара. Унищожението на Киев няма да сломи украинския боен дух и затова ще бъдат подложени на пълно унищожение всички градове, оказващи съпротива. Западът ще се надигне в подкрепа. Всички телевизии и радиостанции, особенно ДВ, ще полицаят руските удари и персонално Путин. Затова Путин ще отиде в оставка и ще се радва на старините си с красавицата Кабаева, а неговото място ще заеме Митя Медведев, жесток и безмилостен тип, който ще натика оцелелите украински герои в Сибир, да копат руди и да добиват нефт и газ за Европа.

    11:22 21.10.2025

