Урсула фон дер Лайен: Първата жена премиер на Япония Санае Такаичи пише история

21 Октомври, 2025 12:20 603 17

Новата японска премиерка получи подкрепата на парламента и обещание за по-тясно партньорство с ЕС

Урсула фон дер Лайен: Първата жена премиер на Япония Санае Такаичи пише история - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Санае Такаичи, която стана първата жена министър-председател на Япония, като заяви, че тя „пише история“, предава Франс прес, цитирана от БТА.

„Вие пишете история, ставайки първата жена премиер на Япония. С нетърпение очаквам да работим с Вас в тясно сътрудничество, за да задълбочим уникалното партньорство между Европейския съюз и Япония“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

Днес японският парламент официално избра 64-годишната Такаичи за министър-председател. Лидерът на управляващата Либерално-демократическа партия, която преди това беше вътрешен министър, отговарящ за икономическата сигурност, спечели 237 гласа в 465-местната Камара на представителите.

В навечерието на гласуването Такаичи сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване, с което укрепи позициите на новото си правителство.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    9 2 Отговор
    А ТИ ДОВЪРШВАШ ЕСС!НЕГОДЯИИИ

    12:24 21.10.2025

  • 2 Когато друг

    3 2 Отговор
    постели пътя с тръни---НЕЩАТА са неспасяеми

    12:24 21.10.2025

  • 3 жик так

    13 2 Отговор
    Бе то японката може и да пише история , ама вие написахте некролога на Ес.

    12:25 21.10.2025

  • 4 Пич

    9 2 Отговор
    Нема как японката да е по тъпа от Урсула !!! Щото в Япония тъпотията не остава без последствия , а ги карат да си правят харакири !!! Трябва и в ЕП така да изискваме да правят , че сега тъпотията им е безконтролна !!!

    12:25 21.10.2025

  • 5 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Ти такава история написа че скоро ще приключим

    12:26 21.10.2025

  • 6 честен ционист

    7 5 Отговор
    Киселева също пише история в губернията. Залостила е портите на Партийния дом и не иска да си ходи.

    12:27 21.10.2025

  • 7 Дориана

    7 2 Отговор
    А, ти Урсула пишеш краха и унищожението на ЕС и Европа.

    12:28 21.10.2025

  • 8 Предполагам,

    7 2 Отговор
    че освен жена,г-жа Санае Такаичи притежава нужните качества и образование за поста министър-председател на Япония.Дали в ЕС това е така?

    Коментиран от #12

    12:33 21.10.2025

  • 9 Туранага

    6 1 Отговор
    щом и там са турнали гейша на Сорос, значи нещата не отиват на добре за Япония

    12:34 21.10.2025

  • 10 Фон дер Миндер

    7 2 Отговор
    Урсула - жената нищо , която не спира да дълбае дъното

    12:34 21.10.2025

  • 11 Загадка

    6 1 Отговор
    Урсито приветства първата жена Председател на Япония,а нищо не приветства,относно първата държава в света управлявана от Хелуински атрибут и Коледен герой...

    12:36 21.10.2025

  • 12 Калоян

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Предполагам,":

    Не се знае със сигурност за ЕС-а,но у нас няма значение дали наричат себе си мъже или жени,важното е да са качествени Калинки.

    12:41 21.10.2025

  • 13 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    А ти и Калас сте за кладата ,Саркози и макарон за гилотината магаретата в Германия начело с мерц за газ камерата клоуна отвъд голямата локва о лидер на куклус клан за електрически стол барабар със стърмур

    12:49 21.10.2025

  • 14 Гешевче

    1 0 Отговор
    Борсуло, н а твоята м в ус ен ца та

    13:00 21.10.2025

  • 15 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Когато уфсите почнат да пасат стадото, вълците дебелеят !

    13:10 21.10.2025

  • 16 Ляв джоб

    1 0 Отговор
    А тая ще пише за якото усвояване файзърово на милиарди.

    13:22 21.10.2025

  • 17 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор
    Надяваме се, ти да си последната председателка на ЕС

    13:25 21.10.2025

