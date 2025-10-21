Урсула фон дер Лайен: Първата жена премиер на Япония Санае Такаичи пише история

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Санае Такаичи, която стана първата жена министър-председател на Япония, като заяви, че тя „пише история“, предава Франс прес, цитирана от БТА.

„Вие пишете история, ставайки първата жена премиер на Япония. С нетърпение очаквам да работим с Вас в тясно сътрудничество, за да задълбочим уникалното партньорство между Европейския съюз и Япония“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

Днес японският парламент официално избра 64-годишната Такаичи за министър-председател. Лидерът на управляващата Либерално-демократическа партия, която преди това беше вътрешен министър, отговарящ за икономическата сигурност, спечели 237 гласа в 465-местната Камара на представителите.

В навечерието на гласуването Такаичи сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване, с което укрепи позициите на новото си правителство.