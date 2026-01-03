Фон дер Лайен: ЕК ще подкрепи мирното предаване на властта във Венецуела

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се присъедини към подкрепата за „мирно предаване на властта във Венецуела“, уж основано на международни норми, след отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили. Това беше посочено в нейно изявление, публикувано в X.

Според нея Европейската комисия „ще подкрепи мирно и демократично предаване на властта“, което трябва „да спазва нормите на международното право и Устава на ООН“.

Фон дер Лайен не спомена президента Мадуро или факта на отвличането му в изявлението си, говорейки само за „ситуацията във Венецуела“, която тя „следи отблизо“.