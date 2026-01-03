Фон дер Лайен: ЕК ще подкрепи мирното предаване на властта във Венецуела

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се присъедини към подкрепата за „мирно предаване на властта във Венецуела“, уж основано на международни норми, след отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили. Това беше посочено в нейно изявление, публикувано в X.
Според нея Европейската комисия „ще подкрепи мирно и демократично предаване на властта“, което трябва „да спазва нормите на международното право и Устава на ООН“.
Фон дер Лайен не спомена президента Мадуро или факта на отвличането му в изявлението си, говорейки само за „ситуацията във Венецуела“, която тя „следи отблизо“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гкккк
17:58 03.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ще има и още
Коментиран от #16
17:58 03.01.2026
6 Камък
17:58 03.01.2026
7 Леле
17:58 03.01.2026
8 Макробиолог
Коментиран от #27
17:59 03.01.2026
9 А50
17:59 03.01.2026
10 хаспел
17:59 03.01.2026
11 долу сащ
Коментиран от #21
17:59 03.01.2026
12 Ще подкрепи смяната
Както се случи и с онова нещо Алиенде.
18:00 03.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баба ти
Коментиран от #25, #35
18:00 03.01.2026
15 Мирен
18:00 03.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Устава на ООН
18:00 03.01.2026
18 САНДОКАН
18:01 03.01.2026
19 оня с питон.я
Коментиран от #29
18:01 03.01.2026
20 инфо
18:01 03.01.2026
21 Не кълни
До коментар #11 от "долу сащ":като стра баба. Излагаш се. Нали си копейка?
18:01 03.01.2026
22 А50
Коментиран от #31
18:01 03.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дрисула
18:01 03.01.2026
25 Путин
До коментар #14 от "Баба ти":Не може. Само САЩ могат
18:02 03.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 оня с питон.я
До коментар #16 от "Коректен":Стига бе подлоги съвсем се оляхте. Как можете да подкрепяте такъв брутален акт. Това минава всякакви граници.
18:02 03.01.2026
29 Влезе в
До коментар #19 от "оня с питон.я":ЕС, в Шенген, пазаруваш с евро, а още не си научил кои са общоеевропейските ценности.
Почваш леко да ме разочароваш.
Коментиран от #36
18:02 03.01.2026
30 Евроджендър
18:02 03.01.2026
31 В устава на ООН
До коментар #22 от "А50":Мадуро не е визиран.
18:04 03.01.2026
32 Тероризма има лице краваря доналд и
18:04 03.01.2026
33 Баце
18:05 03.01.2026
34 хихи
18:05 03.01.2026
35 Ерд О Ан
До коментар #14 от "Баба ти":Ма само как са сещаш
18:07 03.01.2026
36 оня с питон.я
До коментар #29 от "Влезе в":Някои псуват Бойко за еврото. Но нека бъдем обективни. България е де факто във фалит, икономика има само на хартия. Ние живеем благодарение на кредитите. За да продължат да ни дават кредити и да отложим малко тоталния банкрут трябваше да влезем в еврозоната. Едни пари ще се откраднат разбира се, но това са подробности и били кахъри.
Коментиран от #62
18:07 03.01.2026
37 КОЙ ТА ПИТА ТЕБЕ!!!??(!?!.
Коментиран от #41
18:07 03.01.2026
38 НАРКОБОСОВЕ
18:08 03.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мдаа
Коментиран от #47
18:08 03.01.2026
41 Оръжие на ЕС
До коментар #37 от "КОЙ ТА ПИТА ТЕБЕ!!!??(!?!.":Избива путинисти....дали ЕС не е фактор...
Коментиран от #78
18:09 03.01.2026
42 Доналд Тръмп офишъл
18:09 03.01.2026
43 Възмутен
18:09 03.01.2026
44 ХА ХА ХА
18:10 03.01.2026
45 1234
Урсула фон дер Лайен говори за „мирно и демократично предаване на властта“, след като действащ президент е отвлечен с военна сила от чужда държава. Това не е неутралитет, а съучастие чрез мълчание. Когато не назоваваш извършителя, не назоваваш жертвата и не назоваваш престъплението, ти легитимираш силата като метод за „демокрация“.
Позоваването на „международното право“ и Устава на Организация на обединените нации в този контекст е цинизъм: няма по-флагрантно нарушение на тези норми от насилствено отвличане на държавен глава без мандат на Съвета за сигурност. Но за Брюксел законът явно важи само когато Вашингтон не е замесен.
Европейската комисия, начело с фон дер Лайен, не защитава принципи, а прикрива факти. Това вече не е „следене на ситуацията“, а доброволно ослепяване. ЕС не изглежда като гарант на международния ред, а като статист в сценарий, писан другаде.
Коментиран от #52
18:10 03.01.2026
46 Алооооооооооу мрелия
18:11 03.01.2026
47 СВО по АМЕРИКАНСКИ
До коментар #40 от "Мдаа":Бързо, чисто, качествено.....
СВО на Путин.....бавно тромаво и четиригодишно избиване на..СЛАВЯНИ.
18:11 03.01.2026
48 Володимир Зеленски офiцiальнъй
18:11 03.01.2026
49 Путлер
Коментиран от #61
18:12 03.01.2026
50 Григор
Какъв цинизъм! Какво трябва да значи това?Отвлечен е президентът на суверенна държава и това наричат "мирно предаване на властта". Ама изборите били манипулирани. Такова обвинение може да се отправи към всеки, държавник. Стига да не го харесваме и да не изпълнява нашите заповеди. Ама занимавал се с наркотрафик. Доказано ли е? Защото май не става дума за наркотрафик и манипулация на избори, а за петрола и природните богатства на Венецуела. Ще сложим/ "изберем"/ наш човек, който ще ни осигури свободен достъп до тях.
18:12 03.01.2026
51 хаспел
Коментиран от #58
18:12 03.01.2026
52 Я пъ тоа
До коментар #45 от "1234":Оръжие на ЕС трепе руснаци.....Путин дали " морално" нападна украйна
18:12 03.01.2026
53 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
18:13 03.01.2026
54 Учуден
До коментар #39 от "Кална ватенка":"прокси-кремълските диктаторчета"
Значи Мадуро избран на избори е диктатор а Урсулка която никой не е избирал не е диктатор нали?
Какво стана къде отидоха опорките за "агресора" Русия - няма ли да питате кой нападна Украйна.
18:13 03.01.2026
55 Чичо
18:13 03.01.2026
56 Съдът във Хага
Коментиран от #68
18:13 03.01.2026
57 Умник
Коментиран от #60
18:13 03.01.2026
58 Учим са
До коментар #51 от "хаспел":От Путин....вервай ми....
Коментиран от #66, #67
18:13 03.01.2026
59 Скъпа ми гинеколожке
Мжедународно право няма.
И никога не е имало.
Когато американците решат да гепят нещо от някоя държава или го правят с инсталиране на техни хора чрез "свободни и демократични" избори, или с преврат или директно нападат.
А вие им пригласяте.
Коментиран от #63
18:13 03.01.2026
60 Я пъ тоа
До коментар #57 от "Умник":Кви санкции бре....във Венецуела нема война и нема трупове...само дето им свиха президентчето.
Коментиран от #86
18:15 03.01.2026
61 Путлер знае и трепери като лист!
До коментар #49 от "Путлер":Никой диктатор не е свършил в кревата си.
18:15 03.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Така требе
До коментар #59 от "Скъпа ми гинеколожке":И Путин прави същото, само че с милионни жертви....
Коментиран от #75
18:15 03.01.2026
64 остър завой
Коментиран от #104
18:16 03.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Чичо
До коментар #58 от "Учим са":Вярвам ти .Ирак го събори Путин ли ?
18:16 03.01.2026
67 Антитрол
До коментар #58 от "Учим са":Той Путин се учи от краварите - те колко държави нападнаха преди него. Гледам сега в Ирак и Либия какъв просперитет се шири като махнаха "диктаторите" и откраднаха петрола.
Коментиран от #72
18:16 03.01.2026
68 Путин ни е пример
До коментар #56 от "Съдът във Хага":За бомби и разруха.....
18:16 03.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 По демократичните правила
Коментиран от #77, #85
18:17 03.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Разлика.....
До коментар #67 от "Антитрол":Путин завладява територии....а Тръмп отвлича диктатор чета....не би било лошо Либия,Ирак,Сирия, бивша Югославия да са ...АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ....
Коментиран от #84
18:18 03.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 хахаха
18:19 03.01.2026
75 Учуден
До коментар #63 от "Така требе":"И Путин прави същото"
Така ли аз не съм чул "диктатора" Мадуро да е избивал хиляди американо-говорящи във Венецуела че сега САЩ да го нападат за разлика от Укрохунтата.
Коментиран от #82
18:19 03.01.2026
76 Чичо
18:19 03.01.2026
77 Путин в тих ужас
До коментар #70 от "По демократичните правила":СИ изгуби ума и дума, КИМЧО още не разбра кво става....
18:20 03.01.2026
78 Има една песничка
До коментар #41 от "Оръжие на ЕС":ТАНЦУЙ РУСИЯ ПЛАЧИ И ХАРЧИ ЕВРОПА. УЖ БЕДНИ СЪС ЗАПОРИРАНИ СМЕТКИ ИЗТРЕБЕНИ А ЗАВЗЕХА ПОЛОВИНАТА ОКРАИНА НА ЕВРОПАТА.
18:20 03.01.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 хахаха
18:20 03.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Я пъ тоа
До коментар #75 от "Учуден":Наркотиците на Мъдурката тровят САЩ....нема кой да го чака...другите наркобарони са изпокриха като мишки....
Коментиран от #88
18:21 03.01.2026
83 Ззз
18:22 03.01.2026
84 Антитрол
До коментар #72 от "Разлика.....":"Путин завладява територии....а Тръмп отвлича диктатор чета"
Путин завладява територии а Тръмп краде нефта на суверенни държави - как пък навсякъде по земята където има нещо за крадене винаги "диктатор" се е сложил там.
Не чувствате ли че ставате смешни
Коментиран от #87
18:22 03.01.2026
85 Урсула
До коментар #70 от "По демократичните правила":Излезе по мъж от Путин СИ, КИМЧО....от тех ни образ, ни звук....дълбоко са покриха.
18:23 03.01.2026
86 Милен
До коментар #60 от "Я пъ тоа":Е па имат си вицепрезидент, дето по принцип трябва да изпълнява задълженията на президента когато той е възпрепятстван, както е в момента. Явно урсулата ще подкрепя вицето на Мадуро (който и да е той, не ме интересува), докато се проведат "удобни" избори за нов, или стария не се върне от "краткосрочната си забежка".
Коментиран от #90
18:24 03.01.2026
87 Я пъ тоа
До коментар #84 от "Антитрол":Венецуела дава 6% от световното производство на "нафта".....за толкова не си заслужава такава операция...виж за НАРКОТИЦИТЕ от Венецуела е...друго.
Коментиран от #91
18:25 03.01.2026
88 Учуден
До коментар #82 от "Я пъ тоа":"Наркотиците на Мъдурката тровят САЩ"
Ха ха ха не са на Колумбия наркотиците а са на Венецуела - така те увериха от посолството нали. Той и Садам тровеше населението си с БОВ.
Направо са ви жалки опорките - няма ли да кажете какъв "агресор" е Русия защото нападнала Украйна
Коментиран от #99
18:26 03.01.2026
89 ?????
Чакаме мирното предаване на властта от никого неизбираните еврокомисари.
Старата блудница Европа що не въвежда санкции и т.н. по списъка?
Или тва е друго? А Европо?
Страшно ли е?
Коментиран от #92
18:26 03.01.2026
90 Така де
До коментар #86 от "Милен":Вицето да внимава с ДРОГАТА....че и на него ша му спретнат едно светкавично СВО....вервай ми.
Коментиран от #95, #98
18:27 03.01.2026
91 Антитрол
До коментар #87 от "Я пъ тоа":"виж за НАРКОТИЦИТЕ от Венецуела е...друго"
Що не нападнаха Колумбия тогава щом било за "наркотиците" - защото няма нефт там ли?
Коментиран от #93
18:28 03.01.2026
92 Я пъ тоа
До коментар #89 от "?????":За какво санкции бре...война нема....идва Тръмп и си прибира наркобоса Мъдро, чисто, бързо, точно....щатско СВО.
18:29 03.01.2026
93 Споко брато
До коментар #91 от "Антитрол":И на Колумбия ша и дойде времето, ако не да получат от ...Венецуела.
Коментиран от #103
18:30 03.01.2026
94 Хайде бе
Коментиран от #108
18:30 03.01.2026
95 Помнещ
До коментар #90 от "Така де":"Вицето да внимава с ДРОГАТА"
Колкото и Садам имаше бойни отровни вещества толкова и Мадуро има дрога - ама някак трябва да оправдаете кражбите на господарите си нали?
18:31 03.01.2026
96 Дедо Дони
18:31 03.01.2026
97 ?????
Да се готви Тайван.
Тръмп им даде пас.
18:31 03.01.2026
98 Милен
До коментар #90 от "Така де":Ами има си йерархия (не им я зная тяхната) и него има кой да го замести.
18:31 03.01.2026
99 Споко брато
До коментар #88 от "Учуден":И на колумбия ша да случи същото...има време...ма там отдавна гръмнаха големият им наркобос....
Коментиран от #107
18:32 03.01.2026
100 Резил
18:33 03.01.2026
101 не може да бъде
18:34 03.01.2026
102 Фон дер Лайен, ако не слуша и ней
18:34 03.01.2026
103 Антитрол
До коментар #93 от "Споко брато":"И на Колумбия ша и дойде времето"
Ами те са приятели на краварите и могат да си произвеждат и внасят колкото си искат наркотици. Колкото повода за нападението на Ирак беше едно шишенче с бял прах толкова и сега повода са наркотиците - както за Ирак така и Либия така и Венецуела повода е петрола. Вашата работа е да твърдите обратното но не ви се получава.
18:35 03.01.2026
104 oкокоp по пеньоар
До коментар #64 от "остър завой":Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!
18:37 03.01.2026
105 Спецназ
както Мирно беше и отвличането- да се спази на ООН принципа за
отвличане на действащи президенти, Демек!!
18:38 03.01.2026
106 Източна ромелия
18:39 03.01.2026
107 Колумбия няма нефт
До коментар #99 от "Споко брато":така че може и да не им се случи.
А ако искат да прекъснат потока ей го къде е Мексико, с всичките му картели.
Но Мексико също няма нефт.
И нещо друго-на политиците в Америка никога, ама никога не им е пукало за обикновените хора.
На самите обикновени хора не им пука.
18:39 03.01.2026
108 Борислав
До коментар #94 от "Хайде бе":Че защо ,в затвора..те слушкат.Ето Тиквата подари на Тръмп ,няколко милиарда наши пари,за самолети втора употреба.Оня другия ,цялата държава подарява,нали затова са във властта?!
18:40 03.01.2026
109 Оставка
18:40 03.01.2026
110 Клептоман
18:40 03.01.2026
111 А бе
18:42 03.01.2026
112 човек
поздрави на всички и лека вечер пък тоя бухал УРСУЛА никой не я брои за фактор гол дърт з....дник къде се бута между големите патки.
18:42 03.01.2026
113 Така Така
18:43 03.01.2026
114 Таа пА...?!
18:45 03.01.2026
115 604
18:49 03.01.2026
116 Някой
Но знам, важното е хегемона да заграби петрола. До сега не е организирал една вой а в държава, дето няма петрол и газ.
18:54 03.01.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 не може да бъде
19:03 03.01.2026
120 хахаха
19:05 03.01.2026
121 123456
19:11 03.01.2026