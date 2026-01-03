Новини
Фон дер Лайен: ЕК ще подкрепи мирното предаване на властта във Венецуела

Фон дер Лайен: ЕК ще подкрепи мирното предаване на властта във Венецуела

3 Януари, 2026 17:56 1 952 121

Тя не спомена президента Мадуро или факта на отвличането му в изявлението си

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се присъедини към подкрепата за „мирно предаване на властта във Венецуела“, уж основано на международни норми, след отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили. Това беше посочено в нейно изявление, публикувано в X.

Според нея Европейската комисия „ще подкрепи мирно и демократично предаване на властта“, което трябва „да спазва нормите на международното право и Устава на ООН“.

Фон дер Лайен не спомена президента Мадуро или факта на отвличането му в изявлението си, говорейки само за „ситуацията във Венецуела“, която тя „следи отблизо“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гкккк

    77 1 Отговор
    Алчна Крадлива пас ta Rma

    17:58 03.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ще има и още

    102 1 Отговор
    Колко мека терминология за откровен държавен тероризъм!!

    Коментиран от #16

    17:58 03.01.2026

  • 6 Камък

    61 1 Отговор
    Мерзопакостна власт !

    17:58 03.01.2026

  • 7 Леле

    97 1 Отговор
    "Мирно" ха, ха тия го отвлякоха с бомби и чувал на главата тая патka заcпала "подкрепяла"! Докога ъова кривокрако недоразумение, ще петни и съсипва Европа, докига???

    17:58 03.01.2026

  • 8 Макробиолог

    76 0 Отговор
    Хаааа международното право,та@%ш??ак.

    Коментиран от #27

    17:59 03.01.2026

  • 9 А50

    76 0 Отговор
    На кой ма моме, трябва да се предаде власта, на Тръмп ли, на Зеленски ли, на Макрон ли. То власт си има или трябва да стане като Либия

    17:59 03.01.2026

  • 10 хаспел

    52 0 Отговор
    Смее ли , да не ПОДКРЕПИ ...

    17:59 03.01.2026

  • 11 долу сащ

    72 1 Отговор
    с други думи ес подкрепя майданите на сащ. Не разбрах защо не подкрепи мирното предаване в Румъния а анулира изборите? ДОЛНИ МРЪСНИ ЛИЦЕМЕРИ, ДА ВИ ПУКНАТ ДЕЦАТА НА ВСИЧКИ АТЛАНТИЧЕСКИ БОКЛУЦИ

    Коментиран от #21

    17:59 03.01.2026

  • 12 Ще подкрепи смяната

    27 0 Отговор
    на властта чрез военните.
    Както се случи и с онова нещо Алиенде.

    18:00 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баба ти

    46 0 Отговор
    сега всеки ще реши че може със сила да си вземе това което иска. нищо хубаво не ни чака

    Коментиран от #25, #35

    18:00 03.01.2026

  • 15 Мирен

    59 0 Отговор
    Това е държавен преврат след пряка намеса на чужда държава. Какво мирно предаване на властта? Тази жена, както и останалите евролидери са абсолютни пионки. Тръмп ги направи на маймуни. Интересно какво ли ще стане в Украйна?

    18:00 03.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Устава на ООН

    52 0 Отговор
    Не казва нищо за отвличане на държавен глава по тъмна доба.

    18:00 03.01.2026

  • 18 САНДОКАН

    28 0 Отговор
    Тези пак не знаят ща кво се случва. СЛУЧАЙНОСТ , не мисля...

    18:01 03.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    51 0 Отговор
    Кви са тия европейски ценности бе бабо вие съвсем ударихте дъното.

    Коментиран от #29

    18:01 03.01.2026

  • 20 инфо

    49 1 Отговор
    Куха, тъпа, подложена, жалка. Това е "нашата" европейска лидерка.

    18:01 03.01.2026

  • 21 Не кълни

    5 21 Отговор

    До коментар #11 от "долу сащ":

    като стра баба. Излагаш се. Нали си копейка?

    18:01 03.01.2026

  • 22 А50

    43 0 Отговор
    А какво казва устава на ООН за отвличане на държавни глави от други държави

    Коментиран от #31

    18:01 03.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дрисула

    45 0 Отговор
    Е ако това е мирно предаване на власта, да ти имам демокрацията...

    18:01 03.01.2026

  • 25 Путин

    13 6 Отговор

    До коментар #14 от "Баба ти":

    Не може. Само САЩ могат

    18:02 03.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с питон.я

    39 0 Отговор

    До коментар #16 от "Коректен":

    Стига бе подлоги съвсем се оляхте. Как можете да подкрепяте такъв брутален акт. Това минава всякакви граници.

    18:02 03.01.2026

  • 29 Влезе в

    6 14 Отговор

    До коментар #19 от "оня с питон.я":

    ЕС, в Шенген, пазаруваш с евро, а още не си научил кои са общоеевропейските ценности.
    Почваш леко да ме разочароваш.

    Коментиран от #36

    18:02 03.01.2026

  • 30 Евроджендър

    34 1 Отговор
    Външни преврати, отмяна на избори, корупция, денонощна пропаганда. Каква прекрасна демокрация!

    18:02 03.01.2026

  • 31 В устава на ООН

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "А50":

    Мадуро не е визиран.

    18:04 03.01.2026

  • 32 Тероризма има лице краваря доналд и

    33 1 Отговор
    Слугинаж от ЕС! Вашият морал просто липсва

    18:04 03.01.2026

  • 33 Баце

    8 1 Отговор
    А дано, ама специално вазе требе суровакане.

    18:05 03.01.2026

  • 34 хихи

    12 1 Отговор
    Ха ха ха, хаааа ха ха.....мишки!

    18:05 03.01.2026

  • 35 Ерд О Ан

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Баба ти":

    Ма само как са сещаш

    18:07 03.01.2026

  • 36 оня с питон.я

    14 4 Отговор

    До коментар #29 от "Влезе в":

    Някои псуват Бойко за еврото. Но нека бъдем обективни. България е де факто във фалит, икономика има само на хартия. Ние живеем благодарение на кредитите. За да продължат да ни дават кредити и да отложим малко тоталния банкрут трябваше да влезем в еврозоната. Едни пари ще се откраднат разбира се, но това са подробности и били кахъри.

    Коментиран от #62

    18:07 03.01.2026

  • 37 КОЙ ТА ПИТА ТЕБЕ!!!??(!?!.

    12 0 Отговор
    Ти и Европа покрай тебе не фактор вече на света. Айде миниатюрен фактор сте. А КАКВО Е БИЛО ПРЕДИ ГОДИНИ. ВСИЧКО ОТ ЕВРОПА Е ТРЪГВАЛО. В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ДОБРИТЕ НЕЩА. СЕГА СМЕ ДЕСЕТАТА ДУПКА НА КАВАЛА. АКО ИМА ТАКАВА.

    Коментиран от #41

    18:07 03.01.2026

  • 38 НАРКОБОСОВЕ

    3 8 Отговор
    Не се споменават. Те са осъждат или трепат.

    18:08 03.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мдаа

    21 1 Отговор
    Кравари нападат независима държава - мирно предаване на властта. Путин напада независима държава - недопустима агресия, пращаме милиарди за потърпевшия.

    Коментиран от #47

    18:08 03.01.2026

  • 41 Оръжие на ЕС

    2 10 Отговор

    До коментар #37 от "КОЙ ТА ПИТА ТЕБЕ!!!??(!?!.":

    Избива путинисти....дали ЕС не е фактор...

    Коментиран от #78

    18:09 03.01.2026

  • 42 Доналд Тръмп офишъл

    8 0 Отговор
    А така,мишкиии.

    18:09 03.01.2026

  • 43 Възмутен

    11 0 Отговор
    Напълно неадекватна и наведена

    18:09 03.01.2026

  • 44 ХА ХА ХА

    13 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЛЕШОЯДИТЕ ОТ ЕС СЕ НАМЕСТВАТ НА МАСАТА СЪС ЧЕРПАЦИТЕ И ЧАКАТ ДА ИМ СИПЯТ ПОРЦИЯТА ПЕТРОЛ , ЧЕ ПУТИН ИМ СПРЯ КРАНЧЕТО ! АМА ЯНКАТА ИСКА ЦЯЛАТА ПЕЧАЛБА ЗА СЕБЕ СИ СЪВСЕМ ДЕМОКРАТИЧНО !

    18:10 03.01.2026

  • 45 1234

    16 0 Отговор
    Ето я логическата и морална капитулация на брюкселската върхушка в чист вид.
    Урсула фон дер Лайен говори за „мирно и демократично предаване на властта“, след като действащ президент е отвлечен с военна сила от чужда държава. Това не е неутралитет, а съучастие чрез мълчание. Когато не назоваваш извършителя, не назоваваш жертвата и не назоваваш престъплението, ти легитимираш силата като метод за „демокрация“.
    Позоваването на „международното право“ и Устава на Организация на обединените нации в този контекст е цинизъм: няма по-флагрантно нарушение на тези норми от насилствено отвличане на държавен глава без мандат на Съвета за сигурност. Но за Брюксел законът явно важи само когато Вашингтон не е замесен.
    Европейската комисия, начело с фон дер Лайен, не защитава принципи, а прикрива факти. Това вече не е „следене на ситуацията“, а доброволно ослепяване. ЕС не изглежда като гарант на международния ред, а като статист в сценарий, писан другаде.

    Коментиран от #52

    18:10 03.01.2026

  • 46 Алооооооооооу мрелия

    7 1 Отговор
    Лайеееен не ми подкрапяй работи пт другоя край на планетата ами отменете въртенето на стрелките в ЕС. Сега ще чукне март и пак ше въртим като гламави :@

    18:11 03.01.2026

  • 47 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    2 8 Отговор

    До коментар #40 от "Мдаа":

    Бързо, чисто, качествено.....
    СВО на Путин.....бавно тромаво и четиригодишно избиване на..СЛАВЯНИ.

    18:11 03.01.2026

  • 48 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    5 0 Отговор
    Не хареса тази новина и се готви за същото

    18:11 03.01.2026

  • 49 Путлер

    1 5 Отговор
    И аз съм съгласен на всичко!Диалог да има!

    Коментиран от #61

    18:12 03.01.2026

  • 50 Григор

    15 0 Отговор
    "ЕК ще подкрепи мирното предаване на властта във Венецуела".
    Какъв цинизъм! Какво трябва да значи това?Отвлечен е президентът на суверенна държава и това наричат "мирно предаване на властта". Ама изборите били манипулирани. Такова обвинение може да се отправи към всеки, държавник. Стига да не го харесваме и да не изпълнява нашите заповеди. Ама занимавал се с наркотрафик. Доказано ли е? Защото май не става дума за наркотрафик и манипулация на избори, а за петрола и природните богатства на Венецуела. Ще сложим/ "изберем"/ наш човек, който ще ни осигури свободен достъп до тях.

    18:12 03.01.2026

  • 51 хаспел

    10 1 Отговор
    Урок за малките, без ядрен арсенал.

    Коментиран от #58

    18:12 03.01.2026

  • 52 Я пъ тоа

    1 8 Отговор

    До коментар #45 от "1234":

    Оръжие на ЕС трепе руснаци.....Путин дали " морално" нападна украйна

    18:12 03.01.2026

  • 53 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    14 1 Отговор
    Ще се съберат на банкет....пардон...на конференция, да обсъдят ситуацията.

    18:13 03.01.2026

  • 54 Учуден

    13 0 Отговор

    До коментар #39 от "Кална ватенка":

    "прокси-кремълските диктаторчета"

    Значи Мадуро избран на избори е диктатор а Урсулка която никой не е избирал не е диктатор нали?

    Какво стана къде отидоха опорките за "агресора" Русия - няма ли да питате кой нападна Украйна.

    18:13 03.01.2026

  • 55 Чичо

    15 1 Отговор
    Венецуела не заплашва никого бе БРЮКСЕЛСКИ ЗЕЛКИ

    18:13 03.01.2026

  • 56 Съдът във Хага

    13 2 Отговор
    Отвратени сме от лицемерието на демокрацията на запада която раздават със бомби и смърт , със нападение на суверенни държави и кражбите на националното им богатство ! Съд .....Съд ......Съд и затвор за злосторниците !!!!!!

    Коментиран от #68

    18:13 03.01.2026

  • 57 Умник

    10 0 Отговор
    Ае сега да наложи санкции на САЩ. Или това си е демократична военна операция. Аман от лицемери.

    Коментиран от #60

    18:13 03.01.2026

  • 58 Учим са

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "хаспел":

    От Путин....вервай ми....

    Коментиран от #66, #67

    18:13 03.01.2026

  • 59 Скъпа ми гинеколожке

    7 0 Отговор
    "...което трябва „да спазва нормите на международното право и Устава на ООН“"

    Мжедународно право няма.
    И никога не е имало.
    Когато американците решат да гепят нещо от някоя държава или го правят с инсталиране на техни хора чрез "свободни и демократични" избори, или с преврат или директно нападат.
    А вие им пригласяте.

    Коментиран от #63

    18:13 03.01.2026

  • 60 Я пъ тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Умник":

    Кви санкции бре....във Венецуела нема война и нема трупове...само дето им свиха президентчето.

    Коментиран от #86

    18:15 03.01.2026

  • 61 Путлер знае и трепери като лист!

    2 6 Отговор

    До коментар #49 от "Путлер":

    Никой диктатор не е свършил в кревата си.

    18:15 03.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Така требе

    0 7 Отговор

    До коментар #59 от "Скъпа ми гинеколожке":

    И Путин прави същото, само че с милионни жертви....

    Коментиран от #75

    18:15 03.01.2026

  • 64 остър завой

    6 0 Отговор
    Ама нали демократичните венецуелски избори са проведени с машини (същите като нашите) и те безпристрастно прозрачно и честно са избрали за президент Н.Мадуро. Тогава защо ЕС дамата е забравила за този избор и поддържа мирно предаване на властта - на кого? Мълчаливо пренебрегва да обели дума за среднощното прекъсване съня на съпружеска двойка и нейните човешки права по хартата на ООН.

    Коментиран от #104

    18:16 03.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Чичо

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Учим са":

    Вярвам ти .Ирак го събори Путин ли ?

    18:16 03.01.2026

  • 67 Антитрол

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "Учим са":

    Той Путин се учи от краварите - те колко държави нападнаха преди него. Гледам сега в Ирак и Либия какъв просперитет се шири като махнаха "диктаторите" и откраднаха петрола.

    Коментиран от #72

    18:16 03.01.2026

  • 68 Путин ни е пример

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Съдът във Хага":

    За бомби и разруха.....

    18:16 03.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 По демократичните правила

    4 1 Отговор
    Знаехме си тази нейна позиция преди да я е изразила - козирува се чинно, като подчинен. Сега да видим ние какво ще измъдрим.

    Коментиран от #77, #85

    18:17 03.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Разлика.....

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Антитрол":

    Путин завладява територии....а Тръмп отвлича диктатор чета....не би било лошо Либия,Ирак,Сирия, бивша Югославия да са ...АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ....

    Коментиран от #84

    18:18 03.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 хахаха

    6 0 Отговор
    та кой ще назначи тръм за президент на венецуела за да настане демокрация

    18:19 03.01.2026

  • 75 Учуден

    8 0 Отговор

    До коментар #63 от "Така требе":

    "И Путин прави същото"

    Така ли аз не съм чул "диктатора" Мадуро да е избивал хиляди американо-говорящи във Венецуела че сега САЩ да го нападат за разлика от Укрохунтата.

    Коментиран от #82

    18:19 03.01.2026

  • 76 Чичо

    6 0 Отговор
    Урсула е измамничка и диктаторка.Да бъде съдена...

    18:19 03.01.2026

  • 77 Путин в тих ужас

    0 5 Отговор

    До коментар #70 от "По демократичните правила":

    СИ изгуби ума и дума, КИМЧО още не разбра кво става....

    18:20 03.01.2026

  • 78 Има една песничка

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Оръжие на ЕС":

    ТАНЦУЙ РУСИЯ ПЛАЧИ И ХАРЧИ ЕВРОПА. УЖ БЕДНИ СЪС ЗАПОРИРАНИ СМЕТКИ ИЗТРЕБЕНИ А ЗАВЗЕХА ПОЛОВИНАТА ОКРАИНА НА ЕВРОПАТА.

    18:20 03.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 хахаха

    5 0 Отговор
    да се готви гренландия.....

    18:20 03.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Я пъ тоа

    2 9 Отговор

    До коментар #75 от "Учуден":

    Наркотиците на Мъдурката тровят САЩ....нема кой да го чака...другите наркобарони са изпокриха като мишки....

    Коментиран от #88

    18:21 03.01.2026

  • 83 Ззз

    7 0 Отговор
    Тая Beщuцa сега много бързо се изказа, а за гeнoцuдa в Гa3а мълча и шикaлкави с месеци, що? А САЩ директно го пoдkpепяха.

    18:22 03.01.2026

  • 84 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #72 от "Разлика.....":

    "Путин завладява територии....а Тръмп отвлича диктатор чета"

    Путин завладява територии а Тръмп краде нефта на суверенни държави - как пък навсякъде по земята където има нещо за крадене винаги "диктатор" се е сложил там.

    Не чувствате ли че ставате смешни

    Коментиран от #87

    18:22 03.01.2026

  • 85 Урсула

    1 4 Отговор

    До коментар #70 от "По демократичните правила":

    Излезе по мъж от Путин СИ, КИМЧО....от тех ни образ, ни звук....дълбоко са покриха.

    18:23 03.01.2026

  • 86 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Я пъ тоа":

    Е па имат си вицепрезидент, дето по принцип трябва да изпълнява задълженията на президента когато той е възпрепятстван, както е в момента. Явно урсулата ще подкрепя вицето на Мадуро (който и да е той, не ме интересува), докато се проведат "удобни" избори за нов, или стария не се върне от "краткосрочната си забежка".

    Коментиран от #90

    18:24 03.01.2026

  • 87 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #84 от "Антитрол":

    Венецуела дава 6% от световното производство на "нафта".....за толкова не си заслужава такава операция...виж за НАРКОТИЦИТЕ от Венецуела е...друго.

    Коментиран от #91

    18:25 03.01.2026

  • 88 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #82 от "Я пъ тоа":

    "Наркотиците на Мъдурката тровят САЩ"

    Ха ха ха не са на Колумбия наркотиците а са на Венецуела - така те увериха от посолството нали. Той и Садам тровеше населението си с БОВ.

    Направо са ви жалки опорките - няма ли да кажете какъв "агресор" е Русия защото нападнала Украйна

    Коментиран от #99

    18:26 03.01.2026

  • 89 ?????

    7 0 Отговор
    Ха ха.
    Чакаме мирното предаване на властта от никого неизбираните еврокомисари.
    Старата блудница Европа що не въвежда санкции и т.н. по списъка?
    Или тва е друго? А Европо?
    Страшно ли е?

    Коментиран от #92

    18:26 03.01.2026

  • 90 Така де

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Милен":

    Вицето да внимава с ДРОГАТА....че и на него ша му спретнат едно светкавично СВО....вервай ми.

    Коментиран от #95, #98

    18:27 03.01.2026

  • 91 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "Я пъ тоа":

    "виж за НАРКОТИЦИТЕ от Венецуела е...друго"

    Що не нападнаха Колумбия тогава щом било за "наркотиците" - защото няма нефт там ли?

    Коментиран от #93

    18:28 03.01.2026

  • 92 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #89 от "?????":

    За какво санкции бре...война нема....идва Тръмп и си прибира наркобоса Мъдро, чисто, бързо, точно....щатско СВО.

    18:29 03.01.2026

  • 93 Споко брато

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Антитрол":

    И на Колумбия ша и дойде времето, ако не да получат от ...Венецуела.

    Коментиран от #103

    18:30 03.01.2026

  • 94 Хайде бе

    5 0 Отговор
    Чакаме и у нас Делта форс срещу Делта гард и Пеев и Борисов на самолет за щатския затвор, ама не ни огрява ... Тогава и у нас ще 3 дни празненства

    Коментиран от #108

    18:30 03.01.2026

  • 95 Помнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #90 от "Така де":

    "Вицето да внимава с ДРОГАТА"

    Колкото и Садам имаше бойни отровни вещества толкова и Мадуро има дрога - ама някак трябва да оправдаете кражбите на господарите си нали?

    18:31 03.01.2026

  • 96 Дедо Дони

    1 0 Отговор
    Де ще ходиш, дърт боклук!

    18:31 03.01.2026

  • 97 ?????

    5 0 Отговор
    Опа китайците много твърдо за Венецуела.
    Да се готви Тайван.
    Тръмп им даде пас.

    18:31 03.01.2026

  • 98 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Така де":

    Ами има си йерархия (не им я зная тяхната) и него има кой да го замести.

    18:31 03.01.2026

  • 99 Споко брато

    1 5 Отговор

    До коментар #88 от "Учуден":

    И на колумбия ша да случи същото...има време...ма там отдавна гръмнаха големият им наркобос....

    Коментиран от #107

    18:32 03.01.2026

  • 100 Резил

    10 0 Отговор
    Урсула удобно премълча дали американската военна операция спази нормите на международното право и устава на ООН.

    18:33 03.01.2026

  • 101 не може да бъде

    8 0 Отговор
    Е много "умно" изказване !?Ако някой е трябвало да стане за резил -да бяха оставили Кая нея всички я знаят!?...Казвам така защото от човек с такъв ранг се очаква да каже нещо в такъв момент за международното право за правосъдието за справедливостта за човешките права за презумцията за невиновност или поне за международните отношения и правила за общуване !?никакво отвличане на държавен глава никаква реакция за неодобрение никакво международно право!?Изглежда че г-жа Урсула не разбира че вече става никаква !?

    18:34 03.01.2026

  • 102 Фон дер Лайен, ако не слуша и ней

    6 0 Отговор
    така може да е гушнат някой път.

    18:34 03.01.2026

  • 103 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "Споко брато":

    "И на Колумбия ша и дойде времето"

    Ами те са приятели на краварите и могат да си произвеждат и внасят колкото си искат наркотици. Колкото повода за нападението на Ирак беше едно шишенче с бял прах толкова и сега повода са наркотиците - както за Ирак така и Либия така и Венецуела повода е петрола. Вашата работа е да твърдите обратното но не ви се получава.

    18:35 03.01.2026

  • 104 oкокоp по пеньоар

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "остър завой":

    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    18:37 03.01.2026

  • 105 Спецназ

    9 0 Отговор
    УрСУЗата очаква предаването на властта да е Мирно,

    както Мирно беше и отвличането- да се спази на ООН принципа за

    отвличане на действащи президенти, Демек!!

    18:38 03.01.2026

  • 106 Източна ромелия

    8 0 Отговор
    Защо търябва да се предава властта във Венецуела, след като си имат вицепрезидент, който спокойно може да поеме властта

    18:39 03.01.2026

  • 107 Колумбия няма нефт

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "Споко брато":

    така че може и да не им се случи.
    А ако искат да прекъснат потока ей го къде е Мексико, с всичките му картели.
    Но Мексико също няма нефт.
    И нещо друго-на политиците в Америка никога, ама никога не им е пукало за обикновените хора.
    На самите обикновени хора не им пука.

    18:39 03.01.2026

  • 108 Борислав

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "Хайде бе":

    Че защо ,в затвора..те слушкат.Ето Тиквата подари на Тръмп ,няколко милиарда наши пари,за самолети втора употреба.Оня другия ,цялата държава подарява,нали затова са във властта?!

    18:40 03.01.2026

  • 109 Оставка

    9 0 Отговор
    Толкова неадекванти европейски лидери като Урсула и Калас не сме имали.

    18:40 03.01.2026

  • 110 Клептоман

    5 0 Отговор
    Колежката,заби още един пирон в ковчега на ЕС.Богатите в Света,със сигурност един ден ще се изпокарат и ще докарат краят му.Дано съм лош пророк,но както всички знаете,лакумията граници няма и лакум задник глава затрива.

    18:40 03.01.2026

  • 111 А бе

    4 0 Отговор
    Мърла

    18:42 03.01.2026

  • 112 човек

    9 0 Отговор
    конфликтите винаги са се решавали от край време по един единствен начин., на който му е по голяма пръчката той диктува правилата няма нищо неясно за разбиране. ООН МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО СМЯХ в очите на слепите. Големите петролни компании искат находището просто и ясно и ще го вземат.
    поздрави на всички и лека вечер пък тоя бухал УРСУЛА никой не я брои за фактор гол дърт з....дник къде се бута между големите патки.

    18:42 03.01.2026

  • 113 Така Така

    5 0 Отговор
    Тази която съсипа ес още е на свобода!?

    18:43 03.01.2026

  • 114 Таа пА...?!

    5 0 Отговор
    Кой те пита,Безгласна Букво...?!?!

    18:45 03.01.2026

  • 115 604

    0 0 Отговор
    Пхахахахохахахя, после мирно и Гренландия....тия с конските капаци още ли мижити....да точно е ВСЬО! Май балканска федерация и +Турция имаме шанс някой дъ не нъ набомби...за кот си измисли!

    18:49 03.01.2026

  • 116 Някой

    2 0 Отговор
    Тъпи пудели! Вас никой за нищо не ви пита. Какво означава мирно предаване на властта? Кой ще я предава? На кого? На онзи пестил, дето се пишеше за президент в изгнание? Дето венецуелците не го дишат. Или онази продажничка, дето й връчиха нобелова награда за мир? И нея никой не я тачи във Венецуела.
    Но знам, важното е хегемона да заграби петрола. До сега не е организирал една вой а в държава, дето няма петрол и газ.

    18:54 03.01.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Питам се дали не много умната госпожа Урсула може да отговори сега дали всеки държавен глава по света може да бъде обект на такова отвличане ...от всеки който може да го направи !?!Не влагам никаква обида към госпожата -това е заключение така считам заради нейните изказвания и действия!? Значи който може може да отвлече всекиго и до го ликвидира по някакъв начин -пък той нека да си доказва че нямал сестра!?И обърнете внимание -не става дума за обикновен човек даже и за министър не става дума - а за държавен глава!?

    19:03 03.01.2026

  • 120 хахаха

    1 0 Отговор
    кое мирно предаване на влатта ще подкрепи европа това от венецуелците на американците

    19:05 03.01.2026

  • 121 123456

    0 0 Отговор
    Искам да видя масов Армагедон на едно място ..... и всичко ще се оправи !

    19:11 03.01.2026

