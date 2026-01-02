Кирил Дмитриев: Бедни европейци! Урсула фон дер Лайен упорито работи върху самоубийството на Запада

Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев се подигра на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заяви, че тя ще "работи още по-усилено за самоубийството на западната цивилизация през 2026 г."
В публикация в X Кирил Дмитриев отговори на публикацията на Фон дер Лайен, в която тя поздравява европейците за Новата година и обещава да "продължи да работи неуморно, за да направи Европа по-силна" както у дома, така и на световната сцена.
"Бедни европейци", саркастично коментира Кирил Дмитриев.
1 Хасан Хамбург
Коментиран от #97
17:09 02.01.2026
2 Европеец
Коментиран от #93
17:09 02.01.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #22, #24, #29, #30, #32, #40, #96
17:10 02.01.2026
4 Кдкдкдл
17:10 02.01.2026
5 Саша Грей
17:10 02.01.2026
6 Колко мило!!?
17:11 02.01.2026
7 Миролюб Войнов, икономист
1€ = 100р
Русия = просия 🎅
Коментиран от #34, #95
17:11 02.01.2026
8 Христо
Коментиран от #26, #44, #57
17:12 02.01.2026
9 Българин
Коментиран от #45
17:12 02.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахахх
17:12 02.01.2026
12 😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #33, #103
17:12 02.01.2026
13 Уфф
17:12 02.01.2026
14 Знам
17:13 02.01.2026
15 Кой какво
17:13 02.01.2026
16 Българин
17:13 02.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЕСССР
17:14 02.01.2026
19 Си Дзин и Китайските тайни служби
Коментиран от #79
17:15 02.01.2026
20 Ха ха ха
17:15 02.01.2026
21 Ами богати не сме,
17:15 02.01.2026
22 Беееееее
До коментар #3 от "Вашето мнение":Не е СВО а война
Коментиран от #31
17:16 02.01.2026
23 Хааа
17:16 02.01.2026
24 Моето мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":Запада си живее добре за разлика от Рашистан на Путлер.
Това са НЕсбъднати мечти още от другия Владимир мавзолейния как загнива Запада, а видяхме края на,РИ, на злото СССР, а днеска в изобилие Груз 200 .
Най са ми смешни и жалки когато крепостните са се загрижени за западняците.
17:16 02.01.2026
25 Ха ха ха
Коментиран от #116
17:17 02.01.2026
26 Ееее
До коментар #8 от "Христо":Това малко ли е?
17:17 02.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хаха
17:18 02.01.2026
29 Питам
До коментар #3 от "Вашето мнение":Кога ще извлекат путин от бункера?
17:19 02.01.2026
30 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "Вашето мнение":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
17:20 02.01.2026
31 Вашето мнение
До коментар #22 от "Беееееее":Кой на кого обяви война, че съм пропуснал? Според господаритети е пълномащабно и непредизвикано нахлуване, което ги същисва дълбоко.
Коментиран от #47
17:20 02.01.2026
32 Моето мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":Копейка как си с центровете в прокъсаното джобче??? Зле и левчето беше мизерник и с еврото.
Ние умните и красивите сме добре за разлика от вас копейките.
Коментиран от #38
17:20 02.01.2026
33 Фон дер Фалит
До коментар #12 от "😂😂😂😂😂😂":ЕС има съвсем реални "вересии" (дългове и лихви), които има да плаща, но щом ти е толкова весело - успех с влизането в клуба на фалиралите. Емотикончета използват децата до трети клас, между другото. И бавно развиващите се.
17:20 02.01.2026
34 Аха,
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, икономист":ама зад 1 евро стоят още 25 трилиона дългове, а зад 75-те, а не 100 рубли, стоят само 300 милиарда дългове. Кажи сега, колко еврака в минус е всеки един европеец и с колко рубли руснака? Онези поне имат ресурси, а европееца има пълни мостове с наркомани и мигранти.
Коментиран от #43
17:21 02.01.2026
35 Трамп
икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
след 20 или по-малко години.
17:21 02.01.2026
36 дядото
17:21 02.01.2026
37 Учуден
17:21 02.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 гост
17:22 02.01.2026
40 Европеец
До коментар #3 от "Вашето мнение":Последния абзац на статията е верен и до голяма степен го свързвам със зомбита та, за които пишеш...
17:22 02.01.2026
41 Анонимен
Коментиран от #61
17:22 02.01.2026
42 на какво мяза тоз ???
17:22 02.01.2026
43 Руснак
До коментар #34 от "Аха,":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
17:23 02.01.2026
44 ТрАмп
До коментар #8 от "Христо":Как каво работи Урсуза, бе господине!
Тя е Акушерка и сега се опитва да изроди война с Русия!
17:23 02.01.2026
45 Още новини от Украйна
До коментар #9 от "Българин":Не се е загрижил.Не му пука и злорадства.Присмива се на такива като теб.
17:24 02.01.2026
46 стоян
Коментиран от #65
17:24 02.01.2026
47 Питай
До коментар #31 от "Вашето мнение":Евреина Кобзон.
Коментиран от #48
17:25 02.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мало
17:28 02.01.2026
50 Курд Околянов
Коментиран от #59, #100
17:30 02.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Варварите убиха преди малко
Коментиран от #67, #85
17:31 02.01.2026
53 Путин е най-великият овчар!
При най-слабият американски президент, Путин успешно върши работата на американците по разсипията на Русия.
17:31 02.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Коко Н
Коментиран от #64
17:32 02.01.2026
57 Това от личен опит
До коментар #8 от "Христо":ли го знаеш? Ще споделиш ли как се прави?
17:32 02.01.2026
58 Хипотетично
17:32 02.01.2026
59 Виж в Гугъл
До коментар #50 от "Курд Околянов":Русийката е с най-голям процент джамии и мюсюлманско население от всички страни е Европа.Опорката не върви.
Слаб 2
Седни си.
Коментиран от #66
17:33 02.01.2026
60 Това
17:34 02.01.2026
61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #41 от "Анонимен":Как пък един клепар като теб например не замина за руският рск?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #70, #73
17:35 02.01.2026
62 Един друг
Коментиран от #112
17:36 02.01.2026
63 хо-хо ! 🎅🏼
17:36 02.01.2026
64 руския дипломт
До коментар #56 от "Коко Н":Изглежда истеряства , че не може да манипулира европейците, както го прави с американската администрация.
17:36 02.01.2026
65 Хи Хи
До коментар #46 от "стоян":Че тебе кво те интересуват чуждите заплати ??!!
17:36 02.01.2026
66 Курд Околянов
До коментар #59 от "Виж в Гугъл":Ако ти можеш да видиш структурата, състава и територията на Руската федерация, ще разбереш, че това е империя. И тази империя не е задлъжняла на никога за разлика от Европата, която е богата на дългове и преселници арабски и африкански.
Коментиран от #72, #82, #99, #102
17:38 02.01.2026
67 Отговор е ясен.
До коментар #52 от "Варварите убиха преди малко":1,2 руски генерали при Кобзон и някоя птица на Мадяр ще посети сборище на руски военни.
17:38 02.01.2026
68 Ха ха ха
17:38 02.01.2026
69 Бедни европейци
17:39 02.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ха ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #66 от "Курд Околянов":Ква империя е този външноклозетен свинарник?
Коментиран от #77
17:40 02.01.2026
73 Курд Околянов
До коментар #61 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Колкото ти замина за западноевропейския. Сега за Западна Европа заминава 1 българин от малцинството, а се връщат 4 не от малцинството.
Коментиран от #106
17:41 02.01.2026
74 Тодор Колев
Коментиран от #80
17:41 02.01.2026
75 Оги
Коментиран от #83, #84, #89, #92
17:42 02.01.2026
76 Българин
Коментиран от #88
17:42 02.01.2026
77 Курд Околянов
До коментар #72 от "Ха ха ха ха ха ха ха ха":Ти си добре в съветската панелка с дядо си.
17:43 02.01.2026
78 За Да си Богат !
Трябва За Имаш !
И Акъл !
Но !
В Европа !
Не Мислят !
Така !
Коментиран от #108
17:43 02.01.2026
79 Пффф...
До коментар #19 от "Си Дзин и Китайските тайни служби":Е това е нивото на обикновеният,прооост русоооороб....
17:44 02.01.2026
80 олиго , 🦍
До коментар #74 от "Тодор Колев":Тия локуми ги запази за хоремага ! Тука си безинтересен !
17:44 02.01.2026
81 Мечока
упорито работи да си останаете
най бедните бълнуващи цъкачи на копейки
17:44 02.01.2026
82 Тодор Колев
До коментар #66 от "Курд Околянов":Ако питаш някой руснак или Курдо Задунайски, той няма да знае, че Съвецкия съюз се е разпаднал. Още си мислят, че СССР е най-великата държава в историята.
Коментиран от #86
17:46 02.01.2026
83 Пхах
До коментар #75 от "Оги":Че заплата под 200€ 😄заплата ли е бе?
17:47 02.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 гръмовержец⛓️💥
До коментар #52 от "Варварите убиха преди малко":Това е съвсем заслужен ответ от руснаците ! Така ще бъде , докато рамбовците зеляви не спрат да се правят на велики .
Коментиран от #98, #101
17:49 02.01.2026
86 Курд Околянов
До коментар #82 от "Тодор Колев":Изведи най-после дядо си и баща си от съветската панелка на разходка .
17:49 02.01.2026
87 Експерт
17:49 02.01.2026
88 Обикновен човек
До коментар #76 от "Българин":Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак руснак.
Коментиран от #90, #94
17:50 02.01.2026
89 Zaхарова
До коментар #75 от "Оги":Брау бе гуведо! За това те храня!
17:51 02.01.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 А ГДЕ
До коментар #75 от "Оги":МОЧАТА?
17:52 02.01.2026
93 Пръдльо
До коментар #2 от "Европеец":На кого му пука ти точно какво мислиш? Да не мислиш че си някакъв фактор за нещо
17:52 02.01.2026
94 Пепи Волгата
До коментар #88 от "Обикновен човек":Всички копейки се радваме,че нае сме руснаци.
17:53 02.01.2026
95 Генерал от НАТО
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, икономист":1Е = 140 йени
япония = клошари
17:54 02.01.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ути
До коментар #85 от "гръмовержец⛓️💥":Пак ще четем за печено ватнишко.
17:57 02.01.2026
99 различно мнение
До коментар #66 от "Курд Околянов":Външният дълг на Русия към 1 юли 2025 г. възлиза на 323 милиарда долара,
Много е за слаба икономика и е нищожно за икономическа сила - въпрос на преценка.
17:57 02.01.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ответ да удариш жилищен блок ли
До коментар #85 от "гръмовержец⛓️💥":И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо от ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"
17:58 02.01.2026
102 Сульо красний
До коментар #66 от "Курд Околянов":Нито Русия е империя,нито Путлер е император!Разкарай се от държавата ни!!
Коментиран от #105
17:59 02.01.2026
103 дончичо
До коментар #12 от "😂😂😂😂😂😂":Че и той е колхозник и путинист!
Казал е : Обичайте ближния си ,нооо....вие казвате -ааа не става
17:59 02.01.2026
104 хем европа
18:00 02.01.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Сульо красний
До коментар #73 от "Курд Околянов":Ти заминавай за Русия,докато още е възможно,След това няма да има накъде да поемеш!
18:02 02.01.2026
107 Лаяняната
18:02 02.01.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Фори
18:08 02.01.2026
110 Курдьо
До коментар #105 от "Курд Околянов":Живея в жилищен квартал,ти от коя паланка си?
Коментиран от #111
18:08 02.01.2026
111 Курд Околянов
До коментар #110 от "Курдьо":Знам те. Излезте с дядо си и баща си от съветската панелка на разходка.
Коментиран от #120
18:11 02.01.2026
112 Висящият от колесник
До коментар #62 от "Един друг":абе гледам и вие феновете на третополовите не бързате към фронта в украйна
при толкова слаба руска армия ще ги пометете за нула време
давайте смело напред
18:12 02.01.2026
113 !!!?
18:14 02.01.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Горски
Коментиран от #124
18:15 02.01.2026
116 Хе хе хе
До коментар #25 от "Ха ха ха":По бедни няма защото изкупиха половин милион имоти в България,а Кипър е руски почти изцало.
Ти какво купи зад граница бе въшкар
18:15 02.01.2026
117 Бе защо
18:16 02.01.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Хи хи
18:18 02.01.2026
120 Курдьо
До коментар #111 от "Курд Околянов":Никога не съм живял в панелка! Ти от кой блатен квартал идваш? Имаше ли тоалетна,или директно в блатото.........
Коментиран от #127
18:18 02.01.2026
121 Ха ХаХа
До коментар #118 от "Курд Околянов":Кюрд Еерасоф
Ха ха ха
18:19 02.01.2026
122 Свещ
Коментиран от #125
18:19 02.01.2026
123 Хи хи
18:20 02.01.2026
124 Сульо красний
До коментар #115 от "Горски":Какво общо имат монглоидите с християнството??Щом поп с пагони им е патриарх..........
18:20 02.01.2026
125 Хи хи
До коментар #122 от "Свещ":Що пък обиди, я виж как бомбят урките !! Урките все ревът !!
18:22 02.01.2026
126 Емол
18:22 02.01.2026
127 Курд Околянов
До коментар #120 от "Курдьо":Виждам те, че седиш на остъкления балкон и цъкаш.
18:23 02.01.2026