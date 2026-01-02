Новини
Кирил Дмитриев: Бедни европейци! Урсула фон дер Лайен упорито работи върху самоубийството на Запада
Кирил Дмитриев: Бедни европейци! Урсула фон дер Лайен упорито работи върху самоубийството на Запада

2 Януари, 2026 17:07 2 692 127

Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции се подигра на председателя на Европейската комисия

Кирил Дмитриев: Бедни европейци! Урсула фон дер Лайен упорито работи върху самоубийството на Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев се подигра на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заяви, че тя ще "работи още по-усилено за самоубийството на западната цивилизация през 2026 г."

В публикация в X Кирил Дмитриев отговори на публикацията на Фон дер Лайен, в която тя поздравява европейците за Новата година и обещава да "продължи да работи неуморно, за да направи Европа по-силна" както у дома, така и на световната сцена.

"Бедни европейци", саркастично коментира Кирил Дмитриев.


  • 1 Хасан Хамбург

    27 32 Отговор
    Урсула нареди. Цените на краставиците и олиото нагоре ! Ползваме краствици без олио. Мъка ...

    Коментиран от #97

    17:09 02.01.2026

  • 2 Европеец

    83 30 Отговор
    Заглавието е вярно и не си струва да чета статията.... Само Мисля, че урсулата не го самоубива, а направо го убива....

    Коментиран от #93

    17:09 02.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    57 31 Отговор
    Освен пряката денацификация, която постигна СВО, тя постига и непряка. Продължаването на СВО доведе до тежки и необратими психични разтроиства у нашето жълтнопаветно. Вече са ходещи зомбита, вярват само на киев, кая и мърцула и спокойно могат да се считат за денацифицирани. От тях вече нищо не става, фуннкционално и морално-волеви непригодни. До края на дните си ще се услушват от някъде да не им изкочи Путин или някой руски агент, ще са вечно недоспали, стресирани и ужасени, че ще платят за греховете си.

    Коментиран от #22, #24, #29, #30, #32, #40, #96

    17:10 02.01.2026

  • 4 Кдкдкдл

    11 6 Отговор
    4000 станаха 2000!

    17:10 02.01.2026

  • 5 Саша Грей

    48 17 Отговор
    "Бедни европейци" казал руснакът...

    17:10 02.01.2026

  • 6 Колко мило!!?

    65 49 Отговор
    Креманският рептил много загрижен за Европа...

    17:11 02.01.2026

  • 7 Миролюб Войнов, икономист

    54 54 Отговор
    Клоун....
    1€ = 100р
    Русия = просия 🎅

    Коментиран от #34, #95

    17:11 02.01.2026

  • 8 Христо

    67 57 Отговор
    Всъщност какво точно работи Урсула, освен да краде и с г... си?

    Коментиран от #26, #44, #57

    17:12 02.01.2026

  • 9 Българин

    42 56 Отговор
    И защо тоя красавец се е загрижил за умираща и фалираща Европа?!? Да си убива братския украински народ и да не ни занимава с личните си страдания за бедните.

    Коментиран от #45

    17:12 02.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахх

    34 47 Отговор
    Този щраус заедно с слабо умения си господар защо не вижда колко БОГАТО,ЩАСТЛИВО,ВЕСЕЛО И С НЕВИЖДАН ПРОСПЕРИТЕТ живее тяхната нация та са се притеснил за европейците.

    17:12 02.01.2026

  • 12 😂😂😂😂😂😂

    36 31 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Онзи от горе що не дойде да си прибере колхозните вересии.

    Коментиран от #33, #103

    17:12 02.01.2026

  • 13 Уфф

    47 21 Отговор
    Подкрепям напълно Урсула и Урсулите, които работят неуморно за ликвидиране на ЕС!

    17:12 02.01.2026

  • 14 Знам

    32 48 Отговор
    Бедни руснаци, Путин упорито работи за самоубийството на Русия.

    17:13 02.01.2026

  • 15 Кой какво

    34 41 Отговор
    Руски мъртъвци дават съвети как се живее,ха,ха,ха

    17:13 02.01.2026

  • 16 Българин

    5 8 Отговор
    Проба

    17:13 02.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЕСССР

    55 18 Отговор
    Другари, колко е прав г-н Кирил Дмитриевич за Дригарката Урсула смелата гробокопачка на ЕСССР!

    17:14 02.01.2026

  • 19 Си Дзин и Китайските тайни служби

    26 17 Отговор
    намериха документ подписан от Урсула Фон Дер Лайн, че тя иска европейските мъже да и се изредят за да може да влезе в книгата на Гинес.

    Коментиран от #79

    17:15 02.01.2026

  • 20 Ха ха ха

    26 41 Отговор
    Никой не го интересува какво е казал дмитриев, а още по-малко Урсула се интересува от неговото мнение.

    17:15 02.01.2026

  • 21 Ами богати не сме,

    43 15 Отговор
    дори сме много бедни. Такси, данъци, платени пътища, смет, ток, вода, жилища диамантени от 5 до 15 хилки на квадрат, скъпи храни, скъпи дрехи, високи наеми, а заплатите мизерни с бачкане като луд. Даже, ако можем да работим за безпари за единия лебец и кашон в някой крайпътен ъгъл, ще са най-доволни управляващите крадци. Така е навсякъде из черна Европа с мигриращи камили и кози, на които им плащат жилищата, ток, храна, дрехи, даже им дават солидни суми на ръка. За подигравка сме я...

    17:15 02.01.2026

  • 22 Беееееее

    15 13 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Не е СВО а война

    Коментиран от #31

    17:16 02.01.2026

  • 23 Хааа

    21 8 Отговор
    Дано е по-скоро!

    17:16 02.01.2026

  • 24 Моето мнение

    22 36 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Запада си живее добре за разлика от Рашистан на Путлер.
    Това са НЕсбъднати мечти още от другия Владимир мавзолейния как загнива Запада, а видяхме края на,РИ, на злото СССР, а днеска в изобилие Груз 200 .
    Най са ми смешни и жалки когато крепостните са се загрижени за западняците.

    17:16 02.01.2026

  • 25 Ха ха ха

    19 28 Отговор
    От руснаците по-бедни няма

    Коментиран от #116

    17:17 02.01.2026

  • 26 Ееее

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Христо":

    Това малко ли е?

    17:17 02.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хаха

    17 25 Отговор
    Този Дмитриев се подиграл, Маша също непрекъснато се подиграва и присмива на кой ли не. Това на какво ви прилича. Ще водим какво ще остане от Русия в края на краищата.

    17:18 02.01.2026

  • 29 Питам

    18 26 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    17:19 02.01.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    17 28 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    17:20 02.01.2026

  • 31 Вашето мнение

    23 7 Отговор

    До коментар #22 от "Беееееее":

    Кой на кого обяви война, че съм пропуснал? Според господаритети е пълномащабно и непредизвикано нахлуване, което ги същисва дълбоко.

    Коментиран от #47

    17:20 02.01.2026

  • 32 Моето мнение

    14 23 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Копейка как си с центровете в прокъсаното джобче??? Зле и левчето беше мизерник и с еврото.
    Ние умните и красивите сме добре за разлика от вас копейките.

    Коментиран от #38

    17:20 02.01.2026

  • 33 Фон дер Фалит

    23 12 Отговор

    До коментар #12 от "😂😂😂😂😂😂":

    ЕС има съвсем реални "вересии" (дългове и лихви), които има да плаща, но щом ти е толкова весело - успех с влизането в клуба на фалиралите. Емотикончета използват децата до трети клас, между другото. И бавно развиващите се.

    17:20 02.01.2026

  • 34 Аха,

    31 15 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, икономист":

    ама зад 1 евро стоят още 25 трилиона дългове, а зад 75-те, а не 100 рубли, стоят само 300 милиарда дългове. Кажи сега, колко еврака в минус е всеки един европеец и с колко рубли руснака? Онези поне имат ресурси, а европееца има пълни мостове с наркомани и мигранти.

    Коментиран от #43

    17:21 02.01.2026

  • 35 Трамп

    30 9 Отговор
    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
    след 20 или по-малко години.

    17:21 02.01.2026

  • 36 дядото

    19 7 Отговор
    западна е,но на фона на бандитизма за последните 3-5 века е спорно да е цивилизация

    17:21 02.01.2026

  • 37 Учуден

    18 16 Отговор
    Абе защо Марко Рубио призова всички американци , които се намират в РФ да се изнасят.Някоя от двете пишещи тук кухоглави копейки да обясни.

    17:21 02.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 гост

    12 15 Отговор
    Безформен,погледнал ли си се в огледалото,и теб са те дялали с топора...загрижил се той за ЕС...гледайте си обора,удържате все още,, на изпарения сте,но...никакво сваляне на санкциите...

    17:22 02.01.2026

  • 40 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Последния абзац на статията е верен и до голяма степен го свързвам със зомбита та, за които пишеш...

    17:22 02.01.2026

  • 41 Анонимен

    16 7 Отговор
    Ами не е ли така в крайна сметка?

    Коментиран от #61

    17:22 02.01.2026

  • 42 на какво мяза тоз ???

    11 15 Отговор
    Тоя дали се гледа в огледало???

    17:22 02.01.2026

  • 43 Руснак

    13 16 Отговор

    До коментар #34 от "Аха,":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    17:23 02.01.2026

  • 44 ТрАмп

    19 10 Отговор

    До коментар #8 от "Христо":

    Как каво работи Урсуза, бе господине!
    Тя е Акушерка и сега се опитва да изроди война с Русия!

    17:23 02.01.2026

  • 45 Още новини от Украйна

    12 5 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Не се е загрижил.Не му пука и злорадства.Присмива се на такива като теб.

    17:24 02.01.2026

  • 46 стоян

    10 20 Отговор
    Тоя рузки палячо може ли да обясни на рузнаците защо рузката минимална заплата е 183 евро - най малката заплата в Европа и най малката пенсия от 86 евро - защо в западни банки путин държи 300 милиарда евро а руснаците са толкова бедни - дори в Молдова минималната заплата е по голяма

    Коментиран от #65

    17:24 02.01.2026

  • 47 Питай

    8 11 Отговор

    До коментар #31 от "Вашето мнение":

    Евреина Кобзон.

    Коментиран от #48

    17:25 02.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мало

    9 12 Отговор
    умник. Като копейка😂

    17:28 02.01.2026

  • 50 Курд Околянов

    11 8 Отговор
    В халифата Европа всичко върви по урсулски.

    Коментиран от #59, #100

    17:30 02.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Варварите убиха преди малко

    12 7 Отговор
    Жени ,деца и възрастни хора

    Коментиран от #67, #85

    17:31 02.01.2026

  • 53 Путин е най-великият овчар!

    9 16 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите го молят да ги нахрани и да им даде купони за бензин.
    При най-слабият американски президент, Путин успешно върши работата на американците по разсипията на Русия.

    17:31 02.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Коко Н

    2 4 Отговор
    Радва ли се или злорадства!?

    Коментиран от #64

    17:32 02.01.2026

  • 57 Това от личен опит

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Христо":

    ли го знаеш? Ще споделиш ли как се прави?

    17:32 02.01.2026

  • 58 Хипотетично

    12 8 Отговор
    Бедни европейци 😉са наивните подлъгани от неприятелската пропаганда козленца, повярвали на загрижеността на кумчо вълчо с козите кремълски трели. Загрижил сетой за просперитета на европейците, даже им показва кой им пречи персонално.😜

    17:32 02.01.2026

  • 59 Виж в Гугъл

    6 13 Отговор

    До коментар #50 от "Курд Околянов":

    Русийката е с най-голям процент джамии и мюсюлманско население от всички страни е Европа.Опорката не върви.
    Слаб 2
    Седни си.

    Коментиран от #66

    17:33 02.01.2026

  • 60 Това

    2 9 Отговор
    грозно добиче с караваната, прикачена на гушата си да не се обажда на пияна голова от кочината си! Мусор с мусор.

    17:34 02.01.2026

  • 61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 11 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рск?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #70, #73

    17:35 02.01.2026

  • 62 Един друг

    5 15 Отговор
    Защо давате думата на тези рашисти, които убиват за собствено забавление цивилни граждани? Допотопните руснаци са на 200 години след Европа. Нека си гледат пропадналата си държава и не се месят на цивилизованите страни. Само ме е яд, че техните фенове в България не искат да отидат там, да видят със собствените си очи "руския рай".

    Коментиран от #112

    17:36 02.01.2026

  • 63 хо-хо ! 🎅🏼

    13 4 Отговор
    Прав е руснакът ! На който не му изнася - да не чете ! Дреме му на Дмитриев за сулю и пулю какво мислят ...

    17:36 02.01.2026

  • 64 руския дипломт

    3 13 Отговор

    До коментар #56 от "Коко Н":

    Изглежда истеряства , че не може да манипулира европейците, както го прави с американската администрация.

    17:36 02.01.2026

  • 65 Хи Хи

    11 2 Отговор

    До коментар #46 от "стоян":

    Че тебе кво те интересуват чуждите заплати ??!!

    17:36 02.01.2026

  • 66 Курд Околянов

    13 5 Отговор

    До коментар #59 от "Виж в Гугъл":

    Ако ти можеш да видиш структурата, състава и територията на Руската федерация, ще разбереш, че това е империя. И тази империя не е задлъжняла на никога за разлика от Европата, която е богата на дългове и преселници арабски и африкански.

    Коментиран от #72, #82, #99, #102

    17:38 02.01.2026

  • 67 Отговор е ясен.

    4 12 Отговор

    До коментар #52 от "Варварите убиха преди малко":

    1,2 руски генерали при Кобзон и някоя птица на Мадяр ще посети сборище на руски военни.

    17:38 02.01.2026

  • 68 Ха ха ха

    8 11 Отговор
    Колко много мъка има в руский мир......

    17:38 02.01.2026

  • 69 Бедни европейци

    5 17 Отговор
    Ха хахаа.Много смело го раздавате,товариш Дмитриев,точно вие руснаците,дето сърбате квасена попара и борш,да говорите за "бедна"Европа и богата Русия.

    17:39 02.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ха ха ха ха ха ха ха ха

    6 13 Отговор

    До коментар #66 от "Курд Околянов":

    Ква империя е този външноклозетен свинарник?

    Коментиран от #77

    17:40 02.01.2026

  • 73 Курд Околянов

    11 4 Отговор

    До коментар #61 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Колкото ти замина за западноевропейския. Сега за Западна Европа заминава 1 българин от малцинството, а се връщат 4 не от малцинството.

    Коментиран от #106

    17:41 02.01.2026

  • 74 Тодор Колев

    4 11 Отговор
    Когато някой направи гръмко изказване, то трябва да се възприема в контекста в който е направено и да се оцени според източника му. Когато един депутат от българска партия отправи към протестиращите думата "мръшляци"...едва ли някой е приел това в ущърб на обществения рейтинг на протестиращите, защото източникът - този депутат е от.ДПС Ново начало и контекстът е , че Делян Пеевски оспорва легитимността и каузата на Протеста. По същия начин смешни са и думите на този руzки деятел на великоруzката мечта за величие на диктатора Путин и митът за благоденствието на руския мир.

    Коментиран от #80

    17:41 02.01.2026

  • 75 Оги

    11 1 Отговор
    Няма човек, който да не се съгласи с това мнение.

    Коментиран от #83, #84, #89, #92

    17:42 02.01.2026

  • 76 Българин

    6 10 Отговор
    Ватенките изумяват колко са про..сти и злобни душици.

    Коментиран от #88

    17:42 02.01.2026

  • 77 Курд Околянов

    9 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ха ха ха ха ха ха ха ха":

    Ти си добре в съветската панелка с дядо си.

    17:43 02.01.2026

  • 78 За Да си Богат !

    11 5 Отговор
    За Да си Богат !

    Трябва За Имаш !

    И Акъл !

    Но !

    В Европа !

    Не Мислят !

    Така !

    Коментиран от #108

    17:43 02.01.2026

  • 79 Пффф...

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Си Дзин и Китайските тайни служби":

    Е това е нивото на обикновеният,прооост русоооороб....

    17:44 02.01.2026

  • 80 олиго , 🦍

    6 1 Отговор

    До коментар #74 от "Тодор Колев":

    Тия локуми ги запази за хоремага ! Тука си безинтересен !

    17:44 02.01.2026

  • 81 Мечока

    10 5 Отговор
    Бедни русофоборсуци! дер Лайенен
    упорито работи да си останаете
    най бедните бълнуващи цъкачи на копейки

    17:44 02.01.2026

  • 82 Тодор Колев

    4 12 Отговор

    До коментар #66 от "Курд Околянов":

    Ако питаш някой руснак или Курдо Задунайски, той няма да знае, че Съвецкия съюз се е разпаднал. Още си мислят, че СССР е най-великата държава в историята.

    Коментиран от #86

    17:46 02.01.2026

  • 83 Пхах

    1 5 Отговор

    До коментар #75 от "Оги":

    Че заплата под 200€ 😄заплата ли е бе?

    17:47 02.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 гръмовержец⛓️‍💥

    12 3 Отговор

    До коментар #52 от "Варварите убиха преди малко":

    Това е съвсем заслужен ответ от руснаците ! Така ще бъде , докато рамбовците зеляви не спрат да се правят на велики .

    Коментиран от #98, #101

    17:49 02.01.2026

  • 86 Курд Околянов

    9 4 Отговор

    До коментар #82 от "Тодор Колев":

    Изведи най-после дядо си и баща си от съветската панелка на разходка .

    17:49 02.01.2026

  • 87 Експерт

    4 10 Отговор
    Възрастен човек с пилешки мозък!

    17:49 02.01.2026

  • 88 Обикновен човек

    3 12 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак руснак.

    Коментиран от #90, #94

    17:50 02.01.2026

  • 89 Zaхарова

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "Оги":

    Брау бе гуведо! За това те храня!

    17:51 02.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 А ГДЕ

    4 8 Отговор

    До коментар #75 от "Оги":

    МОЧАТА?

    17:52 02.01.2026

  • 93 Пръдльо

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    На кого му пука ти точно какво мислиш? Да не мислиш че си някакъв фактор за нещо

    17:52 02.01.2026

  • 94 Пепи Волгата

    2 8 Отговор

    До коментар #88 от "Обикновен човек":

    Всички копейки се радваме,че нае сме руснаци.

    17:53 02.01.2026

  • 95 Генерал от НАТО

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, икономист":

    1Е = 140 йени
    япония = клошари

    17:54 02.01.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ути

    1 7 Отговор

    До коментар #85 от "гръмовержец⛓️‍💥":

    Пак ще четем за печено ватнишко.

    17:57 02.01.2026

  • 99 различно мнение

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "Курд Околянов":

    Външният дълг на Русия към 1 юли 2025 г. възлиза на 323 милиарда долара,
    Много е за слаба икономика и е нищожно за икономическа сила - въпрос на преценка.

    17:57 02.01.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ответ да удариш жилищен блок ли

    4 6 Отговор

    До коментар #85 от "гръмовержец⛓️‍💥":

    И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо от ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"

    17:58 02.01.2026

  • 102 Сульо красний

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "Курд Околянов":

    Нито Русия е империя,нито Путлер е император!Разкарай се от държавата ни!!

    Коментиран от #105

    17:59 02.01.2026

  • 103 дончичо

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "😂😂😂😂😂😂":

    Че и той е колхозник и путинист!
    Казал е : Обичайте ближния си ,нооо....вие казвате -ааа не става

    17:59 02.01.2026

  • 104 хем европа

    3 5 Отговор
    загива, хем драпат към нея от векове.Хем мразят капитализма, а си ползват благинките му.Това тяхното си е чиста шизофрения.Същото важи за местните гащници възхваляващи отдавна починалия комунизъм, но се скатават в пропадналата европа.

    18:00 02.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Сульо красний

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Курд Околянов":

    Ти заминавай за Русия,докато още е възможно,След това няма да има накъде да поемеш!

    18:02 02.01.2026

  • 107 Лаяняната

    3 0 Отговор
    Щеям наПутинчурката

    18:02 02.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Фори

    3 2 Отговор
    Странна загриженост на руснаците за вражеска Европа?

    18:08 02.01.2026

  • 110 Курдьо

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Курд Околянов":

    Живея в жилищен квартал,ти от коя паланка си?

    Коментиран от #111

    18:08 02.01.2026

  • 111 Курд Околянов

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Курдьо":

    Знам те. Излезте с дядо си и баща си от съветската панелка на разходка.

    Коментиран от #120

    18:11 02.01.2026

  • 112 Висящият от колесник

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Един друг":

    абе гледам и вие феновете на третополовите не бързате към фронта в украйна
    при толкова слаба руска армия ще ги пометете за нула време
    давайте смело напред

    18:12 02.01.2026

  • 113 !!!?

    4 1 Отговор
    Кремълската фашистка хунта плаче е в безизходица...затова плаче на чужди гробища !!!?

    18:14 02.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Горски

    1 2 Отговор
    Това са извратеняци, които не просто мразят православното християнство, руския народ, българския народ, те мразят Бог-а и се борят с Него. Сатани! Никой не е задължен на простия самоизлъгал се глупак да му сервира а той корумпиран и лаком да вика още дай и още дай. Омръзна ми и от зелени сделки и глупави регулации и измислени санкции насочени срещу нас народа на Европейския съюз. Стига с тази солидарност за Украйна и всички мигранти. Дай Боже революция в цяла Европа тази първа наредена за гилотината. Урсулица, вадиш парите от ваксините и тия дето открадна с наркомана заедно даваш и спасяваш Украйна. Нали си богата наследничка на ционистки вещерски пакт ,защо трябва да затъваме и да мрем за вашите извратени идеали ,тая трябваше заедно с останалите отдавна да е на кладата. Кога ще се отворят очите на овцете ,когато бъдем изпепелени ли?

    Коментиран от #124

    18:15 02.01.2026

  • 116 Хе хе хе

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха":

    По бедни няма защото изкупиха половин милион имоти в България,а Кипър е руски почти изцало.
    Ти какво купи зад граница бе въшкар

    18:15 02.01.2026

  • 117 Бе защо

    2 0 Отговор
    По цял ден ни занимавате с тия диви азиатци.

    18:16 02.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Хи хи

    0 1 Отговор
    Прав е, урсуля е вещица, която работи за разпада на ЕС !!

    18:18 02.01.2026

  • 120 Курдьо

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Курд Околянов":

    Никога не съм живял в панелка! Ти от кой блатен квартал идваш? Имаше ли тоалетна,или директно в блатото.........

    Коментиран от #127

    18:18 02.01.2026

  • 121 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Курд Околянов":

    Кюрд Еерасоф
    Ха ха ха

    18:19 02.01.2026

  • 122 Свещ

    2 0 Отговор
    Рашките са големи смешки. Мислят, че с обиди ще се измъкнат от хаоса който си сътвориха. Само ще добавя средната пенсия в русия е два пъти по-малка от тази в България и осем пъти по-малка от тази в Запада. Я достигнат тогава да мрънкат ⁵

    Коментиран от #125

    18:19 02.01.2026

  • 123 Хи хи

    0 1 Отговор
    Мое ли някой да обясни, как бедните руснаци, с мин заплата от 180 евро, изкупиха половината Черноморие и половината Западна Европа ???

    18:20 02.01.2026

  • 124 Сульо красний

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Горски":

    Какво общо имат монглоидите с християнството??Щом поп с пагони им е патриарх..........

    18:20 02.01.2026

  • 125 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Свещ":

    Що пък обиди, я виж как бомбят урките !! Урките все ревът !!

    18:22 02.01.2026

  • 126 Емол

    1 0 Отговор
    Смърт на руските окупатори !!!! Българите 90 процента са за свободна от руската зган Европа.2026 ще маршируват на червения площад пред обесения Путин.Свобода на Русия !!! Тепърва започва партизанското движение в Русия против режима.Дупе да ви е яко !!

    18:22 02.01.2026

  • 127 Курд Околянов

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Курдьо":

    Виждам те, че седиш на остъкления балкон и цъкаш.

    18:23 02.01.2026

