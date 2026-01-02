Кирил Дмитриев: Бедни европейци! Урсула фон дер Лайен упорито работи върху самоубийството на Запада

Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев се подигра на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заяви, че тя ще "работи още по-усилено за самоубийството на западната цивилизация през 2026 г."

В публикация в X Кирил Дмитриев отговори на публикацията на Фон дер Лайен, в която тя поздравява европейците за Новата година и обещава да "продължи да работи неуморно, за да направи Европа по-силна" както у дома, така и на световната сцена.

"Бедни европейци", саркастично коментира Кирил Дмитриев.