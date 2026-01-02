Такаичи ще преговаря с Тръмп за среща, преди неговото пътуване до Китай

Японският премиер Санае Такаичи планира да проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп на 2 януари. Тя възнамерява първо да координира с него ранно посещение в Съединените щати, съобщава информационната агенция Киодо, позовавайки се на правителствени източници.

Според агенцията Такаичи би искала да посети САЩ преди пътуването на Тръмп до Китай, което се очаква през април. Тя също така възнамерява да обмени мнения с американския президент относно настоящото влошаване на отношенията между Япония и Китай. Това започна, след като Такаичи заяви по време на парламентарен дебат през ноември, че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Япония да прибегне до военна сила в съответствие с „правото си на колективна самозащита“.

Това предизвика силно недоволство в Пекин, който възприе думите на японския премиер като явна заплаха и намеса във вътрешните си работи. Китай настоява Такаичи да се дезавуира от изявлението си. Пекин, по-специално, наложи икономически санкции срещу Япония, ограничи контактите с нея на различни нива и призова китайските граждани да не пътуват до страната като туристи. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, Тайван е един от регионите на Китай.