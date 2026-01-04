Новини
Токио: Пхенян изстреля най-малко две балистични ракети към Японско море

4 Януари, 2026 04:44, обновена 4 Януари, 2026 04:57 403 1

Те прелетели около 900-950 километра на височина от приблизително 50 километра

Токио: Пхенян изстреля най-малко две балистични ракети към Японско море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея е изстреляла най-малко две балистични ракети, вероятно с променлива траектория, към Японско море.

Те са прелетели около 900-950 километра на височина от приблизително 50 километра, заяви японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми пред репортери в Токио.

„Това беше действие, което заплашва мира и сигурността на нашата страна, региона и целия свят“, заяви той. „Ще координираме тясно действията си със Съединените щати и Република Корея и ще положим всички усилия да съберем и анализираме информация.“

Министърът съобщи, че Токио е подал "силен протест" към Северна Корея чрез посолството си в Пекин.

Според източници от японското правителство, ракетите са паднали в Японско море, извън изключителната икономическа зона на Япония. Не се съобщава за щети. Бреговата охрана на страната обаче призовава корабите в района да бъдат изключително внимателни и да избягват потенциални фрагменти от ракети.

Дирекцията за национална сигурност към администрацията на южнокорейския президент проведе извънредно заседание след изстрелването на балистична ракета от Северна Корея, събщават от офиса на южнокорейския лидер.

Срещата беше свикана, за да се оцени ситуацията със сигурността, и на нея присъстваха представители на Министерството на отбраната и Обединения комитет на началник-щабовете на южнокорейските въоръжени сили. Южнокорейските власти заявиха, че изстрелванията на балистични ракети нарушават резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и призоваха Пхенян да прекрати подобна дейност.

Това е първото изстрелване на балистична ракета през 2026 г. Предишното беше на 7 ноември. Според южнокорейските медии Северна Корея е изстрелвала балистични ракети само шест пъти през 2025 г. Южнокорейските военни заявиха, че продължават да поддържат бойна готовност и анализират текущия полет на ракетата.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахахах

    3 0 Отговор
    Отново стигаме до един извод; ДЕМОКРАЦИЯТА Е НАЙ-ВИСША ФОРМА НА КОМУНИЗЪМ!

    04:50 04.01.2026

Новини по държави:
