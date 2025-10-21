Джей Ди Ванс пристигна в Израел за стабилизиране на примирието в Газа

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Израел с цел да подкрепи първата, крехка фаза на примирието в Газа и да насърчи Израел и „Хамас“ да предприемат по-трудните стъпки, необходими за напредък в предстоящите преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Двете страни продължават да се обвиняват взаимно в нарушения на примирието, сключено преди осем дни, включително по повод нови изблици на насилие, забавяния при връщането на телата на заложниците, доставянето на помощи и отварянето на границите.

Планът на американския президент Доналд Тръмп от 20 точки за примирие ще изисква по-трудни стъпки, които все още не са договорени напълно - включително разоръжаване на „Хамас“ и напредък към създаването на палестинска държава.

Посещението на Ванс следва разговорите между израелския премиер Бенямин Нетаняху и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съпруг на дъщерята на Тръмп. Това се случва в момент, когато делегация на „Хамас“ се среща с посредници в Кайро.

Високопоставен израелски служител заяви, че целта на визитата на Ванс е да се премине към втората фаза на примирието. В Кайро лидерът на „Хамас“ в изгнание Халил ал Хая и неговите преговарящи обсъждат следвоенните споразумения и стабилизирането на съществуващото примирие.

Делегация от Египет, ключов посредник в конфликта, също пристигна в Израел, но не е ясно дали посещението ѝ е свързано с визитата на вицепрезидента на САЩ.