Ванс за ареста на Мадуро: Правосъдието на САЩ не може да бъде избегнато, дори ако човек живее в чужбина

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отговори на критиките към действията на правителството на САЩ във Венецуела, по-специално залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, като заяви, че „правосъдието“ на САЩ не може да бъде избегнато, дори ако човек живее в чужбина.
„И още една важна забележка за всеки, който казва, че това е „незаконно“: Мадуро е изправен пред множество обвинения в наркотероризъм в САЩ. Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в Съединените щати само защото живеете в дворец в Каракас“, написа той в социалната медийна платформа X.
Мадуро е изправен пред до четири доживотни присъди общо за всяко от „обвиненията“, повдигнати в САЩ, научи РИА Новости въз основа на съдебни документи.
През март 2020 г. Мадуро и предполагаемите му съучастници бяха обвинени по четири обвинения: заговор за извършване на наркотероризъм, контрабанда на кокаин в САЩ, използване и притежание на картечници и взривни устройства във връзка с наркотероризъм и заговор за използване и притежание на споменатите оръжия и устройства, според документи, получени от РИА Новости.
В събота Доналд Тръмп обяви, че САЩ са предприели мащабен удар срещу Венецуела, като са заловили президента Николас Мадуро и съпругата му и са ги извели от страната. Медиите съобщиха за експлозии в Каракас и твърдяха, че операцията е извършена от членове на елитното подразделение „Делта Форс“.
Венецуелските власти твърдяха, че не знаят местонахождението на Мадуро и поискаха потвърждение, че е жив. Няколко членове на Конгреса нарекоха операцията незаконна, докато администрацията заяви, че Мадуро ще бъде съден. Венецуелското външно министерство обяви намерението си да се обърне към международни организации относно действията на Вашингтон и поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Руското външно министерство изрази солидарност с народа на Венецуела.
Москва заяви, че е изключително обезпокоена от съобщенията, че Мадуро и съпругата му са били насилствено изведени от страната в резултат на американската агресия. Подобни действия, ако действително са се случили, представляват неприемливо посегателство върху суверенитета на независима държава, подчерта руското външно министерство.
Руското външно министерство призова за предотвратяване на по-нататъшна ескалация на ситуацията около Венецуела.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А Ванс
Коментиран от #12
18:13 03.01.2026
3 оня с питон.я
Коментиран от #11
18:14 03.01.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #33
18:14 03.01.2026
5 Хм...
18:14 03.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Банцко
Коментиран от #16, #35
18:15 03.01.2026
8 шопо
18:15 03.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #66
18:15 03.01.2026
11 БайБоцимир
До коментар #3 от "оня с питон.я":Коя държава от руската орбита просперира? Който се откъсне от тях, винаги се развива по-добре.
Коментиран от #22, #65
18:16 03.01.2026
12 ицо
До коментар #2 от "А Ванс":едва ли
18:16 03.01.2026
13 оня с питон.я
До коментар #6 от "Джо":Ако щатското правосъдие те пожелае още утре ще те екстрадират. Факт.
Коментиран от #83
18:16 03.01.2026
14 Факт
18:17 03.01.2026
15 Гръм и мълнии
18:17 03.01.2026
16 Боруна Лом
До коментар #7 от "Банцко":НЕ МОГАТ ДА ГИ ДИГНАТ! ТЕ ПОДАРИХА БЪЛГАРИЯ НА ЛЕШИЯДИТЕ!
Коментиран от #78
18:17 03.01.2026
17 За съжаление
Сега Цар Плъх може да посочи с кървав пръст бай Дончо и да каже: "Ама, моля ви се, виж те го онзи, не съм само аз."
18:17 03.01.2026
18 Руски колхозник
18:18 03.01.2026
19 Да бе
До коментар #1 от "Коце Копанара":Те чакат инструкции от масква дали да роптаят или да одобряват. Все пак са приятелчета с тръмп и им е важно да ръкопляскат.
18:18 03.01.2026
20 Анонимен
18:18 03.01.2026
21 Иван
18:18 03.01.2026
22 оня с питон.я
До коментар #11 от "БайБоцимир":Какво точно си развил на държавно ниво, че не се сещам? Ако имаш предвид че караш немска дизеларка на старо и имаш копторче в софето, това е друго и трябва да се изразяваш по-точно.
18:18 03.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:19 03.01.2026
25 !!!?
18:19 03.01.2026
26 Аз съм българин
18:19 03.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Факт
18:20 03.01.2026
29 Правосъдието на САЩ може да го избегнеш
Коментиран от #32
18:20 03.01.2026
30 Тити
18:24 03.01.2026
31 Терориро
18:25 03.01.2026
32 Факт
До коментар #29 от "Правосъдието на САЩ може да го избегнеш":Така е!
18:25 03.01.2026
33 Говорит Москва
До коментар #4 от "Боруна Лом":Разгряват за москва
18:25 03.01.2026
34 Сила
18:25 03.01.2026
35 факт
До коментар #7 от "Банцко":аааа тия са послушна
18:26 03.01.2026
36 Следващият
18:26 03.01.2026
37 Кога ще протестираме
Има ли приготвени Автобуси
Или няма ДЕНГИ от Пасоля?
18:26 03.01.2026
38 Ззз
18:26 03.01.2026
39 Хипотетично
18:27 03.01.2026
40 Ел Кондор паса
18:27 03.01.2026
41 Тръмпист Путераст
Трябва да защитим АГЕНТ КРАСНОВ.
Руски Актив е .
18:28 03.01.2026
42 Факт
18:29 03.01.2026
43 Съдебен задедател
Голям гаф сътвориха в Бялата къща.Изплюха се буквално на демократичните си ценностти.
Ако на лъжците краката се скъсяваха след всяка лъжа в Бялата къща сега щяха да се тътрят по задник с две подметки.
БОЖЕ опази,ама ГОСПОД помага до време и в кошара не вкарва.
Коментиран от #50, #59
18:29 03.01.2026
44 Варна
18:31 03.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Спецназ
Заедно с Тръмп хванахте МАДУРО!
има по едно за всеки, нали? дръжте и мачкайте, Баце!
И на врабчетата е ясно , че никакъв процес няма и не може да има,
защото той нема доживее до него! А?? А нема доживее,
защото нямате Закон да го съдите по него!
примери много с "бивши Диктатори, НАЛИ??
18:32 03.01.2026
47 Факт
18:32 03.01.2026
48 Така Така
18:33 03.01.2026
49 Цветан Ризов Цънцаров
Коментиран от #55
18:34 03.01.2026
50 Варна
До коментар #43 от "Съдебен задедател":В САЩ никога не е имало демокрация. - Онова, което разбират под демокрация е след като парите на страната се раздадат между определени фамилии ти си свободен да оцеляваш както намериш за добре.
Това е държавата, която отвлича не за първи път лица поданици на чужди държави. - Те са агресор и винаги са били такива за последния век.
Коментиран от #57
18:34 03.01.2026
51 НАРКОБОСОВЕ
18:34 03.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Комон Сенс
Ако арестуваните лица бъдат съдени честно и справедливо и се докаже , че са виновни? По-добре ли щеше да е да са на свобода и да осъществяват престъпен бузнес за милиарди?
Ако съда ги приеме за невини, просто ще бъдат пуснати.
Тук всичко опира до това - вярваме ли в правосъдието на САЩ?
След 20 години приказки как искаме съдебна реформа за да сме като Америка, можем ли да кажем, че не вярваме в тяхното правосъдие?
18:35 03.01.2026
54 Ванс мама поредния лъжец
Тръмп Байдън са едно и също Слава на РОСИЯ Димитър Ямбол
Коментиран от #67
18:36 03.01.2026
55 Така де
До коментар #49 от "Цветан Ризов Цънцаров":За наркобосове и терористи нема съд...гледай кво стана
с Бин Ладен...може да стане същото и с Мъдурката
18:36 03.01.2026
56 Чочо
18:37 03.01.2026
57 не срами името Варна
До коментар #50 от "Варна":Точно това е дмеокрация.
Парите са разпределени, ролите също Обществото има структура и йеарахия. Закони и правила, които се спазват. Някои са с по-добро положение по рождение. Ако ти си парий, оцеляваш трудно.
Но, правилата се спазват и има обществен асансьор. Никой не ти гарантира, че ще се качиш там, но той съществува.
Абслютно справедливост няма на този свят! Едни са от печелившата страна, друг не са. Винаги е било така.
У нас едни номенклатури се смениха с други още по=противни номенклатури. Това не е проблемът, проблемът е ,че не си спазваме правилата.
18:38 03.01.2026
58 Леля Гошо
18:39 03.01.2026
59 тъп въпрос задаваш
До коментар #43 от "Съдебен задедател":Щом и Мадуровица е арестувана, зачи се смята, че тя е част от бизнеса. Човек с позиции в картела.
От тук на сетне съда ще решава. Не ти. Следи процеса и ще разбереш. Или стой пред някакъв монитор и задавай въпроси не на когото трябва, щом ти е по-забавно.
Коментиран от #77
18:40 03.01.2026
60 Умник
Коментиран от #63
18:40 03.01.2026
61 Режима в сащ е бесен
18:40 03.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 там е работата
До коментар #60 от "Умник":Когато се сблъскат 2 държави може да има 2 правн интерпретации.
По едната - може да е незаконно. По другата, напълно оправдано. Въпросът е под чия юрисдикция си.
18:42 03.01.2026
64 Буха ха
18:42 03.01.2026
65 Я ПАК
До коментар #11 от "БайБоцимир":А коя държава от американската орбита просперира?
Който се откъсне от тях и се опита да се развива самостоятелно и веднага демократорите идват да донесат "ДЕМОНОкрацията си сякаш някой им я е искал.
За 36 години "демокрация" как точно се развихме ?
- Затворени без никаква причина 4 работещи енерго блока за кефа на Запада.
- Непостроена нова АЕЦ Белене
- Прецакан южен поток, който щеше да ни направи независими за кефа на Запада.
- Унищожени
- Армия и въоръжение
- Здравеопазване
- Тежка и лека промишленост.
- Животновъдство от уж разни болести по животните
- Земеделие
- Образование и ред други.
- Продадени на концесия води от реките, а градовете в безводие.
- Подарени златни находища, за които не получаваме нищо.
- Продадени български зами на чужденци.
ДА ИЗБРОЯВАМ ЛИ ОЩЕ ?
Мерси от този "напредък" и от никого поискана американска "демокрация".
Тези си мислят, че командват света, ама само си мислят. И техния ред ще дойде. Няма вечна империя, а и тези не са империя.
Коментиран от #70, #71
18:43 03.01.2026
66 Така е.
До коментар #10 от "Не,че нещо,ама...":Цитат от бивш USA президент :
"Работата на САЩ е да прави БИЗНЕС.".
"Миротворецът" Тръмп е преди всичко американски бизнесмен...
18:44 03.01.2026
67 какво си очаквал
До коментар #54 от "Ванс мама поредния лъжец":Естествено че във външната политика интересите на базово ниво си остават същите.
Тръмп има друга нагласа спрямо някои външнополитически партньори, но интересите на САЩ са си същите.
В случая те нямат интерес от тези канали с наркотици, двужени от враждебни им сили. Нито сикат скъп петрол, нито от скъпи метали. Който и да е президент това ще е константа.
18:45 03.01.2026
68 Да ви го
18:46 03.01.2026
69 Гост
18:47 03.01.2026
70 Факт
До коментар #65 от "Я ПАК":Цитат: "Да си враг на САЩ е опасно а да си приятел е фатално."
Коментиран от #79
18:47 03.01.2026
71 ще те светна
До коментар #65 от "Я ПАК":Ето как се развихме: Връзкарите на стария режим и семесйтвата им станаха милионери! От хора много под средно европейско ниво с по един москвич и евентуално 200 кв м лозе да малко слескостопанска продукция в истински чудни европейски милионери. Така се резвиха. И това платихме.
А ти вий по луната ако искаш.
Една държава винаги ще е под външен натиск. Но ако няма предател отвътре никой нищо не може да й направи, освен посредстом пряка военна интервенция.
Коментиран от #81
18:49 03.01.2026
72 Гост
18:49 03.01.2026
73 Що за глупави въпроси?
18:50 03.01.2026
74 И ся?
18:50 03.01.2026
75 Оле
18:53 03.01.2026
76 И тоя с очната линия като шефа си
18:53 03.01.2026
77 Съдебен задедател
До коментар #59 от "тъп въпрос задаваш":Надявам се някога да изпитате същите процедури,без да са представени доказателства срещу Вас.Тогава,вероятно друга "песен"ще запееш.Мисленето ви,не ви е силна страна. Обикновено психолозите не се затрудняват да докажат престъпни мисли и странични отклонения от нормално поведение.Престъплението се доказва по безспорен начин а не чрез коментари.
18:56 03.01.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Я ПАК
До коментар #70 от "Факт":Много вярно, но въпреки това тези не искам да ги видя. Мерси им за "демокрацията" нека да си я развиват в тях.
Днес много "демократично" отвлякоха президента на Венецуела и семейството му нали? И това е, защото човека защитаваше петрола и ресурсите на държавата си както и страната и народа си.
Бомбят суверенна държава, която нито ги е нападала нито нищо. "Демократично", а ?
Ей на това му се вика американска "демокрация" нали евроатлантици ?
19:00 03.01.2026
80 виктория
19:00 03.01.2026
81 Я ПАК
До коментар #71 от "ще те светна":Не ме светвай, защото ти си затънал в мрак. Имаш претенции за разсъждения, ама си твърде далече от реални такива.
19:02 03.01.2026
82 567
19:07 03.01.2026
83 Ако имаш мозък трудно ще те екстрадират
До коментар #13 от "оня с питон.я":Аз лично ако съм клечка на световната сцена животът ми ще бъде свързан с ядрен взрив така че ако бъда убит ще има ядрено детонация някъде по света ...с отвличането ще е по същия начин отвлечен =взрив и въпреки всичко ще живея в ядрена бойна подводница някъде далеч от цивилизацията и ще управлявам активите си с мозък от дистанция пък нека америте ме търсят😂😂😂
19:12 03.01.2026