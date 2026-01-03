Новини
Ванс за ареста на Мадуро: Правосъдието на САЩ не може да бъде избегнато, дори ако човек живее в чужбина

Ванс за ареста на Мадуро: Правосъдието на САЩ не може да бъде избегнато, дори ако човек живее в чужбина

3 Януари, 2026 18:10

Президентът на Венецуела е изправен пред до 4 доживотни присъди

Ванс за ареста на Мадуро: Правосъдието на САЩ не може да бъде избегнато, дори ако човек живее в чужбина - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отговори на критиките към действията на правителството на САЩ във Венецуела, по-специално залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, като заяви, че „правосъдието“ на САЩ не може да бъде избегнато, дори ако човек живее в чужбина.
„И още една важна забележка за всеки, който казва, че това е „незаконно“: Мадуро е изправен пред множество обвинения в наркотероризъм в САЩ. Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в Съединените щати само защото живеете в дворец в Каракас“, написа той в социалната медийна платформа X.

Мадуро е изправен пред до четири доживотни присъди общо за всяко от „обвиненията“, повдигнати в САЩ, научи РИА Новости въз основа на съдебни документи.

През март 2020 г. Мадуро и предполагаемите му съучастници бяха обвинени по четири обвинения: заговор за извършване на наркотероризъм, контрабанда на кокаин в САЩ, използване и притежание на картечници и взривни устройства във връзка с наркотероризъм и заговор за използване и притежание на споменатите оръжия и устройства, според документи, получени от РИА Новости.

В събота Доналд Тръмп обяви, че САЩ са предприели мащабен удар срещу Венецуела, като са заловили президента Николас Мадуро и съпругата му и са ги извели от страната. Медиите съобщиха за експлозии в Каракас и твърдяха, че операцията е извършена от членове на елитното подразделение „Делта Форс“.

Венецуелските власти твърдяха, че не знаят местонахождението на Мадуро и поискаха потвърждение, че е жив. Няколко членове на Конгреса нарекоха операцията незаконна, докато администрацията заяви, че Мадуро ще бъде съден. Венецуелското външно министерство обяви намерението си да се обърне към международни организации относно действията на Вашингтон и поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Руското външно министерство изрази солидарност с народа на Венецуела.

Москва заяви, че е изключително обезпокоена от съобщенията, че Мадуро и съпругата му са били насилствено изведени от страната в резултат на американската агресия. Подобни действия, ако действително са се случили, представляват неприемливо посегателство върху суверенитета на независима държава, подчерта руското външно министерство.

Руското външно министерство призова за предотвратяване на по-нататъшна ескалация на ситуацията около Венецуела.


САЩ
  • 2 А Ванс

    53 9 Отговор
    дали ще избегне Божието правосъдие?

    Коментиран от #12

    18:13 03.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    12 29 Отговор
    Псувате подлогите, които ни управляват от 1990 насам, но затова ние отървахме бомбардировките, а Сърбия - не. СССР ни заряза, нямахме много опции.

    Коментиран от #11

    18:14 03.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    34 7 Отговор
    НЕЩАСТНИ ЯСТРЕБИ

    Коментиран от #33

    18:14 03.01.2026

  • 5 Хм...

    12 17 Отговор
    За Путя нещо ще направите ли? Или той ви е приятелче?

    18:14 03.01.2026

  • 7 Банцко

    44 2 Отговор
    По- бързо идвайте за Тиквата от Банкя е Шиши

    Коментиран от #16, #35

    18:15 03.01.2026

  • 8 шопо

    18 1 Отговор
    тава и за вас се отнася

    18:15 03.01.2026

  • 10 Не,че нещо,ама...

    19 3 Отговор
    Просто Преструктуриране на капитала, нищо повече или по-малко

    Коментиран от #66

    18:15 03.01.2026

  • 11 БайБоцимир

    14 28 Отговор

    До коментар #3 от "оня с питон.я":

    Коя държава от руската орбита просперира? Който се откъсне от тях, винаги се развива по-добре.

    Коментиран от #22, #65

    18:16 03.01.2026

  • 12 ицо

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "А Ванс":

    едва ли

    18:16 03.01.2026

  • 13 оня с питон.я

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Джо":

    Ако щатското правосъдие те пожелае още утре ще те екстрадират. Факт.

    Коментиран от #83

    18:16 03.01.2026

  • 14 Факт

    2 0 Отговор
    От насилниците в сайта, единствен Пешо вероятно има оръжие, както неведнъж е обявявал! И подслушвани устройства и камери насочени към жилищата!

    18:17 03.01.2026

  • 15 Гръм и мълнии

    35 3 Отговор
    Сега разбрахте ли, защо САЩ не подкрепят и "не членуват" в Международният съд?

    18:17 03.01.2026

  • 16 Боруна Лом

    16 5 Отговор

    До коментар #7 от "Банцко":

    НЕ МОГАТ ДА ГИ ДИГНАТ! ТЕ ПОДАРИХА БЪЛГАРИЯ НА ЛЕШИЯДИТЕ!

    Коментиран от #78

    18:17 03.01.2026

  • 17 За съжаление

    10 19 Отговор
    от подобни деструктивни действия на САЩ ще спечели кремълският пациент, защото ще "легитимират" пред света агресията му срещу Украйна.
    Сега Цар Плъх може да посочи с кървав пръст бай Дончо и да каже: "Ама, моля ви се, виж те го онзи, не съм само аз."

    18:17 03.01.2026

  • 18 Руски колхозник

    16 5 Отговор
    Силата на правото и правото на силният.

    18:18 03.01.2026

  • 19 Да бе

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Коце Копанара":

    Те чакат инструкции от масква дали да роптаят или да одобряват. Все пак са приятелчета с тръмп и им е важно да ръкопляскат.

    18:18 03.01.2026

  • 20 Анонимен

    7 1 Отговор
    Следене, подслушване, заплэхи + оръжие си е тероризъм! При това с хиляди срамове във Фактибг!

    18:18 03.01.2026

  • 21 Иван

    7 18 Отговор
    Интересно, защо ли американското правосъдие не приложи същото към международния престъпник Путин ?

    18:18 03.01.2026

  • 22 оня с питон.я

    12 7 Отговор

    До коментар #11 от "БайБоцимир":

    Какво точно си развил на държавно ниво, че не се сещам? Ако имаш предвид че караш немска дизеларка на старо и имаш копторче в софето, това е друго и трябва да се изразяваш по-точно.

    18:18 03.01.2026

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 1 Отговор
    Чудесно! Бойко Борисов и Делян Пеевски също живеят в чужбина!

    18:19 03.01.2026

  • 25 !!!?

    17 3 Отговор
    Ванс: Правосъдието на САЩ не може да бъде избегнато...да му мисли Шиши, Черепа, Горанов,...!!!?

    18:19 03.01.2026

  • 26 Аз съм българин

    8 9 Отговор
    Гледам, навсякъде по улиците на Каракас, хората празнуват!!!

    18:19 03.01.2026

  • 28 Факт

    1 0 Отговор
    От насилниците в сайта, единствен Пешо вероятно има оръжие, както неведнъж е обявявал! И подслушвани устройства и камери насочени към жилищата!

    18:20 03.01.2026

  • 29 Правосъдието на САЩ може да го избегнеш

    18 0 Отговор
    Но трябва първо да станеш президент на САЩ. Имаше десетки предявени федерални обвинения срещу Тръмп. Сега вече ги няма.

    Коментиран от #32

    18:20 03.01.2026

  • 30 Тити

    3 10 Отговор
    А тогава защо същото не се отнася и за Путлер?

    18:24 03.01.2026

  • 31 Терориро

    19 3 Отговор
    Американската демокрация 2026 стана американски тероризъм. Това си е обявяване на война и терористичен акт срещу суверенна държава. Онзи цирей ООН сега няма какво да направи освен да признае очеизвадното мутренско поведение на САЩ.

    18:25 03.01.2026

  • 32 Факт

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Правосъдието на САЩ може да го избегнеш":

    Така е!

    18:25 03.01.2026

  • 33 Говорит Москва

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Разгряват за москва

    18:25 03.01.2026

  • 34 Сила

    5 8 Отговор
    Ако някой живее в Москва ...за около час и половина , два най много !!! Чък Норис ще дойде ....

    18:25 03.01.2026

  • 35 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Банцко":

    аааа тия са послушна

    18:26 03.01.2026

  • 36 Следващият

    11 1 Отговор
    Знаете как бяха конфискувани от Американското правосъдие 2 милиярда долара на Бойко Борисов във Кувейт ! Тогава се откупи при Байдън ,но сега предстои и неговият арест по схемата Мадуро ! Очаквайте нови вести !!!

    18:26 03.01.2026

  • 37 Кога ще протестираме

    3 9 Отговор
    През Посолството на Тръмп?

    Има ли приготвени Автобуси
    Или няма ДЕНГИ от Пасоля?

    18:26 03.01.2026

  • 38 Ззз

    15 1 Отговор
    Никой не е забравил за подкрепата ви за Сатаняху, мазник. Или обвиненията в наркотрафик станаха по-тежки от обвиненията в геноцид?

    18:26 03.01.2026

  • 39 Хипотетично

    8 0 Отговор
    Лицемерието на две велики в миналото сили изгуби търпение и с изявления противоречиви на действията, се саморазобличава пред целия нормален свят.

    18:27 03.01.2026

  • 40 Ел Кондор паса

    2 9 Отговор
    Да се съобразява и президента на Колумбия. Да не се репчи на съседите. Надявам се на дясна вълна в Южна Америка.

    18:27 03.01.2026

  • 41 Тръмпист Путераст

    2 6 Отговор
    Никакво реване .

    Трябва да защитим АГЕНТ КРАСНОВ.

    Руски Актив е .

    18:28 03.01.2026

  • 42 Факт

    1 0 Отговор
    От насилниците в сайта, единствен Пешо вероятно има оръжие, както неведнъж е обявявал! И подслушвани устройства и камери насочени към жилищата!

    18:29 03.01.2026

  • 43 Съдебен задедател

    14 2 Отговор
    А как ще бъде оправдан ареста и на съпругата му?????Защо и тя е арестувана и какви са доказателствата срещу нея????
    Голям гаф сътвориха в Бялата къща.Изплюха се буквално на демократичните си ценностти.
    Ако на лъжците краката се скъсяваха след всяка лъжа в Бялата къща сега щяха да се тътрят по задник с две подметки.
    БОЖЕ опази,ама ГОСПОД помага до време и в кошара не вкарва.

    Коментиран от #50, #59

    18:29 03.01.2026

  • 44 Варна

    16 2 Отговор
    "Краварите" са твърде нагли в последните 100 години и искрено се надявам да им бъде върнато тъпкано след този случай. - Много скоро няма да могат въобще да противостоят на Китайците така, че има една вероятност да бъдат наказани така както трябва.

    18:31 03.01.2026

  • 46 Спецназ

    8 0 Отговор
    ЗНАЕМЕ го ВАШЕТО "Правосъдие!"

    Заедно с Тръмп хванахте МАДУРО!

    има по едно за всеки, нали? дръжте и мачкайте, Баце!

    И на врабчетата е ясно , че никакъв процес няма и не може да има,

    защото той нема доживее до него! А?? А нема доживее,
    защото нямате Закон да го съдите по него!

    примери много с "бивши Диктатори, НАЛИ??

    18:32 03.01.2026

  • 47 Факт

    2 0 Отговор
    Следене, подслушване, заплахи + оръжие си е тероризъм! При това с хиляди спамове във Фактибг!

    18:32 03.01.2026

  • 48 Така Така

    8 0 Отговор
    Да ви ..... на правосъдието и на .........ви държава от сбирщина

    18:33 03.01.2026

  • 49 Цветан Ризов Цънцаров

    4 0 Отговор
    Еми защо трябва да има правосъдна система в другите държави. Просто си викаш чичо Сам и проблема е решен на часа...

    Коментиран от #55

    18:34 03.01.2026

  • 50 Варна

    9 2 Отговор

    До коментар #43 от "Съдебен задедател":

    В САЩ никога не е имало демокрация. - Онова, което разбират под демокрация е след като парите на страната се раздадат между определени фамилии ти си свободен да оцеляваш както намериш за добре.
    Това е държавата, която отвлича не за първи път лица поданици на чужди държави. - Те са агресор и винаги са били такива за последния век.

    Коментиран от #57

    18:34 03.01.2026

  • 51 НАРКОБОСОВЕ

    2 4 Отговор
    Са съдят навсякъде ..нема милост за тях....ако преди това не ги гръмнат

    18:34 03.01.2026

  • 53 Комон Сенс

    3 1 Отговор
    Силата може да доведе до обратна реакця. Но слабостта винаги води да хаос. Няма лесни решения. Понякога конфликтът е неизбежен и битката е по-добре да бъде проведена.
    Ако арестуваните лица бъдат съдени честно и справедливо и се докаже , че са виновни? По-добре ли щеше да е да са на свобода и да осъществяват престъпен бузнес за милиарди?
    Ако съда ги приеме за невини, просто ще бъдат пуснати.
    Тук всичко опира до това - вярваме ли в правосъдието на САЩ?
    След 20 години приказки как искаме съдебна реформа за да сме като Америка, можем ли да кажем, че не вярваме в тяхното правосъдие?

    18:35 03.01.2026

  • 54 Ванс мама поредния лъжец

    7 1 Отговор
    От народна сила не му вярвайте
    Тръмп Байдън са едно и също Слава на РОСИЯ Димитър Ямбол

    Коментиран от #67

    18:36 03.01.2026

  • 55 Така де

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Цветан Ризов Цънцаров":

    За наркобосове и терористи нема съд...гледай кво стана
    с Бин Ладен...може да стане същото и с Мъдурката

    18:36 03.01.2026

  • 56 Чочо

    6 0 Отговор
    Така е.... едни може да "крадат" нефт ,за да ни го продават,а другите са путинисти .

    18:37 03.01.2026

  • 57 не срами името Варна

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Варна":

    Точно това е дмеокрация.
    Парите са разпределени, ролите също Обществото има структура и йеарахия. Закони и правила, които се спазват. Някои са с по-добро положение по рождение. Ако ти си парий, оцеляваш трудно.
    Но, правилата се спазват и има обществен асансьор. Никой не ти гарантира, че ще се качиш там, но той съществува.
    Абслютно справедливост няма на този свят! Едни са от печелившата страна, друг не са. Винаги е било така.
    У нас едни номенклатури се смениха с други още по=противни номенклатури. Това не е проблемът, проблемът е ,че не си спазваме правилата.

    18:38 03.01.2026

  • 58 Леля Гошо

    8 0 Отговор
    Най голямото престъпление е държавата ти да има петрол, ни ти да не си американски лакей. Садам, Кадафи, Асад, сега Мадуро, да се готви Иран

    18:39 03.01.2026

  • 59 тъп въпрос задаваш

    1 6 Отговор

    До коментар #43 от "Съдебен задедател":

    Щом и Мадуровица е арестувана, зачи се смята, че тя е част от бизнеса. Човек с позиции в картела.
    От тук на сетне съда ще решава. Не ти. Следи процеса и ще разбереш. Или стой пред някакъв монитор и задавай въпроси не на когото трябва, щом ти е по-забавно.

    Коментиран от #77

    18:40 03.01.2026

  • 60 Умник

    5 0 Отговор
    Доколко е законно отвличането на президент на някоя държава и съденето му в САЩ по законите на САЩ.

    Коментиран от #63

    18:40 03.01.2026

  • 61 Режима в сащ е бесен

    3 0 Отговор
    Китай и Русия го наричаха

    18:40 03.01.2026

  • 63 там е работата

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Умник":

    Когато се сблъскат 2 държави може да има 2 правн интерпретации.
    По едната - може да е незаконно. По другата, напълно оправдано. Въпросът е под чия юрисдикция си.

    18:42 03.01.2026

  • 64 Буха ха

    6 0 Отговор
    Да идват и да арестуват Прасето и банкянския Ръпон

    18:42 03.01.2026

  • 65 Я ПАК

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "БайБоцимир":

    А коя държава от американската орбита просперира?
    Който се откъсне от тях и се опита да се развива самостоятелно и веднага демократорите идват да донесат "ДЕМОНОкрацията си сякаш някой им я е искал.
    За 36 години "демокрация" как точно се развихме ?
    - Затворени без никаква причина 4 работещи енерго блока за кефа на Запада.
    - Непостроена нова АЕЦ Белене
    - Прецакан южен поток, който щеше да ни направи независими за кефа на Запада.
    - Унищожени
    - Армия и въоръжение
    - Здравеопазване
    - Тежка и лека промишленост.
    - Животновъдство от уж разни болести по животните
    - Земеделие
    - Образование и ред други.
    - Продадени на концесия води от реките, а градовете в безводие.
    - Подарени златни находища, за които не получаваме нищо.
    - Продадени български зами на чужденци.

    ДА ИЗБРОЯВАМ ЛИ ОЩЕ ?

    Мерси от този "напредък" и от никого поискана американска "демокрация".
    Тези си мислят, че командват света, ама само си мислят. И техния ред ще дойде. Няма вечна империя, а и тези не са империя.

    Коментиран от #70, #71

    18:43 03.01.2026

  • 66 Така е.

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не,че нещо,ама...":

    Цитат от бивш USA президент :

    "Работата на САЩ е да прави БИЗНЕС.".

    "Миротворецът" Тръмп е преди всичко американски бизнесмен...

    18:44 03.01.2026

  • 67 какво си очаквал

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ванс мама поредния лъжец":

    Естествено че във външната политика интересите на базово ниво си остават същите.
    Тръмп има друга нагласа спрямо някои външнополитически партньори, но интересите на САЩ са си същите.
    В случая те нямат интерес от тези канали с наркотици, двужени от враждебни им сили. Нито сикат скъп петрол, нито от скъпи метали. Който и да е президент това ще е константа.

    18:45 03.01.2026

  • 68 Да ви го

    5 0 Отговор
    На чу Кам , световните терористи УСА, разбрахте ли всички. Добре, че нямаме нефт.

    18:46 03.01.2026

  • 69 Гост

    3 0 Отговор
    Ако ще обвинявате в наркотеторизъм, започнете с купувачите и каналджиите от Ленгли, които уреждат трафика и пласират към дилърите.

    18:47 03.01.2026

  • 70 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "Я ПАК":

    Цитат: "Да си враг на САЩ е опасно а да си приятел е фатално."

    Коментиран от #79

    18:47 03.01.2026

  • 71 ще те светна

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Я ПАК":

    Ето как се развихме: Връзкарите на стария режим и семесйтвата им станаха милионери! От хора много под средно европейско ниво с по един москвич и евентуално 200 кв м лозе да малко слескостопанска продукция в истински чудни европейски милионери. Така се резвиха. И това платихме.
    А ти вий по луната ако искаш.
    Една държава винаги ще е под външен натиск. Но ако няма предател отвътре никой нищо не може да й направи, освен посредстом пряка военна интервенция.

    Коментиран от #81

    18:49 03.01.2026

  • 72 Гост

    6 0 Отговор
    Терминът "суверенна държава" няма никаква стойност, когато сащ искат някой твой ресурс.

    18:49 03.01.2026

  • 73 Що за глупави въпроси?

    4 0 Отговор
    Защо не грабнели Путин? Ами защо не пробват и с Ким? Ама ядрена гъба яде ли им се на американците? САЩ са едрият хулиган от горния клас, който с удоволствие бие по-слабите от него. Винаги по-слабите!

    18:50 03.01.2026

  • 74 И ся?

    4 0 Отговор
    Боко на кого го оставяте?! На оня сръбски гангстер или сами ще си го ловите?

    18:50 03.01.2026

  • 75 Оле

    1 0 Отговор
    Това е знак за Китай. Но това все едно сме във феодализма.

    18:53 03.01.2026

  • 76 И тоя с очната линия като шефа си

    4 0 Отговор
    Смешни жалки и много нагли

    18:53 03.01.2026

  • 77 Съдебен задедател

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "тъп въпрос задаваш":

    Надявам се някога да изпитате същите процедури,без да са представени доказателства срещу Вас.Тогава,вероятно друга "песен"ще запееш.Мисленето ви,не ви е силна страна. Обикновено психолозите не се затрудняват да докажат престъпни мисли и странични отклонения от нормално поведение.Престъплението се доказва по безспорен начин а не чрез коментари.

    18:56 03.01.2026

  • 79 Я ПАК

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Факт":

    Много вярно, но въпреки това тези не искам да ги видя. Мерси им за "демокрацията" нека да си я развиват в тях.

    Днес много "демократично" отвлякоха президента на Венецуела и семейството му нали? И това е, защото човека защитаваше петрола и ресурсите на държавата си както и страната и народа си.

    Бомбят суверенна държава, която нито ги е нападала нито нищо. "Демократично", а ?

    Ей на това му се вика американска "демокрация" нали евроатлантици ?

    19:00 03.01.2026

  • 80 виктория

    0 1 Отговор
    пеефски да слуша!!!!

    19:00 03.01.2026

  • 81 Я ПАК

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "ще те светна":

    Не ме светвай, защото ти си затънал в мрак. Имаш претенции за разсъждения, ама си твърде далече от реални такива.

    19:02 03.01.2026

  • 82 567

    2 0 Отговор
    САЩ-световен правораздавател, по техните критерии обаче.Раздаваха правосъдие в Ирак, Афганистан , Либия Сирия, Югославия, сега Венецуела и къде ли още не.Разбира се майдана в Украйна, опита за майдан в Сърбия.Списъкът е много дълъг.При нас обаче нещата се решават от раз- посещение на треторазряден служител на ЦРУ и оставка на правителството.Лесно ,просто и не боли.

    19:07 03.01.2026

  • 83 Ако имаш мозък трудно ще те екстрадират

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с питон.я":

    Аз лично ако съм клечка на световната сцена животът ми ще бъде свързан с ядрен взрив така че ако бъда убит ще има ядрено детонация някъде по света ...с отвличането ще е по същия начин отвлечен =взрив и въпреки всичко ще живея в ядрена бойна подводница някъде далеч от цивилизацията и ще управлявам активите си с мозък от дистанция пък нека америте ме търсят😂😂😂

    19:12 03.01.2026