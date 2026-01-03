Ванс за ареста на Мадуро: Правосъдието на САЩ не може да бъде избегнато, дори ако човек живее в чужбина

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отговори на критиките към действията на правителството на САЩ във Венецуела, по-специално залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, като заяви, че „правосъдието“ на САЩ не може да бъде избегнато, дори ако човек живее в чужбина.

„И още една важна забележка за всеки, който казва, че това е „незаконно“: Мадуро е изправен пред множество обвинения в наркотероризъм в САЩ. Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в Съединените щати само защото живеете в дворец в Каракас“, написа той в социалната медийна платформа X.

Мадуро е изправен пред до четири доживотни присъди общо за всяко от „обвиненията“, повдигнати в САЩ, научи РИА Новости въз основа на съдебни документи.

През март 2020 г. Мадуро и предполагаемите му съучастници бяха обвинени по четири обвинения: заговор за извършване на наркотероризъм, контрабанда на кокаин в САЩ, използване и притежание на картечници и взривни устройства във връзка с наркотероризъм и заговор за използване и притежание на споменатите оръжия и устройства, според документи, получени от РИА Новости.

В събота Доналд Тръмп обяви, че САЩ са предприели мащабен удар срещу Венецуела, като са заловили президента Николас Мадуро и съпругата му и са ги извели от страната. Медиите съобщиха за експлозии в Каракас и твърдяха, че операцията е извършена от членове на елитното подразделение „Делта Форс“.

Венецуелските власти твърдяха, че не знаят местонахождението на Мадуро и поискаха потвърждение, че е жив. Няколко членове на Конгреса нарекоха операцията незаконна, докато администрацията заяви, че Мадуро ще бъде съден. Венецуелското външно министерство обяви намерението си да се обърне към международни организации относно действията на Вашингтон и поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Руското външно министерство изрази солидарност с народа на Венецуела.

Москва заяви, че е изключително обезпокоена от съобщенията, че Мадуро и съпругата му са били насилствено изведени от страната в резултат на американската агресия. Подобни действия, ако действително са се случили, представляват неприемливо посегателство върху суверенитета на независима държава, подчерта руското външно министерство.

Руското външно министерство призова за предотвратяване на по-нататъшна ескалация на ситуацията около Венецуела.