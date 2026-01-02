Новини
Тръмп vs. Техеран! Размяна на остри заплахи заради протестите в Ислямската република

2 Януари, 2026 15:07 1 383 12

Съветникът на върховния лидер аятолах Али Хаменей Али Шамхани предупреди, че всяка намесваща се ръка, която се пресяга твърде много до сигурността на Иран, ще бъде отсечена

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и висши представители на иранските власти си размениха остри заплахи на фона на обхващащите все повече градове на Ислямската република икономически протести, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп първоначално отправи предупреждение към Иран от своята платформа „Трут Соушъл“, че ако „насилствено убие мирни протестиращи“, САЩ „ще се притекат на помощ“. „Готови сме за действие“, написа Тръмп, без да дава подробности. Най-малко седем души са загиналите към момента по време на демонстрациите, предизвикано отчасти от срива на иранския риал.

Малко след това секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви „Екс“, че Израел и САЩ подбуждат демонстрациите. Той не представи доказателства в подкрепа на твърдението, което иранските служители многократно са отправяли по време на предишни протести.

„Тръмп трябва да знае, че намесата на САЩ във вътрешния проблем ще доведе до хаос в целия регион и унищожаване на интересите на САЩ. Американците трябва да знаят, че Тръмп започна с авантюризма“, заяви той.

Съветникът на върховния лидер аятолах Али Хаменей Али Шамхани предупреди, че „всяка намесваща се ръка, която се пресяга твърде много до сигурността на Иран, ще бъде отсечена“.

„Иранският народ добре познава опита от това да те „спасяват“ американци: от Ирак и Афганистан до Газа“, добави той в „Екс“.

Настоящите протести, които се провеждат вече близо седмица, се превърнаха в най-големите в Иран от протестите 2022 г. насам, които бяха предизвикани от гибелта на 22-годишната Махса Амини. Демонстрациите обаче все още обаче не са обхванали цялата страна и не са толкова интензивни, както тогава.


  • 1 604

    8 1 Отговор
    Ще им се притекат на помощ и ще ги набомбят.....пхахахахя...тъй помогат с бомби с лицево разпознаване лош добър....

    Коментиран от #10

    15:11 02.01.2026

  • 2 Българин

    9 5 Отговор
    Иран е в китайската сфера на подчинение. Тръмп може да се пени по телевизора, ама не може да пипне нищо там, защото китайците ще гопляскат с големите шамари. Както китайците не се месят в зоната на Тръмп, а Тръмп предаде официално европката на Русия, така и никой не може да оспорва китайските интереси в Африка, Азия и Австралия. Това е новият международен ред и тоя може да бъде променен само с термоядрена война!

    Коментиран от #8

    15:14 02.01.2026

  • 3 На украинците

    5 12 Отговор
    защо не се притечеш на помощ? Руските уроди пета година убиват цивилни.

    Коментиран от #6, #11

    15:15 02.01.2026

  • 4 Гръм и мълнии

    8 0 Отговор
    САЩ пак ще налагат "демокрация"

    15:27 02.01.2026

  • 5 Аятолах Али Хаменей расма

    4 2 Отговор
    И6@л съм ва

    15:30 02.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Тръмп си бомби Иран когато пожелае,Израел също. Русия се разпада и въобще не е фактор вече. Путин унищожи мита за великата сила РФ с глупавата си политика. Бяха успели да приспят Европа с корупция и евтини ресурси. Това не стигна на посредственото крадливо милиционерче и то реши да се прави на Петър Велики.... Резултатът е видим ,загуба на Сирия Азербайджан,Армения,Казахстан и още много други. Тотално разрушена икономика и начало на разпад на загнилата империя.

    16:06 02.01.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    Пижамите явно са мазохисти,пак ще ядат кьотека,но им харесва,,,напъват се като гладен на ср,а не си виждат оак...г..

    16:06 02.01.2026

  • 10 Наско

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Последните бомби точно разни брадати чалми посетиха заедно с генерали. На тия ислямисти лечението е само с бункерни бомби и томахавки. Останалото ще довършат хората разбунтували се срещу ислямската хунта.

    16:11 02.01.2026

  • 11 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "На украинците":

    Щото го е страх от рушляците понеже орките болшевики имат ядрени бомби а и рушляците също са подметки на евреите ционисти така че са аверчета със сащ - пример ВСВ.....колкото до Иран те нямат ядрени бомби и не са харесвани от евреите които управляват сащ Европа и расия .....сещаш ли се ....ей за тва Иран трябва да има сто атомни бомби за да може ционистите да треперят с САЩ да не смеят да гъкнат-- пример Северна Корея

    16:22 02.01.2026

  • 12 Смешник

    1 3 Отговор
    Тия протести в Иран явно ги организират краварите за да свалят аятоласите от власт както направиха и с Майдана в Киев и докариха нацисти на власт

    16:23 02.01.2026