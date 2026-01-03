Новини
Израелската армия обстреля патрули на Временните сили на ООН в Южен Ливан

3 Януари, 2026 06:20, обновена 3 Януари, 2026 06:25

Няма жертви или материални щети

Израелската армия обстреля патрули на Временните сили на ООН в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Патрули на Временните сили на ООН в Южен Ливан (UNIFIL) са били подложени на обстрел от израелската армия близо до селището Кфаршуба, съобщи пресслужбата на миротворческия контингент.

Според изявлението, първият патрул е бил ударен с 15 изстрела от стрелково оръжие от разстояние по-малко от 50 метра.

„Докато патрулираха в района на Кфаршуба, миротворците са били обстрелвани с огън от стрелково оръжие. 15 изстрела са били произведени от разстояние не повече от 50 метра“, съобщиха миротворците.

След това, по-малко от половин час по-късно, войници от друг патрул в същия район съобщиха, че са били обстрелвани с картечен огън от разстояние 50 метра.

Няма жертви или материални щети. Мисията прецени, че огънят е произлязъл от израелски позиции южно от Синята линия. UNIFIL са уведомили предварително израелската страна за патрула. След инцидента мисията поиска прекратяване на огъня.

В изявлението се подчертава, че подобни инциденти се случват редовно и представляват нарушение на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН.

На 27 декември беше съобщено, че Израелските отбранителни сили са атакували миротворци на ООН в Ливан. Стрелбата е последвана от експлозия на граната наблизо.


Ливан


  • 1 Европеец

    4 0 Отговор
    Още едно интересно заглавие, водещо до въпроса какъв е ефекта от тия миротворци под егидата на ООН, като едната страна ги обстрелва ,а те не могат дори себе си да защитят...

    06:43 03.01.2026

  • 2 Биби криминал

    2 0 Отговор
    99%от проблемите на света идват от еврейте и америцанците !

    06:43 03.01.2026

  • 3 Хи их хи

    0 0 Отговор
    Ей ся кЪви санкциЙ шъ има!

    06:46 03.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Изcраел

    0 0 Отговор
    произлизат официално от република Етиопия, заедно с данайциtе, векове наред рoби в Египет. След като са изгонени от Египет от морския народ мeшуеш (мeшеч - месeч) - мизи, след 21-ва династия на род Осоркон, или 12-и век пр.н.е. еврeите и дaнайците се присламчват в тогавашните земи на финикийцитe, непосредствено до пeласгийците (пaлишту) със земя Палиштина (Бaлистан). Там в Гeенаtа (огнена земя) на Бaал (Бeл), пеласгийците са ги хвърляли в огнените пещи живи, както е направил един чичко векове по късно в Европа. Пеласгийците и мизите са българите, а нашите предци още тогава са знаели какво дoлнo богоизбрано племе са били, прокажени от Бoга. Думата Бага произлиза от бака (бика), египетски Бака (Букис - буки), български Бакикос (Бeлос - Бaaл, благия), благия Блегий - Дионис. Бaга гледа еврeиtе отгоре и никога няма да им позволи да имат своя земя, загребена от децата на Баkикос. Прokълнато гнyсно ибрахимсkо племе от иbрици на Иbрахима.

    06:53 03.01.2026