Израелската армия обстреля патрули на Временните сили на ООН в Южен Ливан

Патрули на Временните сили на ООН в Южен Ливан (UNIFIL) са били подложени на обстрел от израелската армия близо до селището Кфаршуба, съобщи пресслужбата на миротворческия контингент.

Според изявлението, първият патрул е бил ударен с 15 изстрела от стрелково оръжие от разстояние по-малко от 50 метра.

„Докато патрулираха в района на Кфаршуба, миротворците са били обстрелвани с огън от стрелково оръжие. 15 изстрела са били произведени от разстояние не повече от 50 метра“, съобщиха миротворците.

След това, по-малко от половин час по-късно, войници от друг патрул в същия район съобщиха, че са били обстрелвани с картечен огън от разстояние 50 метра.

Няма жертви или материални щети. Мисията прецени, че огънят е произлязъл от израелски позиции южно от Синята линия. UNIFIL са уведомили предварително израелската страна за патрула. След инцидента мисията поиска прекратяване на огъня.

В изявлението се подчертава, че подобни инциденти се случват редовно и представляват нарушение на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН.

На 27 декември беше съобщено, че Израелските отбранителни сили са атакували миротворци на ООН в Ливан. Стрелбата е последвана от експлозия на граната наблизо.