Израелското правителство обвини кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани в антисемитизъм, след като той отмени указите на предшественика си, забраняващи на градските отдели да бойкотират Израел и разглеждащи антисемитски изявления.

„Още в първия си ден като кмет на Ню Йорк Мамдани показа истинското си лице: той отмени определението на IHRA за антисемитизъм и премахна ограниченията за бойкотиране на Израел“, написа израелското външно министерство в социалните медии.

Министерството подчерта, че „това не е лидерство“, а „антисемитски бензин, излят върху открит пламък“.

Генералният консул на Израел в Ню Йорк, Офир Акунис, също смята, че решението на Мамдани представлява „непосредствена заплаха за безопасността на еврейските общности в Ню Йорк и може да доведе до увеличаване на насилствените антисемитски атаки в целия град“.

Самият Мамдани не коментира директно обвиненията на израелското правителство. Той обаче заяви, че „защитата на еврейското население на Ню Йорк ще бъде приоритет“ за неговата администрация, цитиран от The ​​New York Times. „Моята администрация ще се отличава и с градско управление, което безмилостно ще се бори с омразата и разделението. А това включва и борба с бича на антисемитизма“, подчерта той.

Ню Йорк е дом на най-голямата еврейска общност извън Израел, отбелязва вестникът. В статията се отбелязва, че Мамдани преди това многократно е критикувал Тел Авив и политиката му спрямо палестинците, за което е получил критики от израелските власти. Така през октомври 2025 г. израелското правителство нарече Мамдани човек, който „оправдава терора и нормализира антисемитизма“.