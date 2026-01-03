Новини
Свят »
САЩ »
Израелското правителство обвини кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани в антисемитизъм

Израелското правителство обвини кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани в антисемитизъм

3 Януари, 2026 06:30, обновена 3 Януари, 2026 06:35 504 6

  • израел-
  • мамдани-
  • кмет-
  • ню йорк-
  • антисемитизъм

Новият градоначалник отмени указите на предшественика си, забраняващи на градските отдели да бойкотират еврейската държава

Израелското правителство обвини кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани в антисемитизъм - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелското правителство обвини кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани в антисемитизъм, след като той отмени указите на предшественика си, забраняващи на градските отдели да бойкотират Израел и разглеждащи антисемитски изявления.

„Още в първия си ден като кмет на Ню Йорк Мамдани показа истинското си лице: той отмени определението на IHRA за антисемитизъм и премахна ограниченията за бойкотиране на Израел“, написа израелското външно министерство в социалните медии.

Министерството подчерта, че „това не е лидерство“, а „антисемитски бензин, излят върху открит пламък“.

Генералният консул на Израел в Ню Йорк, Офир Акунис, също смята, че решението на Мамдани представлява „непосредствена заплаха за безопасността на еврейските общности в Ню Йорк и може да доведе до увеличаване на насилствените антисемитски атаки в целия град“.

Самият Мамдани не коментира директно обвиненията на израелското правителство. Той обаче заяви, че „защитата на еврейското население на Ню Йорк ще бъде приоритет“ за неговата администрация, цитиран от The ​​New York Times. „Моята администрация ще се отличава и с градско управление, което безмилостно ще се бори с омразата и разделението. А това включва и борба с бича на антисемитизма“, подчерта той.

Ню Йорк е дом на най-голямата еврейска общност извън Израел, отбелязва вестникът. В статията се отбелязва, че Мамдани преди това многократно е критикувал Тел Авив и политиката му спрямо палестинците, за което е получил критики от израелските власти. Така през октомври 2025 г. израелското правителство нарече Мамдани човек, който „оправдава терора и нормализира антисемитизма“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    5 0 Отговор
    Интересно заглавие, да видим как ще продължат евреите....

    06:38 03.01.2026

  • 2 Реалността

    5 0 Отговор
    Какви времена настанха особенно по образцовите западни страни
    и в Англия
    и във Франция
    в Германия Меркел си ги викна официално
    Скандинавия и от нея нищо не остана
    сега да видиме кака ще процафтиме и ние из Българията

    Коментиран от #5

    06:39 03.01.2026

  • 3 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Той комунист човека, вие пък къде тръгнахте.. Това ще е мн смешно в Ню Йорк!

    06:42 03.01.2026

  • 4 ицо

    0 1 Отговор
    пътник е

    06:48 03.01.2026

  • 5 ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалността":

    с джамии

    06:49 03.01.2026

  • 6 дончичо

    0 0 Отговор
    Министерството подчерта, че „това не е лидерство“, а „антисемитски бензин, излят върху открит пламък“.

    Генералният консул на Израел в Ню Йорк, Офир Акунис, също смята, че решението на Мамдани представлява „непосредствена заплаха за безопасността на еврейските общности в Ню Йорк и може да доведе до увеличаване на насилствените антисемитски атаки в целия град“.

    А защо има "антисемитизъм"...
    Дали защото има и "семитизъм"
    Какво е това "семитизъм" и има ли почва у нас....

    06:50 03.01.2026