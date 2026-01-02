Израелските военни обявиха изстрелването на ракета-прехващач на границата с Ливан

Израелските отбранителни сили (ИДФ) съобщиха, че е изстреляна ракета-прехващач към „подозрителен въздушен обект“ близо до град Барам на границата с Ливан.
„След като сирени се задействаха в района на Барам, беше изстреляна ракета-прехващач, насочена към подозрителен въздушен обект“, се казва в изявление на говорителя на ИАД.
ИДФ отбеляза, че „резултатите от прехващането се преглеждат“.
