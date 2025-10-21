Новини
Мъж е намерен мъртъв на гръцкия остров Самос

21 Октомври, 2025 14:56 427 0

Властите проверяват дали жертвата е 24-годишен палестинец, изчезнал на 12 октомври

Мъж е намерен мъртъв на гръцкия остров Самос - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите на гръцкия остров Самос, в източната част на Егейско море, започнаха разследване, след като снощи бе открито тялото на мъж в скалист район в североизточната част на острова, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

Според гръцката държавна телевизия ЕРТ местни жители сигнализирали за наличието на тялото, след което на място била изпратена спасителна лодка на бреговата охрана. Тялото е извадено и транспортирано до болница на Самос. Наредена е аутопсия, за да се установи причината за смъртта и да бъде идентифицирана жертвата.

Властите обмислят възможността тялото да принадлежи на 24-годишния Омар Халед Мугмаш, палестински гражданин, който е в неизвестност от ранните часове на 12 октомври.


