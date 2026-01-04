Новини
Свят »
Гърция »
Сериозен технически проблем затвори въздушното пространство на Гърция

4 Януари, 2026 13:40 1 244 11

  • гърция-
  • гражданска авиация-
  • въздушно пространство

Обслужват се само полетите, които вече са във въздуха

Сериозен технически проблем затвори въздушното пространство на Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, като е направил невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Проблемът е започнал в 9:35 ч. сутринта и според информациите е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е била затворена за полети.

Обслужват се само полетите, които вече са във въздуха.

Гръцката Служба за гражданско въздухоплаване в сътрудничество с телекомуникационния оператор „Козмоте“ (Cosmote) работи за установяването на проблема и за възможно най-бързото възстановяване на нормалната работа на комуникационните системи. Засега няма яснота колко дълго ще отнеме това.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганю с еврата

    9 1 Отговор
    Фермерите им затвориха сухопътното, "някой" въздушното, а силният вятър корабоплаването е я къ ша ида на Кавала да пращам селфита?

    13:43 04.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Спакойно....
    Това е нашия гневен руски отговор за ареста на Мадуро и посмешището на което е подложена нашата СВО в последно време. Ще има и още, гневът ми е величествен 🎅🎅🎅

    Коментиран от #8, #9

    13:46 04.01.2026

  • 4 звездоскоп

    3 5 Отговор
    Това е неочакван, но предвиждан от недоброжелателите, страничен лекарствен :) ефект от приемането на еврото в съседната й държава, където всичко се обърква поради безреферендумното въвеждане.

    13:59 04.01.2026

  • 5 Гошо

    4 1 Отговор
    Е какви са тия проблеми с радиокомуникацията ? Радио вълните ли се изкривиха ? или просто тока спря

    14:03 04.01.2026

  • 6 Винкело

    4 1 Отговор
    Зачестяват, разпростират се и се удължават. Банкомати, ток, управление на полети, счетоводни системи, реактори, умни къщи... Накрая всичко ще рухне. Стивън Кинг дано да има още време...

    14:08 04.01.2026

  • 7 Усраула Лайненс

    4 0 Отговор
    може да сте нация на 10 000 години
    но курортите ви , храма на Зевс, древна Олимпия и тн. са американски
    нищо че сащшт са държава от 200 години само
    очаквайте отвличания

    14:10 04.01.2026

  • 8 Варна 3

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Спокойно, Украйна и без това ще си върне откраднатите от вас украински територии. Европейска победа!

    14:11 04.01.2026

  • 9 Разберете това

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    СБУ ви чака до Кремъл

    14:11 04.01.2026

  • 10 Служител на СБУ

    1 2 Отговор
    Ще сме готови да атакуваме Русия и да приберем Путлер в килията

    14:13 04.01.2026

  • 11 Данайски истории!

    4 0 Отговор
    Старо оборудване, а доскоро нямаха никакво на железниците, та затова се сблъскаха два влака челно и избиха сумати народ. Точно на този, на който е кръстено летището в Атина - ЕлеВтериос Венизелос (миисирко), негов племеник е Мицко - Мицотакис, същия крадец като нашите Шиши и Тиквун. Сетра му Бакояни, окраде 20 милиона по време на олимпията в Гърция преди 20 години като кметица.

    14:16 04.01.2026

