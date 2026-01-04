Сериозен технически проблем затвори въздушното пространство на Гърция

Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, като е направил невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
Проблемът е започнал в 9:35 ч. сутринта и според информациите е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е била затворена за полети.
Обслужват се само полетите, които вече са във въздуха.
Гръцката Служба за гражданско въздухоплаване в сътрудничество с телекомуникационния оператор „Козмоте“ (Cosmote) работи за установяването на проблема и за възможно най-бързото възстановяване на нормалната работа на комуникационните системи. Засега няма яснота колко дълго ще отнеме това.
2 Ганю с еврата
13:43 04.01.2026
3 Владимир Путин, президент
Това е нашия гневен руски отговор за ареста на Мадуро и посмешището на което е подложена нашата СВО в последно време. Ще има и още, гневът ми е величествен 🎅🎅🎅
Коментиран от #8, #9
13:46 04.01.2026
4 звездоскоп
13:59 04.01.2026
5 Гошо
14:03 04.01.2026
6 Винкело
14:08 04.01.2026
7 Усраула Лайненс
но курортите ви , храма на Зевс, древна Олимпия и тн. са американски
нищо че сащшт са държава от 200 години само
очаквайте отвличания
14:10 04.01.2026
8 Варна 3
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Спокойно, Украйна и без това ще си върне откраднатите от вас украински територии. Европейска победа!
14:11 04.01.2026
9 Разберете това
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":СБУ ви чака до Кремъл
14:11 04.01.2026
10 Служител на СБУ
14:13 04.01.2026
11 Данайски истории!
14:16 04.01.2026