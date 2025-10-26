Работа, пътувания, национални паркове - как ще се отрази шътдауна на САЩ?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Федералното правителство на САЩ прекрати работата си, след като републиканците и демократите в Конгреса не успяха да разрешат бюджетния спор.

Безизходицата засяга финансирането на правителствените операции до октомври и след това и е на път да причини широко разпространени смущения за американците в области, вариращи от въздушен транспорт до посещения на зоологически градини.

Очаква се политическият застой да постави 40% от федералната работна сила - около 800 000 души - в неплатен отпуск.

Ето как ще се усети въздействието му в цялата страна.

Федералното спиране на полетите ще засегне пътниците по различни начини, което потенциално ще доведе до дълги опашки за сигурност и закъснения, причинени от избора на неплатени авиодиспечери да си останат вкъщи, вместо да работят безплатно.

Служителите на Агенцията за контрол на въздушното движение и Администрацията за безопасност на транспорта (TSA) се считат за "необходими", така че те ще продължат да ходят на работа в случай на спиране на дейността.

Но те няма да бъдат платени, докато не приключи спирането на работа. По време на последното спиране на работа през 2018-2019 г. тези работници все по-често започнаха да отсъстват по лекарско предписание.

Въздействието ще се усети и от американците, които планират да пътуват в чужбина, като американските паспортни агенции предупреждават, че обработката на документите за пътуване може да отнеме повече време от обичайното.

Няма работа - или заплащане - за федералните служители

Очаква се федералните служители да бъдат най-засегнати, тъй като няма да получават никакви заплати, докато затварянето продължава.

Някои работници може да изберат да поемат втора работа, както са правили по време на предишни прекъсвания. Служителите, които не се считат за жизненоважни, ще бъдат принудени да си останат вкъщи. В миналото тези работници са получавали заплащане със задна дата.

Няколко агенции, като Центровете за контрол и превенция на заболяванията и Националните здравни институти, вероятно ще освободят много работници от работа, което ще повлияе на текущите изследвания и експерименти, които вече са в ход.

Президентът Доналд Тръмп, който намали държавните разходи и съкрати федералните работни места, откакто встъпи в длъжност, многократно предупреди, че евентуално спиране на работата на правителството може да ускори по-нататъшни съкращения и да му позволи да съкрати услугите и програмите, които според него са важни за демократите.

Национални паркове без персонал

Федералните земи, включително националните паркове и националните гори, бяха затворени за посетители по време на минали спирания, тъй като рейнджърите и другите служители бяха помолени да си останат вкъщи.

По време на последното спиране на работата на правителството, администрацията на Тръмп взе решение да остави парковете отворени, като там имаше малко или никакви федерални служители, които да ги обслужват.

Според защитниците на парковете, решението е довело до вандализъм в парковете, тъй като посетителите са шофирали през защитени ландшафти, са ограбвали исторически места и са замърсявали безконтролно.

Група от над 40 бивши управители на паркове са се обърнали към Белия дом с призив за пълно затваряне на парковете в случай на спиране на дейността им.

"Не оставяме музеите отворени без куратори, нито летищата без авиодиспечери - и не бива да оставяме националните си паркове отворени без служители на Националната паркова служба", каза Емили Томпсън от Коалицията за защита на националните паркове на Америка.

Посещения в зоологическата градина

Известните музеи на Смитсониънския институт във Вашингтон ще останат отворени поне до следващия понеделник, 6 октомври.

На уебсайта на Смитсониън организацията заяви, че разполага със средства отпреди години, които да ѝ помогнат да остане отворена.

Животните в Националната зоологическа градина "ще продължат да бъдат хранени и обгрижвани", според Смитсониън, който управлява зоологическата градина.

Но популярните уеб камери ще бъдат изключени, тъй като служителите на зоопарка ги считат за несъществени.

Спирането на излъчванията ще попречи на зрителите да наблюдават пандите, лъвовете, слоновете и голите къртици в зоопарка.

Здравни грижи за възрастните и бедните хора

Medicare и Medicaid, програми за социално здравеопазване за възрастни хора и бедни, ще продължат, но недостигът на персонал може да доведе до прекъсвания на определени услуги.

Очаква се и спешната помощ при бедствия да не бъде до голяма степен засегната, но друга работа, извършвана от службите за бедствия, ще бъде засегната.

Националната програма за застраховане срещу наводнения ще бъде затворена, което ще забави някои ипотеки върху имоти, които изискват полици от управляваната от правителството програма.

Но ако спирането на работата на правителството се проточи, е възможно Федералната администрация за управление на извънредни ситуации (FEMA) да остане без пари за Фонда си за помощ при бедствия.

Програмите за хранителна помощ също ще бъдат засегнати, като се очаква Програмата за допълнително хранене за жени, кърмачета и деца (WIC) бързо да изчерпи средствата си.

Очаква се Програмата за допълнителна хранителна помощ (известна преди като хранителни купони) да продължи по-дълго, но е изложена на риск от изчерпване на финансирането.