ЕС свиква среща след масираната атака на Русия....

На 23 октомври в Брюксел ще се състои среща на Европейския съвет. За участие в нея е поканен президентът на Украйна Володимир Зеленски. За това съобщава председателят на Европейския съвет Антониу Коща в социалната мрежа Х.



Председателят на Европейския съвет направи изявлението на 22 октомври след поредната масирана атака на Русия срещу територията на Украйна.



"Ще се радвам да посрещна президента Зеленски на утрешното заседание на Европейския съвет. Ще обсъдим как да продължим да подкрепяме Украйна, която се сблъсква с агресивната война на Русия“, заявява Коща.



По неговите думи, позицията на Европейския съюз остава непроменена: подкрепата за Украйна и натискът върху Русия ще продължат.



"Нашите ангажименти са непоколебими. Нашият курс е ясен. Ще продължим да засилваме натиска върху Русия, като същевременно укрепваме Украйна в стремежа ѝ към мир“, допълва председателят на Европейския съвет.



Тази нощ Русия нанесе удари по Киев с балистични ракети и дронове. В резултат на атаката са избухнали пожари в няколко района на столицата на Украйна, по-специално в многоетажни жилищни сгради, двама души са загинали.



В село Погреби до Киев в резултат на руски удар са загинали жена, родена през 1987 г., нейната шестмесечна дъщеря и 12-годишната ѝ племенница. В къщата им се е разбил безпилотен самолет и е възникнал пожар.

