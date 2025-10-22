На 23 октомври в Брюксел ще се състои среща на Европейския съвет. За участие в нея е поканен президентът на Украйна Володимир Зеленски. За това съобщава председателят на Европейския съвет Антониу Коща в социалната мрежа Х.
Председателят на Европейския съвет направи изявлението на 22 октомври след поредната масирана атака на Русия срещу територията на Украйна.
"Ще се радвам да посрещна президента Зеленски на утрешното заседание на Европейския съвет. Ще обсъдим как да продължим да подкрепяме Украйна, която се сблъсква с агресивната война на Русия“, заявява Коща.
По неговите думи, позицията на Европейския съюз остава непроменена: подкрепата за Украйна и натискът върху Русия ще продължат.
"Нашите ангажименти са непоколебими. Нашият курс е ясен. Ще продължим да засилваме натиска върху Русия, като същевременно укрепваме Украйна в стремежа ѝ към мир“, допълва председателят на Европейския съвет.
Тази нощ Русия нанесе удари по Киев с балистични ракети и дронове. В резултат на атаката са избухнали пожари в няколко района на столицата на Украйна, по-специално в многоетажни жилищни сгради, двама души са загинали.
В село Погреби до Киев в резултат на руски удар са загинали жена, родена през 1987 г., нейната шестмесечна дъщеря и 12-годишната ѝ племенница. В къщата им се е разбил безпилотен самолет и е възникнал пожар.
ЕС свиква среща след масираната атака на Русия
22 Октомври, 2025 16:11 3 544 132
За участие в нея е поканен и президентът на Украйна Володимир Зеленски
На 23 октомври в Брюксел ще се състои среща на Европейския съвет. За участие в нея е поканен президентът на Украйна Володимир Зеленски. За това съобщава председателят на Европейския съвет Антониу Коща в социалната мрежа Х.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕС свиква среща
49,12 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД;
49,55 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД;
49,55 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД;
49,39 лв./MWh без ДДС – за клиентите на „ЕСП Златни пясъци“ ООД.
Коментиран от #34, #71, #79
16:12 22.10.2025
2 Нямаме работа на такава среща
Коментиран от #17
16:14 22.10.2025
3 Чегевара
Слава на Украйна
Коментиран от #16, #29, #30, #39, #93
16:14 22.10.2025
4 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Съвсем скоро ще започнат да ни облъчват с "поредното руско зверство"!
🤣🤣🤣
16:14 22.10.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #33
16:15 22.10.2025
6 ООрана държава
16:15 22.10.2025
7 А това ли му е работата
Коментиран от #38, #66
16:15 22.10.2025
8 Кривоверен алкаш
16:15 22.10.2025
9 Значи!
,,В къщата им СЕ Е РАЗБИЛ безпилотен самолет и е възникнал пожар."
16:16 22.10.2025
10 Е иии
16:16 22.10.2025
11 И нас какво ни интересува
16:16 22.10.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Засилвате само натиска със задните части към органа на Мецан.
Розови евроПонита.
16:17 22.10.2025
13 Дойче зеле
Коментиран от #59
16:18 22.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Неразбиращ
16:19 22.10.2025
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Чегевара":Че Ге Вара е бил шеф на Хаванския затвор. Знаеш ли колко соросоиди е излекувал?
Коментиран от #20, #26
16:19 22.10.2025
17 И аз така викам,ама...!
До коментар #2 от "Нямаме работа на такава среща":Наш РоскУ Джилезков точи ли,точи от нашите джобове и то без да ни пита...,в посока-
,,Бездънната Каца- Украйна"...!
Възмутително,при положение,че сме ,,цъфнали и вързали"...!
16:19 22.10.2025
18 Срам
16:20 22.10.2025
19 АМАH OT ИДИOTИ
ЩОМ ПЕДAЛИTЕ СЕ СЪБИРАТ ЗА КРЕМЪЛ СТАВА СТРАШНО !
😆😝🤣
16:20 22.10.2025
20 Българин
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Затова АЗОВ режат руски тикви.В плен не вземат.
Коментиран от #37, #61
16:21 22.10.2025
21 Сатана Z
Коментиран от #53
16:21 22.10.2025
22 Вовата съм
16:21 22.10.2025
23 двама души са загинали....
Коментиран от #91
16:21 22.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #14 от "Само така!":Недей да говориш от името на цяла Европа!
Нима не ти омръзна да те изтупват като брашнян чувал,белким отново пуснеш нещо за Украйна...?!
16:21 22.10.2025
26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #86
16:21 22.10.2025
27 az СВО Победа 80
И така, в допълнение към предоставения по-рано списък с две топлоелектрически централи в Киев и четири водноелектрически централи на Днепър, последното допълнение е Киевската ТЕЦ-4 (на Дарница) и Трипилската ТЕЦ, които също са понесли щети.
Подробният преглед на засегнатите съоръжения сега изглежда така (разглеждаме само енергийни съоръжения, въпреки че те не са единствените, които са били засегнати):
- Киевска ТЕЦ-6 (Деснянски район) – удар с 30 безпилотни летателни апарата (тук и по-долу, включително безпилотните летателни апарати-примамки „Гербера“).
- Киевска ТЕЦ-5 (Голосиевски район, която гореше особено ярко) – удар с 30 безпилотни летателни апарата и четири ракети „Искандер-М“.
- Киевска ТЕЦ-4 (Дарницки район) – ударена от 40 безпилотни летателни апарата и четири ракети „Искандер“.
- Подстанция Киевска (близо до ТЕЦ-5) - 40 безпилотни летателни апарата и две ракети Х-69 са ударени.
- Трипилска ТЕЦ - 40 безпилотни летателни апарата са ударени.
- Канивска водноелектрическа централа - 30 безпилотни летателни апарата и четири ракети Искандер-М са ударени.
- Кременчукска водноелектрическа централа - 40 безпилотни летателни апарата и две ракети Х-69 са ударени.
- Среднеднепровска водноелектрическа централа - 40 безпилотни летателни апарата и четири ракети Х-59 са ударени.
- Днепровска водноелектрическа централа - 3
Коментиран от #32, #35, #36, #45
16:22 22.10.2025
28 Симпатизант
16:22 22.10.2025
29 Хцихйх
До коментар #3 от "Чегевара":Срещнеш ли копейка трепИ!
16:22 22.10.2025
30 Сало дето фашизма е
До коментар #3 от "Чегевара":00zеta крайна. Объркал си полюсите пак за кой ли път.
16:22 22.10.2025
31 Роско
16:22 22.10.2025
32 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":Руски фейкове.
16:23 22.10.2025
33 Бай той Толстой
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Най-късно напролет
16:23 22.10.2025
34 Да ни връщат откраднатите пари
До коментар #1 от "ЕС свиква среща":А не дЖилезку да ги дава на Украйна
16:23 22.10.2025
35 Миндю Шпагата
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":Правил ли си опити да забременееш с лапкане?
Коментиран от #73
16:24 22.10.2025
36 az СВО Победа 80
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":Днепровска водноелектрическа централа - 30 безпилотни летателни апарата, планери КАБ с тегло 4500 кг и две ракети Х-35 са ударени.
Имаше и многократни удари по газодобивни съоръжения в Полтовка, по-малки подстанции (от Киевска) и железопътна инфраструктура.
Съдейки по коментарите от Киев, ударът е бил много ефективен. Говори се, че тази зима определено ще има енергиен колапс. Както се казва, времето ще покаже. Междувременно, това очевидно няма да е последният подобен удар.
Коментиран от #44
16:24 22.10.2025
37 Турчин
До коментар #20 от "Българин":Това са го научили от нас като рязахме кратуните български 500 години
Коментиран от #96, #116, #132
16:24 22.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 каква война води Русия бе идиоти
16:24 22.10.2025
41 456
Коментиран от #50, #105
16:25 22.10.2025
42 Казвайте веднага
Коментиран от #77
16:25 22.10.2025
43 Бай той Толстой
16:25 22.10.2025
44 👇👇👇👇👇👇
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":😂😂😂😂😂😂😂😂
16:26 22.10.2025
45 Всъщност!
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":Всички тия Електроцентрали,които са обстрелвани от Русия,са проектирани и построен от бившият СССР...и се явяват Безплатно Наследство за днешна Украйна...!
Коментиран от #62
16:26 22.10.2025
46 Атлантически Призив
16:27 22.10.2025
47 Пффф...
Каква точно се явява Укра - никой не може да каже....
16:27 22.10.2025
48 Госあ
16:27 22.10.2025
49 Георги
16:27 22.10.2025
50 Йосиф Кобзон
До коментар #41 от "456":Само напред и нагоре!Доставките от ВСУ идват редовно.
16:27 22.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Вие си го избрахте
16:28 22.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Госあ
Коментиран от #55
16:29 22.10.2025
55 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #54 от "Госあ":Свиквай.
16:30 22.10.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ей оная фирма
16:30 22.10.2025
58 Още новини от Украйна
Ученията са включвали изстрелвания на междуконтинентални балистични ракети и крилати ракети, като всички цели са били успешно изпълнени.
В маневрите са участвали ракетната система „Ярс“ в Плесецк, подводницата „Брянск“ в Баренцово море и бомбардировачите Ту-95, според началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Герасимов.
Атомната подводница „Брянск“ е изстреляла ракета „Синева“ от Баренцово море.
Коментиран от #130
16:30 22.10.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Горски
16:30 22.10.2025
61 Режат на цивилните тиквите,
До коментар #20 от "Българин":иначе пред руснаците или бягат или са със свалени гащи. Май е време да си припомниш как излизаха предрешени в женски дрехи и ги ловяха и събличаха голи руснаците,а те трепереха от страх кво ша им са случи.Тия са просто едни мухльовци,които като се съберат на едно се правят на големи мъже пред цивилните и без оръжие хора,срещу равностойните руснаци бягат далеч или треперят като листи от трепетлика.
16:31 22.10.2025
62 az СВО Победа 80
До коментар #45 от "Всъщност!":Всъщност Русия помага на Киев с десъветизацията и дерусификацията, не разбирам защо от Киев пискат от такава безплатна помощ от страна на РФ да се оттърват от съветското/ руското наследство.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #69, #78
16:31 22.10.2025
63 Не е сън да се размине
16:32 22.10.2025
64 Събират се да се напият от мъка,
16:33 22.10.2025
65 Леле какви предатели
16:33 22.10.2025
66 едва ли
До коментар #7 от "А това ли му е работата":вместо да седнат да помислят от къде да намерят евтини ресурси за индутрията, да видят, че автомобилните заводи в Германия през ден съкращават персонал, цените на продукцията скача, европейците обедняват и инфлацията изяжда доходите и спестяванията им, Китай е технологично по-напред от ЕС и ние нищо не правим по въпроса........ Те седнали да обсъждат колко пари да дадат на Зеленски и да им се пожалва как го били цяла нощ........
Коментиран от #92
16:33 22.10.2025
67 ДА,ама-НЕ...!
16:34 22.10.2025
68 Трол
Коментиран от #75
16:34 22.10.2025
69 Копеи не философствай!
До коментар #62 от "az СВО Победа 80":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Даже ще ти се заплаща с евровалута.Ще допринасяш за увеличаване на БВП на България и респективно на ЕС.
Марш!!!
Коментиран от #98
16:34 22.10.2025
70 Военен
Коментиран от #89, #100, #106
16:34 22.10.2025
71 Бая пари са ни откраднали
До коментар #1 от "ЕС свиква среща":Само за месец
16:35 22.10.2025
72 Ехааааааа
16:35 22.10.2025
73 Ти от личен опит ли питаш,
До коментар #35 от "Миндю Шпагата":за да разкажеш къ става туй нящо или просто няма кво умно да измислиш,че то в кухата хралупа нищо се не задържа.
16:35 22.10.2025
74 Закривай кочината ес !
16:36 22.10.2025
75 Българин
До коментар #68 от "Трол":Ако Русия атакува ЕС,то от Русия няма да остане нищо.Путлер си знае силиците.
Коментиран от #87
16:36 22.10.2025
76 Да попитам:
16:36 22.10.2025
77 Ти пък...?!
До коментар #42 от "Казвайте веднага":Недей сега да опонираш Зеленски...!
Той разчита именно на това-постоянно да хленчи и плаче,че е ...,,жертва" на Русия...!
Коментиран от #81
16:38 22.10.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Нищо няма да върнат
До коментар #1 от "ЕС свиква среща":Теменужка и дЖилезку ще ги гепят и ще ги пратят на Зелника
16:38 22.10.2025
80 Титак
16:38 22.10.2025
81 Българин
До коментар #77 от "Ти пък...?!":Зеленски и Путин избиха стотици хиляди руснаци.
Коментиран от #119
16:39 22.10.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Умирам от смях
Коментиран от #107
16:39 22.10.2025
84 604
16:40 22.10.2025
85 Аз съм храбрия евроатлантик магарев
16:40 22.10.2025
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ами днес е денят в който е освободена Ивановка в Днепраетровсаа обл и Павловка в Запорожска обл.
Така добре ли е?
Коментиран от #88
16:41 22.10.2025
87 ТАКА ЛИ ВЕ...?!
До коментар #75 от "Българин":Европа се разхленчи за едни кекави руски дронове,че в Полша даже си самообстрелваха своя къща,вместо дроновете...какво остава ако ЕС бъде наистина нападнат от Русия...!
16:42 22.10.2025
88 Йоската Кобзон
До коментар #86 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Добре е.Не се оплаквам.
Коментиран от #103
16:42 22.10.2025
89 Значи не се пиши въобще че си
До коментар #70 от "Военен":военен,защото си овенен.Точно използването дори и на 1 далекобойна ракета ще доведе отключване на арамагедона,който ще изтрие тази ненужна никому територия,защото вече не и държава. Ама то толкоз от безмозъчници дето само се намират да пишат кво да е.
16:43 22.10.2025
90 Стефко
Коментиран от #95, #118
16:43 22.10.2025
91 Нетаняху!
До коментар #23 от "двама души са загинали....":Ко речи Ко...- загинали ,,двама души"...?!
Ай моля ви не ми губете времето с дреболии...!
16:44 22.10.2025
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "едва ли":Производство стали в Германии упало на 12%, теперь в стране выпускают на 2 миллиона автомобилей меньше, чем в 2017 году, продвигаются «зеленые» пошлины и нормирование бензина.
16:44 22.10.2025
93 Някой
До коментар #3 от "Чегевара":Бандеровците самоопределящи се за фашисти, видяха сметката на Украйна. Те трябва да са най-мразените хора от нормалните украинци. На украинското знаме слагащи кръгче със свастика. А на емблемата на АЗОВ наци черно Слънце и завъртян наци вълчи капан. Образувани 2013г от крайно десни и футболни хулигани, с имена на фракции като Бял чук.
16:45 22.10.2025
94 хахаха
16:46 22.10.2025
95 Атина Палада
До коментар #90 от "Стефко":Кой е спрял Украйна да нанася удари по Русия?Никой!
16:48 22.10.2025
96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Турчин":Какао уайно изяде бе Фес?
16:48 22.10.2025
97 дядото
16:49 22.10.2025
98 Центич,не философствай!
До коментар #69 от "Копеи не философствай!":Ами хвърляй клавиатурата,рипай от дивана...каската...пушката и на фронта да помагаш на Братска Украйна!
Щото иначе звучиш много несериозно!
Марш!
16:50 22.10.2025
99 Я пък тоя
Ще му се види бункера тесен.
🤣
Коментиран от #102
16:50 22.10.2025
100 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!
До коментар #70 от "Военен":И откъде тия балистични ракети,като Тръмп ме отряза за ,,Томахоук"...?!
Да ги нарисувам ли...?!
16:52 22.10.2025
101 Много яко е това
Коментиран от #104
16:53 22.10.2025
102 Вярваш ли в...
До коментар #99 от "Я пък тоя":...таласъми...?!
16:53 22.10.2025
103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #88 от "Йоската Кобзон":Джеймс Карден, экс-советник Госдепа США по России, в эфире австралийского Sky News: "Потери Украины выше российских в 36 раз"
Така е. Добре е.
16:53 22.10.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 456
До коментар #41 от "456":Измисли си свой ник и не кради чужди.
16:56 22.10.2025
106 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Военен":Е нали имаше Фламинго? Ко стана? Свършиха ли?
Коментиран от #125, #126
16:56 22.10.2025
107 Урсула-
До коментар #83 от "Умирам от смях":Събираме се да раздавам...памперси...!
16:59 22.10.2025
108 Мара Общата
17:00 22.10.2025
109 604
17:01 22.10.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Мишел
17:05 22.10.2025
112 Механик
Ок, ние всички знаем тия имена и за това няма да ги изброявам. Само ще кажа, че въпреки тия неща укрите биват ритани като Зеленски на среща в Белия Дом. И ще се осмеля да попитам, дали някой се сеща какво щеше да остане от Украина, ако там не бяха наливани въпросните оръжия???
17:07 22.10.2025
113 Най якото е,
Руските пари по руските глави!
Коментиран от #123
17:07 22.10.2025
114 българин
17:10 22.10.2025
115 стоян георгиев
17:10 22.10.2025
116 Мемет
До коментар #37 от "Турчин":Алигоебали пари не му дали😀
17:11 22.10.2025
117 Град Козлодуй
17:12 22.10.2025
118 Азззззззз
До коментар #90 от "Стефко":Така ли мислиш и за казуса израел и палестина? Или за там нямаш поръчка от нпо?
17:15 22.10.2025
119 А Украинците...?!
До коментар #81 от "Българин":Те са нЕкви си ,,безсмъртни киборги"...?!
Затова ли декарите гробища със знамето на ,,Даун",се виждат от сателитни снимки дори...!
17:16 22.10.2025
120 падналия ангел
17:19 22.10.2025
121 Европа и Украйна
Тръмп е ненужен!
17:22 22.10.2025
122 Луд с картечница
17:24 22.10.2025
123 Надарена кака
До коментар #113 от "Най якото е,":Надей се Муххх Льоо на пияна жена ....
17:26 22.10.2025
124 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:27 22.10.2025
125 456
До коментар #106 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Преди 1- 2 седмици, руснаците удариха цехчето. Ще им трябва време укрите.
17:27 22.10.2025
126 Майор Мишев
До коментар #106 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Фабриката за Фламинго даде фира преди месец при масиран руски удар заедно с английските инженери сглобяващи ракетите
17:29 22.10.2025
127 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
17:33 22.10.2025
128 Цецко дюзеев
17:35 22.10.2025
129 Последния Софиянец
17:35 22.10.2025
130 Съвет
До коментар #58 от "Още новини от Украйна":Смени канала, бре! Вече е края на 2025, а ти още гледаш само Руззка телевизия.
17:36 22.10.2025
131 Maнчо
17:36 22.10.2025
132 Амет
До коментар #37 от "Турчин":Отур сиkkиме бак Истанбул и не си турчин ,а заарски селски минн. Диллл от Богомилово .
17:37 22.10.2025