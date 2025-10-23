Новини
Пореден обрат: Тръмп налага санкции на "Лукойл" и "Роснефт"
  Тема: Украйна

Пореден обрат: Тръмп налага санкции на "Лукойл" и "Роснефт"

23 Октомври, 2025 16:25 466 15

Новите санкции са най-тежката мярка срещу руския енергиен сектор, която САЩ предприемат от началото на руската инвазия срещу Украйна

Пореден обрат: Тръмп налага санкции на "Лукойл" и "Роснефт" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

САЩ налагат санкции срещу двете най-големи руски петролни компании. Зад внезапния порив на Тръмп стои отказът на руския президент Путин да сложи край на войната в Украйна.

Девет месеца Доналд Тръмп избягваше това решение. От встъпването си в длъжност през януари той отказваше да наложи допълнителни санкции срещу Русия. Но най-накрая реши да го направи. „Това са тежки санкции срещу двете петролни компании. Надяваме се, че те няма да останат в сила за дълго. Надяваме се, че войната ще бъде прекратена", заяви пред репортери американският президент преди срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Овалния кабинет в сряда.

Санкциите са насочени срещу "Роснефт" и "Лукойл"

Тръмп разясни и защо е чакал дълго с налагането на санкциите: Имал е усещането, че сега е подходящият момент за това.

Мерките засягат двете най-големи руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“. Те забраняват всякаква икономическа дейност с тях. Като припомни, че руският президент Владимир Путин отказва да прекрати войната срещу Украйна, американският финансов министър Скот Бесент аргументира налагането на санкциите с „липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия“ за мирния процес.

„Добър диалог“ с Путин, но без резултат

Тръмп съобщи още, че е отменил планираната среща с Путин в Будапеща. Вариантът за среща на високо равнище не му се е сторил „подходящ“, но такава среща е възможна по-късно, добави той и още веднъж изрази разочарованието си от Путин: „Ако трябва да съм честен: Единственото, което мога да кажа, е, че всеки път, когато говоря с Владимир, разговорът е добър, но това не води до нищо.“

Промяната в курса на Тръмп се вписва в общата картина на обрати от последните дни: първо Тръмп разговаря по телефона с Путин, след което американският президент обявява, че ще има нова лична среща с човека, когото всъщност смята за свой приятел. Но след това шефът на Кремъл се затваря и изпраща на Белия дом писмено добре известните си максимални изисквания за прекратяване на войната срещу Украйна, но отказва да прекрати незабавно военните действия и да започнат преговори – нещо, за което отдавна настояват Украйна и нейните партньори в Европа, а междувременно и американският президент, припомня германската обществена АРД.

След разговора си с Тръмп генералният секретар на НАТО Марк Рюте го похвали за решението да бъдат наложени санкции на двете руски петролни компании: „Това, че президентът каза на двете воюващи страни да спрат всичко до сегашните отбранителни линии, беше абсолютно правилно. Както знаем, украинците също искат това. А руснаците явно се нуждаят от малко повече натиск, за да стигнат до същото становище. Санкциите срещу петролните компании ще помогнат за това“, изрази убеждението си Рюте.

Санкциите са само първата стъпка, ще последват и други - „докато принудим икономически руснаците да се подчинят, или докато те не решат, те тази война вече не си заслужава", коментира сенаторът републиканец Маркуейн Мълин, цитиран от АРД.

Огромна подкрепа за законопроекта със санкциите

Новите санкции са най-тежката мярка срещу руския енергиен сектор, която САЩ предприемат от началото на руската инвазия срещу Украйна. Предшественикът на Тръмп, Джо Байдън, се въздържаше от такива санкции заради партньорските страни, които продължават да купуват петрол от Русия. Американските медии съобщават, че Тръмп сега е отстъпил и под вътрешен натиск от неговата партия. От месеци има съвместен законопроект на републиканци и демократи, който предвижда агресивни и драконовски наказателни мерки срещу Русия. В двете камари на Конгреса проектът има толкова голяма подкрепа, че ще бъде приет безпроблемно. Но републиканците от месеци се колебаят да го приведат в действие, тъй като не искат да ограничават свободата на действие на президента по отношение на Русия, разяснява АРД.

Новите санкции са крайно недостатъчни, смята конгресменът републиканец Дон Бейкън. Той смята, че е тъжно това, което президентът Тръмп прави с Украйна: „Две стъпки напред, после две назад, и пак две напред. Той изоставя НАТО и съюзниците ни, изоставя нашите украински приятели. Те искат демокрация, свободни пазари, върховенство на закона. Искат да бъдат част от ЕС и НАТО, но ние ги изоставяме, защото не знаят в каква посока върви този президент."

Според Бейкън президентът Тръмп трябва най-накрая да застане недвусмислено на страната на нападнатата страна.

ЕС разширява санкциите срещу Русия

Малко преди срещата на върха държавите членки на ЕС се споразумяха за значително затягане на санкциите срещу Русия. Мярката цели да бъдат ограничени още повече приходите на Русия от продажбата на петрол и газ: през 2027 г. ще влезе в сила пълна забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) от Русия – една година по-рано от първоначално планираното. Освен това се предвиждат допълнителни наказателни мерки във финансовия сектор и в областта на търговията, както и ограничения на свободата на движение на руските дипломати в страните от ЕС.


