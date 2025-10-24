Рядка възможност за мир! Южна Корея настоява пред Белия дом за среща на Тръмп с Ким Чен-ун

Министърът на обединението на Южна Корея призова президента на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с лидера на Северна Корея по време на предстоящото си посещение в Азия, съобщава "Ройтерс".

Той предложи двамата мъже да се възползват от рядката възможност за мир.

Министърът на обединението Чун Дон-йонг, който е най-висшият политически представител на Сеул по въпросите на връзките между разделените Кореи, заяви, че пътуването на Тръмп до Южна Корея е "възможност от небесата", която може да помогне за укрепване на глобалния авторитет на Северна Корея и нейната икономика.

"Лидерите на Северна Корея и САЩ не трябва да пропускат този шанс", настоя Чун. "Те трябва да вземат смело решение".

Тръмп се срещна със севернокорейския лидер Ким Чен-ун три пъти по време на предишния си президентски мандат, но не успя да постигне споразумение за прекратяване на ядрената програма на Пхенян поради различия относно отмяната на санкциите и начина за бракуване на ядрените съоръжения на Севера.

Длъжностни лица в Сеул, включително южнокорейският президент И Дже-мьон, бяха скептични относно възможността за нова среща следващата седмица, но приветстваха перспективата за пробив в дипломацията с Пхенян, ако това се случи.

Тръмп заминава от Вашингтон тази вечер за петдневно пътуване, обхващащо Малайзия, Япония и Южна Корея - първото му посещение в региона, откакто встъпи в длъжност през януари.

Чун заяви, че посещението е шанс да се заобиколят подготовките и координацията, обикновено необходими за среща между лидерите на двете страни, които иначе биха затруднили много виждането им.

"Това би помогнало на международния статут на Северна Корея и би подобрило живота на нейния народ и затова е необходимо да се гарантират мир и стабилност, а това е възможно само чрез среща с президента Тръмп", отбеляза той.

Тръмп се срещна с Ким в селото Панмунджом, разположено на междукорейската граница през 2019 г., в набързо организирано пътуване непосредствено след посещението му в Япония за световна среща на върха.