Новини
Свят »
Южна Корея »
Рядка възможност за мир! Южна Корея настоява пред Белия дом за среща на Тръмп с Ким Чен-ун

24 Октомври, 2025 18:07 834 29

  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • доналд тръмп-
  • корейски полуостров

Доналд Тръмп заминава от Вашингтон тази вечер за петдневно пътуване, обхващащо Малайзия, Япония и Южна Корея - първото му посещение в региона, откакто встъпи в длъжност през януари

Рядка възможност за мир! Южна Корея настоява пред Белия дом за среща на Тръмп с Ким Чен-ун - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Money.bg Money.bg

Министърът на обединението на Южна Корея призова президента на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с лидера на Северна Корея по време на предстоящото си посещение в Азия, съобщава "Ройтерс".

Той предложи двамата мъже да се възползват от рядката възможност за мир.

Министърът на обединението Чун Дон-йонг, който е най-висшият политически представител на Сеул по въпросите на връзките между разделените Кореи, заяви, че пътуването на Тръмп до Южна Корея е "възможност от небесата", която може да помогне за укрепване на глобалния авторитет на Северна Корея и нейната икономика.

"Лидерите на Северна Корея и САЩ не трябва да пропускат този шанс", настоя Чун. "Те трябва да вземат смело решение".

Тръмп се срещна със севернокорейския лидер Ким Чен-ун три пъти по време на предишния си президентски мандат, но не успя да постигне споразумение за прекратяване на ядрената програма на Пхенян поради различия относно отмяната на санкциите и начина за бракуване на ядрените съоръжения на Севера.

Длъжностни лица в Сеул, включително южнокорейският президент И Дже-мьон, бяха скептични относно възможността за нова среща следващата седмица, но приветстваха перспективата за пробив в дипломацията с Пхенян, ако това се случи.

Тръмп заминава от Вашингтон тази вечер за петдневно пътуване, обхващащо Малайзия, Япония и Южна Корея - първото му посещение в региона, откакто встъпи в длъжност през януари.

Чун заяви, че посещението е шанс да се заобиколят подготовките и координацията, обикновено необходими за среща между лидерите на двете страни, които иначе биха затруднили много виждането им.

"Това би помогнало на международния статут на Северна Корея и би подобрило живота на нейния народ и затова е необходимо да се гарантират мир и стабилност, а това е възможно само чрез среща с президента Тръмп", отбеляза той.

Тръмп се срещна с Ким в селото Панмунджом, разположено на междукорейската граница през 2019 г., в набързо организирано пътуване непосредствено след посещението му в Япония за световна среща на върха.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човека ракета

    9 3 Отговор
    не ИВава Тръмп.

    18:08 24.10.2025

  • 2 Уфф

    12 3 Отговор
    Другарят Ким няма да си губи времето с рижия мошеник, на когото не може да се вярва!

    18:12 24.10.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    7 4 Отговор
    Те и сега с в мир двете страни, но господарите на Ю. Корея я използват за маша да ръчкат С. Корея. Най-доброто ще е, обединението със столица Пхенян и ръководител Ким Че Ун!

    Коментиран от #22

    18:17 24.10.2025

  • 4 Ох, аман

    6 5 Отговор
    Откого Южна Корея се загрежи за Северна? Май им пари под г..

    Коментиран от #6

    18:20 24.10.2025

  • 5 Ким е гладен

    1 7 Отговор
    Щом НАСТОЯВА. Абе от позицията на какво настоява? Тръмп спря корабите с хуманитарна помощ от ориз и царевица които САЩ от много години им изпращат на всеки 6 месеца и изведнъж Ким стана настоятелно разговорлив.

    Коментиран от #9

    18:21 24.10.2025

  • 6 бре бре

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ох, аман":

    В Южна Корея дори има Министерство на интеграцията между Севера и Юга, ама откъде да ги знаете тези неща. Не ги пише в лишчету.

    Коментиран от #13

    18:23 24.10.2025

  • 7 хе хе

    4 4 Отговор
    Ким видя колко струват руските и неговите войници на фронта и изведнъж стана настоятелен за преговори.

    18:24 24.10.2025

  • 8 00014

    4 2 Отговор
    Всички мир искат, ама според техните изисквания. Всичко е пародия за забаламосване на гламавите.

    18:25 24.10.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ким е гладен":

    С. Корея има мощно земеделие подпомагано изцяло от държавата и не съм чувал някой да им е давал помощи от земеделска продукция. Американците на нас караха помощ с мухлясалата царевица!

    18:26 24.10.2025

  • 10 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Бай Дончо скоро не е лазил в краката на товариш Ким и сега му се отдава възможност да се отърка в чепика му.

    18:27 24.10.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    3 3 Отговор
    Тръмп ще освободи Япония от окупация и ще и разреши да произвежда оръжия!
    Същото важи и за Южна Корея!
    Маскалия е обкръжена отвсякъде!

    18:27 24.10.2025

  • 12 Слава на Международното Положение

    1 5 Отговор
    В момента Русия внася бензин главно от Беларус, както и подготвя увеличаване на вноса от Китай, Южна Корея и Сингапур. Това се налага заради острата криза с горивата в страната, причинена от серия украински дронови удари по рафинериите, които значително намалиха капацитета за преработка на нефт и производството на бензин.

    Руското правителство удължи забраната за износ на бензин до края на 2025 г., за да защити вътрешния пазар, като в същото време облекчи митата върху вноса на горива от изброените страни до юни 2026 г. Така вносът на бензин от Беларус е нараснал рязко с над 30 пъти само през октомври 2025, докато се планират и по-големи доставки от азиатските страни, с цел покриване на дефицита на вътрешния пазар.

    Основните проблеми се дължат на разрушени или засегнати от Украйна производствени мощности, сезонни фактори и логистични ограничения. Вътрешният пазар на горива работи с около 20% по-малко от нуждите си, което изисква засилен внос.

    18:28 24.10.2025

  • 13 Ох, аман

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "бре бре":

    Да де след новите опити които между другото са успешни на ракетите ,след новите подводници или след приджбиващата опит войска . А преди два дни Южна пищеше и сега ...

    Коментиран от #15

    18:28 24.10.2025

  • 14 Слава на Международното Положение

    2 1 Отговор
    Исторически, САЩ са предоставяли хуманитарна помощ на Северна Корея предимно в периода, когато страната е била изправена пред сериозни хранителни кризи и недостиг на основни стоки. Тази помощ обикновено включваше храни, медикаменти и санитарни материали, предназначени да подпомогнат населението и да омекотят последиците от икономическите санкции и изолацията, в която е била поставена Северна Корея. Тази помощ е била осъществявана чрез международни организации като Световната хуманитарна организация, както и директно чрез правителствени програми на САЩ, като например през 1990-те години и през 2000-те.

    За момента, в 2025 година, ситуацията е по-сложна. Въпреки че официалната политика на САЩ е да подкрепя човешките права и хуманитарната помощ, пряката помощ за Северна Корея е много ограничена или почти прекратена поради постоянните напрежения и санкции, които затрудняват доставките. В момента основната помощ се осъществява чрез международните организации, които работят за доставка на храни, медикаменти и санитарни материали, като целта е да се подпомогне населението, особено в регионите с тежки кризи, като северните и изолирани райони на страната.

    Помощта е включвала храни, медикаменти и други основни стоки, но в периода след 2020 година помощите са силно ограничени и се извършват предимно чрез международни организации, като крайна цел е избягване на хуманитарна катастрофа и подпомагане на цивилното население, въпреки политическите конфликти.

    18:30 24.10.2025

  • 15 това е чудесно

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ох, аман":

    Може ли да ни споделите колко е периметъра на унищожение на една ядрена бойна глава ако достигне целта си. Също колко подобни ракети има СК и колко ракети са необходини за да направят САЩ на стъкло?

    18:35 24.10.2025

  • 16 КНДР

    4 1 Отговор
    водят здравословен, пълноценен живот!Има само един затлъстял човек и едно момиче!

    Коментиран от #25

    18:35 24.10.2025

  • 17 Възраждане

    2 3 Отговор
    Севера е в пъти по-богат и развит от юга!

    Коментиран от #18, #21

    18:38 24.10.2025

  • 18 мада

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Възраждане":

    И шефа ни е висок, снажен и рус.

    18:40 24.10.2025

  • 19 Путин

    0 2 Отговор
    ако изпрати Ким вмести Дмитриев за преговори,Тръмп веднага ще отмени санкциите!

    18:41 24.10.2025

  • 20 Ким има

    2 0 Отговор
    най-голямата и далекобойна ракета в света!Само ,лети където си иска!

    18:42 24.10.2025

  • 21 БОЛШЕВИК

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Възраждане":

    С. Корея притежава реално богатство а Ю. Корея като всички капиталистически страни има богатство само на хартия, всичко се държи от 2% частни престъпници.

    Коментиран от #23

    18:44 24.10.2025

  • 22 дсдфдфасфасд

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    18:47 24.10.2025

  • 23 дсфдсфсдфс

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":

    Всички на борба против сектите на комунизма и болшевизма поробващи народите

    18:50 24.10.2025

  • 24 Чен Ун

    2 0 Отговор
    защо не анексира РЮК,с едно СВО ?

    18:50 24.10.2025

  • 25 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "КНДР":

    Южнокорейските доктори са в потрес, след като едвам са изчистили от всякакви глисти севернокорейски бежанец.

    Коментиран от #28

    18:52 24.10.2025

  • 26 Най-мощната

    1 0 Отговор
    ракета е във формата на Ким !

    18:52 24.10.2025

  • 27 хе хе

    1 1 Отговор
    Москва иска Ким да увеличи многократно износа на бензин за Русия и той горкия се чуди сега как да се откачи от вечната дружба.

    18:54 24.10.2025

  • 28 БОЛШЕВИК

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "хе хе":

    Тоя избягал севернокореец е хванал тия глисти в Ю. Корея докато се е лутал гладен и бездомен да търси работа а ако си беше седял в С. Корея държавата му осигурява и работа и подслон.

    Коментиран от #29

    18:56 24.10.2025

  • 29 ми той избягал през русийката

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "БОЛШЕВИК":

    сигурно там ги е хванал.

    18:59 24.10.2025

