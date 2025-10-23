Новини
Много важна среща в Сеул! Доналд Тръмп очаква важни споразумения с Китай още следващата седмица
  Тема: Войната на митата

23 Октомври, 2025 11:13 635 4

Търговското напрежение между САЩ и Китай, двете най-големи икономики в света, се изостри през последните седмици след месеци на относително спокойствие

Много важна среща в Сеул! Доналд Тръмп очаква важни споразумения с Китай още следващата седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква да постигне споразумения с китайския си колега Си Дзинпин, когато се срещнат в Южна Корея следващата седмица, съобщава "Ройтерс".

Те могат да варират от възобновяване на покупките на соя от Пекин до ограничаване на ядрените оръжия.

Тръмп каза пред репортери в Овалния кабинет, че планира да обсъди покупките на руски петрол от Китай и как да се спре войната на Русия в Украйна, която вече е в третата си година.

"Мисля, че ще сключим сделка", каза Тръмп пред репортери по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Той вярва, че Си е променил мисленето си за войната в Украйна и би бил отворен за дискусия за прекратяване на войната. Сега би искал - не съм сигурен, че го е направил в началото - сега би искал тази война да приключи", каза той.

Коментарите на Тръмп контрастираха с по-остри забележки от неговия главен търговски преговарящ и финансов министър.

Американският президент омаловажи значението на ограниченията на Китай върху износа на редкоземни елементи, които разтърсиха пазарите, наричайки ги "смущение" и описвайки митата като "по-сериозен" проблем.

Търговското напрежение между САЩ и Китай, двете най-големи икономики в света, се изостри през последните седмици след месеци на относително спокойствие. Тръмп наложи допълнителни мита от 100% на Китай, които трябва да влязат в сила на 1 ноември, след като Китай обяви контрол върху износа на почти всички редкоземни елементи.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Важното е, че мирния план на Тръмп за Газа работи. Там ще бъде райска градина,а Натаняху ще поведе палестинците като Мойсей.

    11:36 23.10.2025

  • 2 Много важна за Тръмп Сделка

    2 4 Отговор
    За президента Тръмп Русия бе важен фактор за съюз при военнен конфликт с Китай, но след разочарованието си от Путин върху стремежа на Тръмп за мир в Украйна, Тръмп сега Иска да има най добри отношения с Китай и на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество , която ще се проведе в Южна Корея в края на месеца, Тръмп ще предложи на срещата си с Си Дзинпин супер сделка за Китай, - продължаване на подкрепата на САЩ за Тайван , в замяна на окупираните отРусия изконни Китайски земи на Сибир, отново да са на Китай .....

    11:44 23.10.2025

  • 3 Симеон Иванов

    4 0 Отговор
    Никой вече не вярва на рижавото тръмпанзе.
    Китайците не се лъжат толкова лесно, като руснаците и краваря ще лапне дръвцето в Сеул ...

    11:49 23.10.2025

  • 4 Павел пенев

    2 0 Отговор
    Този простак обърна международното право в търговия и сделки, но китайците ще му набият канчето.

    12:16 23.10.2025