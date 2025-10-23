Много важна среща в Сеул! Доналд Тръмп очаква важни споразумения с Китай още следващата седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква да постигне споразумения с китайския си колега Си Дзинпин, когато се срещнат в Южна Корея следващата седмица, съобщава "Ройтерс".
Те могат да варират от възобновяване на покупките на соя от Пекин до ограничаване на ядрените оръжия.
Тръмп каза пред репортери в Овалния кабинет, че планира да обсъди покупките на руски петрол от Китай и как да се спре войната на Русия в Украйна, която вече е в третата си година.
"Мисля, че ще сключим сделка", каза Тръмп пред репортери по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Той вярва, че Си е променил мисленето си за войната в Украйна и би бил отворен за дискусия за прекратяване на войната. Сега би искал - не съм сигурен, че го е направил в началото - сега би искал тази война да приключи", каза той.
Коментарите на Тръмп контрастираха с по-остри забележки от неговия главен търговски преговарящ и финансов министър.
Американският президент омаловажи значението на ограниченията на Китай върху износа на редкоземни елементи, които разтърсиха пазарите, наричайки ги "смущение" и описвайки митата като "по-сериозен" проблем.
Търговското напрежение между САЩ и Китай, двете най-големи икономики в света, се изостри през последните седмици след месеци на относително спокойствие. Тръмп наложи допълнителни мита от 100% на Китай, които трябва да влязат в сила на 1 ноември, след като Китай обяви контрол върху износа на почти всички редкоземни елементи.
1 стоян георгиев
11:36 23.10.2025
2 Много важна за Тръмп Сделка
11:44 23.10.2025
3 Симеон Иванов
Китайците не се лъжат толкова лесно, като руснаците и краваря ще лапне дръвцето в Сеул ...
11:49 23.10.2025
4 Павел пенев
12:16 23.10.2025