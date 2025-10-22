Саркози под охрана в затвора: двама полицаи ще пазят бившия президент в съседни килии

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде охраняван от двама полицаи, настанени в съседни килии, докато излежава присъдата си в затвора „Ла Сант“ в Париж. Мярката цели да гарантира неговата безопасност, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нунес, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Саркози започна излежаването на петгодишната си присъда във вторник, след като беше осъден за участие в заговор за незаконно финансиране на предизборната си кампания чрез средства от Либия.

„Бившият президент има право на защита поради своя статут. Има реални заплахи срещу него, затова защитата се запазва и по време на престоя му в ареста“, заяви Нунес пред радио Europe 1.

По думите му, двамата полицаи са част от екипа, който по принцип охранява бившите президенти. Те ще се редуват по време на дежурствата и ще останат в затвора толкова дълго, колкото е необходимо.

Саркози е настанен в изолатор, където затворниците се държат отделно и не контактуват с останалите дори по време на престой на открито.

Мярката обаче предизвика недоволство сред синдикатите на затворническите надзиратели. Представителят на CGT Никола Пейрен заяви, че служителите на „Ла Сант“ са напълно способни да осигурят безопасността на всички затворници, без намесата на полицията.

Уго Витри от синдиката Force Ouvrière допълни, че персоналът не е бил официално информиран за присъствието на полицейски охранители. „Свързахме се с администрацията и Министерството на правосъдието, за да поискаме обяснение“, каза той пред BFM TV.

Адвокатите на Саркози вече са подали искане за предсрочно освобождаване, докато текат процедурите по обжалване. Те се надяват решението да бъде взето в рамките на месец и очакват клиентът им да бъде освободен до Коледа.

Бившият президент последователно отрича всички обвинения и твърди, че делото срещу него е политически мотивирано.