Хвърлиха взривно устройство по двама полицаи в Москва, близо до лобното място на генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Двама полицаи са сериозно ранени при експлозия близо до полицейски участък в южна Москва, съобщи Life.ru, позовавайки се на SHOT.

Според предварителни данни, неизвестно лице е хвърлило взривно устройство през прозореца на кола, паркирана на улица „Ясеневая“ в района Орехово-Борисово. Екип на линейка оказва помощ на ранените.

На мястото на инцидента работят и полиция, както и експерти по обезвреждане на бомби. Очевидци съобщиха, че са видели двама души да бягат от експлозията.

Очевидци съобщиха, че са чули поне два силни взрива, последвани от дим и огън. На мястото на инцидента има най-малко шест автомобила за спешна помощ. Един от пострадалите е получил наранявания на крака.

На 22 декември кола експлодира на същата улица, убивайки генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на отдела за оперативна подготовка на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Преди това беше разкрит възможен мотив за опита за покушение срещу генерал Сарваров.

Според пресслужбата на Следствения комитет на Руската федерация обект на посегателство са станали служители на пътната полиция, които са ранени при инцидент на улица „Елецкая“ в южната част на Москва. Образувано е наказателно дело.

„Разследващи и съдебни експерти от Следствения комитет на Москва установяват обстоятелствата около инцидента, станал в южната част на Москва, в резултат на който са ранени служители на пътна полиция“, се казва в изявлението. Образувано е наказателно дело във връзка с инцидента, станал на улица „Елецкая“ в Москва, добавиха от Следствения комитет.

Съдебни експерти и следователи оглеждат местопроизшествието съвместно със службите за спешна помощ. „Преглеждат се записи от видеонаблюдение“, добавиха от пресслужбата. Съдебни експертизи, включително медицински и експлозивни експертизи, ще бъдат насрочени скоро.

„Прокуратурата наблюдава разследването на обстоятелствата около инцидента на улица „Елецкая“, при който са ранени двама служители на пътната полиция“, се казва в изявлението. Пресслужбата добави, че надзорният орган следи и хода и резултатите от наказателното разследване на инцидента.

В момента следователите установяват обстоятелствата около инцидента.