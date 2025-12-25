Служител на украинското разузнаване: Новият взрив в Москва е наше дело ВИДЕО

Служител на украинското военно разузнаване, известно като ГУР, заяви пред Асошиейтед прес, че смъртоносната атака вчера сутринта в южната част на Москва е била извършена като част от операция на неговата агенция.



Трима души, сред които двама полицаи, бяха убити при взрив броени дни след убийството по идентичен начин на руския генерал-лейтенант Фанил Сарваров в същия район на руската столица, посочва АП. Служителят на ГУР (украинското Главно управление на разузнаването) говори при условие да остане анонимен, отбелязва АП.



Руските власти не коментираха кой може да стои зад атаката. Откакто Москва нахлу в Украйна преди почти четири години, руските власти обвиняват Киев за няколко убийства на военни офицери и публични фигури в Русия. Украйна пое отговорност за някои от тях.



Вчера сутринта двама полицаи от пътната полиция се приближили към подозрителен човек, когато избухнало взривно устройство, посочи в изявление говорителят на Руския следствен комитет Светлана Петренко. Полицаите и друго лице, което стояло наблизо, са загинали от раните си.



Министерството на вътрешните работи на Русия назова полицаите като 24-годишния лейтенант Иля Климанов, който се е присъединил към московската полиция през октомври 2023 г., и 25-годишния лейтенант Максим Горбунов. Горбунов е имал съпруга и 9-месечна дъщеря, се казва в изявлението.



Убитият в понеделник в същия район генерал-лейтенант Сарваров беше началник на Дирекцията за оперативно обучение към Генералния щаб на руските въоръжени сили.



Разследващите заявиха, че проучват дали Украйна стои зад този атентат, който е третият подобен случай на убийство на висш руски военен за малко повече от година. Украйна не е коментирала случая, посочва АП.

Още новини от Украйна

За целия вчерашен ден руската противовъздушна отбрана е свалила 25 украински дрона, насочени към Москва, показва последната сводка на столичния кмет Сергей Собянин, предаде Ройтерс.



Според поредицата от публикации на Собянин в приложението "Телеграм" безпилотните летателни апарати на украинските сили са били отблъсквани в разстояние на около 23 часа, уточнява световната агенция. По-рано кметът съобщи за 16 неутрализирани украински дрона.



Аварийни екипи оглеждат местата, на които са паднали части от дронове, но към този момент все още не е подадена информация за нанесени щети.



Девет от дроновете са ликвидирани малко след 23:00 ч. московско време (22:00 ч. бълг. вр.), поясни Собянин.



Две от четирите големи летища, обслужващи Москва, са ограничили дейностите си за определен период от време днес, обяви руската гражданска авиация в "Телеграм".



Министерството на отбраната на Русия заяви, че неговата противовъздушна отбрана е обезвредила 29 украински дрона в цялата страна за период от 3 часа - до 20:00 до 23:00 ч. местно време снощи.