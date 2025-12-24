Трима души са убити при взрив в южната част на Москва

Трима души, сред които двама полицаи, са убити при взрив в южната част на Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на разследващите служби, съобщи БТА.
По информация на ТАСС неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържано. Загинали са самият той и двама полицаи, уточни Следственият комитет на Русия.
„По данни на следствието през нощта на 23 срещу 24 декември на улица „Елецкая“ в Москва двама сътрудници на полицията са видели подозрително лице близо до служебния си автомобил. Когато се приближили, за да го задържат, той е задействал взривно устройство“, се добавя в изявлението.
Образувано е дело за посегателство срещу живота на служители на правоохранителните органи и незаконно притежание на взривно устройство.
По-рано тази нощ Следственият комитет съобщи за пострадали при инцидент служители на Пътната полиция.
Експлозията е станала близо до мястото, където по-рано тази седмица бе убит руски генерал, уточни АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сигурно е
До коментар #1 от "1488":Русия няма да отговори на тероризъм с тероризъм. Дай Боже, по-скоро край на войната.
Коментиран от #11, #33
09:20 24.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кирил Буданов, разведчик
Весели празници на немогликите !!!
Представам си какво ще бъде на Коледа и Новый год.
Сущий КОШМАР 😁👍
Коментиран от #12
09:24 24.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гост
До коментар #4 от "Сигурно е":На кого ги пробутваш тия простотии , копейке нещастна ?? Няма и няма да има по- голям терорист от калното блато , тероризма е въздуха и водата на азиатската орда , до самия им край !!
Коментиран от #28, #46
09:25 24.12.2025
12 Хахахахаха
До коментар #7 от "Кирил Буданов, разведчик":Кирче намери ли си хората в Покровск, тези от хеликоптерите където щяха да връщат града хахахахах
09:25 24.12.2025
13 ха-ха
Коментиран от #19
09:28 24.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фейк на часа
Коментиран от #22
09:31 24.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 а,бе ,
До коментар #13 от "ха-ха":Едва ли е предвидил , че ще го копат баш за Коледа . Укрите са с по две леви ръце , заврени в зад.......ците им !
09:33 24.12.2025
20 Хахахахаха
09:33 24.12.2025
21 Kaлпазанин
Коментиран от #30
09:36 24.12.2025
22 Защото Собствеността
До коментар #17 от "Фейк на часа":определя музиката/темата и манипулирането на читателите.
09:37 24.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 селски ,
До коментар #24 от "През":Марш в Киев , зелен гн.....о...м !
09:40 24.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Не се заблуждавай
До коментар #11 от "гост":Прочети някоя книга за методите на западните служби.
Ще се учудиш колко са изобретателни.С това се бори Русия. Дай, Боже по-скоро край на войната!
Коментиран от #31
09:45 24.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 оня с коня
До коментар #21 от "Kaлпазанин":Ти не разбираш - Информационната ЦЕНА на подобни "прокладнали " се в Междунар. Медийно пространство Статии за случващото се в Русия е НЕСРАВНИМО по-голяма от Статии отразяващи случващото се в Западния Свят защото Руските Служби са наложили КАТЕГОРИЧНА ЗАБРАНА за подобни публикации и който ги наруши,рискува да попадне в Тюрмата в сибир!
Коментиран от #38, #39
09:46 24.12.2025
31 Не се заблуждавам
До коментар #28 от "Не се заблуждавай":..каквото повикало,това се и обадило...руснаците не са лауреати за Мир...вижда се в Украйна а и през минали години..
Коментиран от #34
09:48 24.12.2025
32 Руснаков
Коментиран от #36, #37
09:50 24.12.2025
33 Сульо
До коментар #4 от "Сигурно е":Тероризма в Русия не е секвал от 1917 г.
Коментиран от #35
09:51 24.12.2025
34 1877-78
До коментар #31 от "Не се заблуждавам":Прав си!
09:54 24.12.2025
35 Точно така
До коментар #33 от "Сульо":Ленин, до колкото знаем е пратен от Германия с един вагон пари.
Коментиран от #44, #49
09:56 24.12.2025
36 Кривоверен алкаш
До коментар #32 от "Руснаков":Дядо ,хвърляй от време на време по едно око на фризера ...че с то ...руп вътре от 3години да не умиришеш маалатаа ...
09:58 24.12.2025
37 гост
До коментар #32 от "Руснаков":От теб поне някаква полза ще има ...ще нахраниш прасенце ...
Коментиран от #53
09:59 24.12.2025
38 мушмул
До коментар #30 от "оня с коня":Точно обратното! Вчера в центъра на Киев се стреляха чуждестранни "доброволци" с украинци. Аз гледах видеото, на теб тука написаха ли ти нещо по случая?
10:00 24.12.2025
39 оня с х.я
До коментар #30 от "оня с коня":Ей ,дебела глава си Ломски ,колко пъти да ти повтарям ,че мисленето и логиката не са ви силна семейна черта ,наблягай на еденьто и ....ньието .А иначе оня моя е просто класи над вас
10:03 24.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Перо
10:13 24.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 поручик Христо Иванов
10:16 24.12.2025
44 Бай Яни
До коментар #35 от "Точно така":Правилно,за да елиминира царска русия от ПСВ Германия подкрепя левите в москва,и заплаща на Ленин и компания избухналата революция.
10:16 24.12.2025
45 Десислава Димитрова
До коментар #42 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":Ами точно така трябва да се действа с тях ,по военновременни закони .
Коментиран от #48
10:17 24.12.2025
46 дончичо
До коментар #11 от "гост":И на вас се полага от същата салата,евероатлантски г..олизци
10:20 24.12.2025
47 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД
Коментиран от #55
10:22 24.12.2025
48 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД
До коментар #45 от "Десислава Димитрова":Модераторът е на друго мнение. Оправдава терористите и ме изтри
Коментиран от #50
10:24 24.12.2025
49 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД
До коментар #35 от "Точно така":По същият начин бяха финансирани бандеровците за терора против етническите руснаци. Вагони, пълни с палета долари и евро. Милиарди в брой. Сега вече им изпращат пари по банков път.
Коментиран от #52, #54
10:28 24.12.2025
50 Десислава Димитрова
До коментар #48 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":Наближава Видов ден и никой не е анонимен и следите остават ,после да няма ,ама нас защо,аз самооо... .
10:29 24.12.2025
51 стоян георгиев
10:30 24.12.2025
52 стоян георгиев
До коментар #49 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":Да питам защо путин избива и прогонва от Донбас основно етнически руснаци за които ти си така загрижен?
Коментиран от #58
10:31 24.12.2025
53 Руснаков
До коментар #37 от "гост":Пак добре,теб и прасенце няма да те иска..
Коментиран от #56
10:33 24.12.2025
54 Майор Мишев
До коментар #49 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":Уважаваният политанализатор от Сащ и бивш служител на ЦРУ до далечната 1989г, Лари Джонсън многократно е споделял ,че от 1996г. насам на територията на Украйна са проведени 16 съвместни учения с Нато, толкова няма на територията на нито една членка на алианса ,познай защо ?
10:33 24.12.2025
55 гост
До коментар #47 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":Стига цитира руската Енциклопедия...
Коментиран от #57
10:34 24.12.2025
56 гост
До коментар #53 от "Руснаков":Поне някаква полза ще има от гнида като тееб ....🤣🤣🤣.
10:35 24.12.2025
57 Ветеран от протеста
До коментар #55 от "гост":Може ,цитира ,а ти какво можеш бе папагал ?
10:36 24.12.2025
58 Руснаков
До коментар #52 от "стоян георгиев":Повечето стояновци който познавам са все лаладжии и въздух под налягане ...но само един е Големият стоян георгиев известен с палавия си и закачлив характер и най вече стилната тясна яка ...
10:39 24.12.2025