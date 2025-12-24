Новини
Трима души са убити при взрив в южната част на Москва
  Тема: Украйна

Трима души са убити при взрив в южната част на Москва

24 Декември, 2025 09:11 1 887 58

Мъж е задействал взривно устройство при опит да бъде задържан от органите на реда

Трима души са убити при взрив в южната част на Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души, сред които двама полицаи, са убити при взрив в южната част на Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на разследващите служби, съобщи БТА.

По информация на ТАСС неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържано. Загинали са самият той и двама полицаи, уточни Следственият комитет на Русия.

Още новини от Украйна

„По данни на следствието през нощта на 23 срещу 24 декември на улица „Елецкая“ в Москва двама сътрудници на полицията са видели подозрително лице близо до служебния си автомобил. Когато се приближили, за да го задържат, той е задействал взривно устройство“, се добавя в изявлението.

Образувано е дело за посегателство срещу живота на служители на правоохранителните органи и незаконно притежание на взривно устройство.

По-рано тази нощ Следственият комитет съобщи за пострадали при инцидент служители на Пътната полиция.

Експлозията е станала близо до мястото, където по-рано тази седмица бе убит руски генерал, уточни АФП.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сигурно е

    20 16 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Русия няма да отговори на тероризъм с тероризъм. Дай Боже, по-скоро край на войната.

    Коментиран от #11, #33

    09:20 24.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кирил Буданов, разведчик

    46 22 Отговор
    Аха.....вярно.
    Весели празници на немогликите !!!
    Представам си какво ще бъде на Коледа и Новый год.
    Сущий КОШМАР 😁👍

    Коментиран от #12

    09:24 24.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    17 30 Отговор

    До коментар #4 от "Сигурно е":

    На кого ги пробутваш тия простотии , копейке нещастна ?? Няма и няма да има по- голям терорист от калното блато , тероризма е въздуха и водата на азиатската орда , до самия им край !!

    Коментиран от #28, #46

    09:25 24.12.2025

  • 12 Хахахахаха

    23 32 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил Буданов, разведчик":

    Кирче намери ли си хората в Покровск, тези от хеликоптерите където щяха да връщат града хахахахах

    09:25 24.12.2025

  • 13 ха-ха

    19 32 Отговор
    От укрин освен бандит , друго нищо не става ! Те така и с този , дал фира заслужено !

    Коментиран от #19

    09:28 24.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фейк на часа

    12 1 Отговор
    Защо тази новина е под "Тема: Украйна"?

    Коментиран от #22

    09:31 24.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 а,бе ,

    10 9 Отговор

    До коментар #13 от "ха-ха":

    Едва ли е предвидил , че ще го копат баш за Коледа . Укрите са с по две леви ръце , заврени в зад.......ците им !

    09:33 24.12.2025

  • 20 Хахахахаха

    14 7 Отговор
    А факти защо не пишете че украински военни и наемници се стреляха в Киев, всички медии в Европа го писаха

    09:33 24.12.2025

  • 21 Kaлпазанин

    14 6 Отговор
    Вие тая Москва ,я съсипахте бря ..бре мисирки .я пишете в обора и на запад днес колко изперкали от дрога колко човека са застреляли .или гърми бомба или газова бутилка за пръв път от няколко месеца по света ,явно трябва да разбираме че само в Москва гърмят бомби

    Коментиран от #30

    09:36 24.12.2025

  • 22 Защото Собствеността

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Фейк на часа":

    определя музиката/темата и манипулирането на читателите.

    09:37 24.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 селски ,

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "През":

    Марш в Киев , зелен гн.....о...м !

    09:40 24.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не се заблуждавай

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Прочети някоя книга за методите на западните служби.
    Ще се учудиш колко са изобретателни.С това се бори Русия. Дай, Боже по-скоро край на войната!

    Коментиран от #31

    09:45 24.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Kaлпазанин":

    Ти не разбираш - Информационната ЦЕНА на подобни "прокладнали " се в Междунар. Медийно пространство Статии за случващото се в Русия е НЕСРАВНИМО по-голяма от Статии отразяващи случващото се в Западния Свят защото Руските Служби са наложили КАТЕГОРИЧНА ЗАБРАНА за подобни публикации и който ги наруши,рискува да попадне в Тюрмата в сибир!

    Коментиран от #38, #39

    09:46 24.12.2025

  • 31 Не се заблуждавам

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Не се заблуждавай":

    ..каквото повикало,това се и обадило...руснаците не са лауреати за Мир...вижда се в Украйна а и през минали години..

    Коментиран от #34

    09:48 24.12.2025

  • 32 Руснаков

    4 9 Отговор
    Пак налазиха сайта проруските таракани,само Дезинфекция за тях...на вагони и за Мацква..

    Коментиран от #36, #37

    09:50 24.12.2025

  • 33 Сульо

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сигурно е":

    Тероризма в Русия не е секвал от 1917 г.

    Коментиран от #35

    09:51 24.12.2025

  • 34 1877-78

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Не се заблуждавам":

    Прав си!

    09:54 24.12.2025

  • 35 Точно така

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сульо":

    Ленин, до колкото знаем е пратен от Германия с един вагон пари.

    Коментиран от #44, #49

    09:56 24.12.2025

  • 36 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаков":

    Дядо ,хвърляй от време на време по едно око на фризера ...че с то ...руп вътре от 3години да не умиришеш маалатаа ...

    09:58 24.12.2025

  • 37 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаков":

    От теб поне някаква полза ще има ...ще нахраниш прасенце ...

    Коментиран от #53

    09:59 24.12.2025

  • 38 мушмул

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Точно обратното! Вчера в центъра на Киев се стреляха чуждестранни "доброволци" с украинци. Аз гледах видеото, на теб тука написаха ли ти нещо по случая?

    10:00 24.12.2025

  • 39 оня с х.я

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Ей ,дебела глава си Ломски ,колко пъти да ти повтарям ,че мисленето и логиката не са ви силна семейна черта ,наблягай на еденьто и ....ньието .А иначе оня моя е просто класи над вас

    10:03 24.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Перо

    6 1 Отговор
    Това е резултат от опитите на ционисткия режим в Киев да възстанови бандеровците и диверсантите, унищожени от КГБ до крак, през 1959 г. в Мюнхен! Въпреки че бандеровците са избивали масово евреи, сега режима им създава нова генетика на престъпниците, но и това е до време, защото денацификацията е заложена в мирните преговори или ако няма такива, до пълно унищожение, заедно с измислената държава!

    10:13 24.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 поручик Христо Иванов

    3 1 Отговор
    Крайно време е руснаците да възприемат американската доктрина ,че с терористи не се преговаря ,само радикално утилизиране за тях .

    10:16 24.12.2025

  • 44 Бай Яни

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Точно така":

    Правилно,за да елиминира царска русия от ПСВ Германия подкрепя левите в москва,и заплаща на Ленин и компания избухналата революция.

    10:16 24.12.2025

  • 45 Десислава Димитрова

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    Ами точно така трябва да се действа с тях ,по военновременни закони .

    Коментиран от #48

    10:17 24.12.2025

  • 46 дончичо

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    И на вас се полага от същата салата,евероатлантски г..олизци

    10:20 24.12.2025

  • 47 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    1 1 Отговор
    Драги атлантиченца, скъпи деца, оправдаващи бандеровския тероризъм. Украинци заклаха български младеж в студентски град и вие ги оправдахте, защото са украинци. Ако започнат да взривяват български полицаи, също ли ще ги оправдавате, защото са украинци?

    Коментиран от #55

    10:22 24.12.2025

  • 48 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Десислава Димитрова":

    Модераторът е на друго мнение. Оправдава терористите и ме изтри

    Коментиран от #50

    10:24 24.12.2025

  • 49 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Точно така":

    По същият начин бяха финансирани бандеровците за терора против етническите руснаци. Вагони, пълни с палета долари и евро. Милиарди в брой. Сега вече им изпращат пари по банков път.

    Коментиран от #52, #54

    10:28 24.12.2025

  • 50 Десислава Димитрова

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    Наближава Видов ден и никой не е анонимен и следите остават ,после да няма ,ама нас защо,аз самооо... .

    10:29 24.12.2025

  • 51 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    След нападението над украйна русия цъфти и процъфтява...другарите тук се радват щото киев пада до нова година...хаха...купянск ще изчака малко...хах

    10:30 24.12.2025

  • 52 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    Да питам защо путин избива и прогонва от Донбас основно етнически руснаци за които ти си така загрижен?

    Коментиран от #58

    10:31 24.12.2025

  • 53 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    Пак добре,теб и прасенце няма да те иска..

    Коментиран от #56

    10:33 24.12.2025

  • 54 Майор Мишев

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    Уважаваният политанализатор от Сащ и бивш служител на ЦРУ до далечната 1989г, Лари Джонсън многократно е споделял ,че от 1996г. насам на територията на Украйна са проведени 16 съвместни учения с Нато, толкова няма на територията на нито една членка на алианса ,познай защо ?

    10:33 24.12.2025

  • 55 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    Стига цитира руската Енциклопедия...

    Коментиран от #57

    10:34 24.12.2025

  • 56 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Руснаков":

    Поне някаква полза ще има от гнида като тееб ....🤣🤣🤣.

    10:35 24.12.2025

  • 57 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "гост":

    Може ,цитира ,а ти какво можеш бе папагал ?

    10:36 24.12.2025

  • 58 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Повечето стояновци който познавам са все лаладжии и въздух под налягане ...но само един е Големият стоян георгиев известен с палавия си и закачлив характер и най вече стилната тясна яка ...

    10:39 24.12.2025

Новини по държави:
