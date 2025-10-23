Американският президент Доналд Тръмп смята, че Индия почти напълно ще спре да купува руски петрол до края на 2025 г.

„Това е процес. Не можеш просто да го спреш. Но до края на годината те почти напълно ще спрат“, заяви американският лидер след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Това е нещо важно“, каза Тръмп. Според данните, които той предостави, Индия купува „почти 40%“ от петрола си от Русия.

Руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко по-рано заяви пред ТАСС, че доставките на петрол от Русия за Индия все още продължават. „Всичко продължава“, каза той, коментирайки последните изявления на Тръмп, обещаващи да поддържат високи тарифи за Индия, освен ако не спре да купува руски енергийни продукти. На 6 август САЩ наложиха допълнителни 25% тарифи на Индия за покупката на петрол и петролни продукти от Русия. В края на август американските тарифи за индийски стоки и услуги бяха увеличени на 50%.

На 15 октомври Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди лично го е уведомил за готовността на Ню Делхи да спре да купува руски петрол. Индийското външно министерство обаче впоследствие подчерта, че няма информация за какъвто и да е контакт между Моди и Тръмп на този ден. Ню Делхи се фокусира върху интересите на потребителите, когато става въпрос за внос на енергия, отбеляза представител на индийското външно министерство.