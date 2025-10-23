Белият дом: Близо 40% от петрола на Индия е руски, това трябва да спре до края на годината.

Американският президент Доналд Тръмп смята, че Индия почти напълно ще спре да купува руски петрол до края на 2025 г.
„Това е процес. Не можеш просто да го спреш. Но до края на годината те почти напълно ще спрат“, заяви американският лидер след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Това е нещо важно“, каза Тръмп. Според данните, които той предостави, Индия купува „почти 40%“ от петрола си от Русия.
Руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко по-рано заяви пред ТАСС, че доставките на петрол от Русия за Индия все още продължават. „Всичко продължава“, каза той, коментирайки последните изявления на Тръмп, обещаващи да поддържат високи тарифи за Индия, освен ако не спре да купува руски енергийни продукти. На 6 август САЩ наложиха допълнителни 25% тарифи на Индия за покупката на петрол и петролни продукти от Русия. В края на август американските тарифи за индийски стоки и услуги бяха увеличени на 50%.
На 15 октомври Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди лично го е уведомил за готовността на Ню Делхи да спре да купува руски петрол. Индийското външно министерство обаче впоследствие подчерта, че няма информация за какъвто и да е контакт между Моди и Тръмп на този ден. Ню Делхи се фокусира върху интересите на потребителите, когато става въпрос за внос на енергия, отбеляза представител на индийското външно министерство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами..
Не разбрали вече, че никой не го бръсне зс слува?!
Коментиран от #2
06:06 23.10.2025
2 Ами...
До коментар #1 от "Ами..":През 21 век светът минава на ЧИСТА ЕНЕРГИЯ.Раша отпада от съревнованието.
Коментиран от #5
06:11 23.10.2025
3 Добро утро!
Това означава догодина.
Коментиран от #13
06:12 23.10.2025
4 Икономист
Коментиран от #7, #11
06:22 23.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Индииският бял дом : Ко речиха у Кравария?
06:38 23.10.2025
7 САЩ е Хегемона
До коментар #4 от "Икономист":ако случайно не знаеш.
Коментиран от #8, #12
06:39 23.10.2025
8 Икономист
До коментар #7 от "САЩ е Хегемона":Минало бешело ,само плашат гаргите .
06:42 23.10.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
06:45 23.10.2025
10 Ша спите под мостовете, а
06:53 23.10.2025
11 САЩ са
До коментар #4 от "Икономист":Най-големият пазар за индийски стоки, една от малкото страни с които Индия има търговски излишък, и е най-големият инвеститор в Индия. Не е малко.
06:55 23.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "САЩ е Хегемона":БЕШЕ, ама ти явно не знаеш❗
Или пък знаеш, но е нормално след като един ник не ти дават да си сложиш, какво остава да ти дават да напишеш истината❗
06:58 23.10.2025
13 Чорбара
До коментар #3 от "Добро утро!":Тъпа крава.
07:25 23.10.2025