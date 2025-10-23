Новини
Белият дом: Близо 40% от петрола на Индия е руски, това трябва да спре до края на годината

23 Октомври, 2025 05:55, обновена 23 Октомври, 2025 06:01

  • индия-
  • петрол-
  • сащ-
  • русия-
  • тръмп

Москва заяви, че доставките продължават

Белият дом: Близо 40% от петрола на Индия е руски, това трябва да спре до края на годината - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп смята, че Индия почти напълно ще спре да купува руски петрол до края на 2025 г.

„Това е процес. Не можеш просто да го спреш. Но до края на годината те почти напълно ще спрат“, заяви американският лидер след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Това е нещо важно“, каза Тръмп. Според данните, които той предостави, Индия купува „почти 40%“ от петрола си от Русия.

Руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко по-рано заяви пред ТАСС, че доставките на петрол от Русия за Индия все още продължават. „Всичко продължава“, каза той, коментирайки последните изявления на Тръмп, обещаващи да поддържат високи тарифи за Индия, освен ако не спре да купува руски енергийни продукти. На 6 август САЩ наложиха допълнителни 25% тарифи на Индия за покупката на петрол и петролни продукти от Русия. В края на август американските тарифи за индийски стоки и услуги бяха увеличени на 50%.

На 15 октомври Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди лично го е уведомил за готовността на Ню Делхи да спре да купува руски петрол. Индийското външно министерство обаче впоследствие подчерта, че няма информация за какъвто и да е контакт между Моди и Тръмп на този ден. Ню Делхи се фокусира върху интересите на потребителите, когато става въпрос за внос на енергия, отбеляза представител на индийското външно министерство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами..

    13 1 Отговор
    Тоя всекидневно ръси глупости.

    Не разбрали вече, че никой не го бръсне зс слува?!

    Коментиран от #2

    06:06 23.10.2025

  • 2 Ами...

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ами..":

    През 21 век светът минава на ЧИСТА ЕНЕРГИЯ.Раша отпада от съревнованието.

    Коментиран от #5

    06:11 23.10.2025

  • 3 Добро утро!

    7 13 Отговор
    Путлер ще бъде свален от самите руснаци, но едва след като ситуацията в Русия стане както беше през 90те години на миналия век.
    Това означава догодина.

    Коментиран от #13

    06:12 23.10.2025

  • 4 Икономист

    14 7 Отговор
    Кои са Сащ ,че да казват на Индия какво да купува или продава,че нещо не моа се сетя ?

    Коментиран от #7, #11

    06:22 23.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 6 Отговор
    Белият дом: Близо 40% от петрола на Индия е руски, това трябва да спре до края на годината.

    Индииският бял дом : Ко речиха у Кравария?

    06:38 23.10.2025

  • 7 САЩ е Хегемона

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Икономист":

    ако случайно не знаеш.

    Коментиран от #8, #12

    06:39 23.10.2025

  • 8 Икономист

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ е Хегемона":

    Минало бешело ,само плашат гаргите .

    06:42 23.10.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Морнинг ПЕТ (5)галкина корморана рано сабален громят Мецан с розови прашки и подмити входове.

    06:45 23.10.2025

  • 10 Ша спите под мостовете, а

    2 0 Отговор
    Ало, сащиянците, прекалява, не сте сами.

    06:53 23.10.2025

  • 11 САЩ са

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Икономист":

    Най-големият пазар за индийски стоки, една от малкото страни с които Индия има търговски излишък, и е най-големият инвеститор в Индия. Не е малко.

    06:55 23.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ е Хегемона":

    БЕШЕ, ама ти явно не знаеш❗
    Или пък знаеш, но е нормално след като един ник не ти дават да си сложиш, какво остава да ти дават да напишеш истината❗

    06:58 23.10.2025

  • 13 Чорбара

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добро утро!":

    Тъпа крава.

    07:25 23.10.2025