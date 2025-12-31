The New York Times: Тръмп нарекъл Келог "идиот", след като пратеникът му сравнил "смелия лидер" Зеленски с Линкълн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарекъл специалния си пратеник Кийт Келог „идиот“, след като той определил украинския президент Володимир Зеленски като „смел лидер“, пише съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.
Според вестника повод станала речта на Келог на Мюнхенската конференция по сигурност през февруари.
Там Келог се срещна с европейските си колеги, но ролята му в администрацията е неясна.
Ден преди това президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп разговаряли и се споразумели да започнат преговори за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна.
Президентът на САЩ тогава обяви, че американският екип ще включва директора на ЦРУ Джон Ратклиф, държавния секретар Марко Рубио и съветника Майк Уолц. Келог уверил европейците, че остава техен „най-добър приятел“ в Белия дом.
„Близък сътрудник“ на министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет докладва на Вашингтон за разговорите на Келог с европейците, съобщава вестникът. Той твърди, че Келог е обявил, че отбранява Белия дом „от тези изолационисти“ в полза на подпомагането на Украйна. Освен това, позицията на специалния пратеник била разклатена от публикацията му в X, в която той нарича Зеленски „борбен и смел лидер на страна във война“.
След това Келог посетил Тръмп в Овалния кабинет, където президентът на САЩ остро го попитал: „Значи наричаш Зеленски смел човек в трудна ситуация?“ Келог отговорил утвърдително и сравнил Зеленски с 16-ия президент на САЩ, Ейбрахам Линкълн.
„По-късно, разказвайки този епизод на други съветници, Тръмп измърмори: „Той е идиот“, съобщава вестникът.
