The New York Times: Тръмп нарекъл Келог "идиот", след като пратеникът му сравнил "смелия лидер" Зеленски с Линкълн
  Тема: Украйна

The New York Times: Тръмп нарекъл Келог "идиот", след като пратеникът му сравнил "смелия лидер" Зеленски с Линкълн

31 Декември, 2025 16:17 2 052 60

Според вестника повод станала речта на Келог на Мюнхенската конференция по сигурност през февруари

The New York Times: Тръмп нарекъл Келог "идиот", след като пратеникът му сравнил "смелия лидер" Зеленски с Линкълн - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарекъл специалния си пратеник Кийт Келог „идиот“, след като той определил украинския президент Володимир Зеленски като „смел лидер“, пише съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според вестника повод станала речта на Келог на Мюнхенската конференция по сигурност през февруари.
Там Келог се срещна с европейските си колеги, но ролята му в администрацията е неясна.

Ден преди това президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп разговаряли и се споразумели да започнат преговори за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна.

Президентът на САЩ тогава обяви, че американският екип ще включва директора на ЦРУ Джон Ратклиф, държавния секретар Марко Рубио и съветника Майк Уолц. Келог уверил европейците, че остава техен „най-добър приятел“ в Белия дом.

„Близък сътрудник“ на министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет докладва на Вашингтон за разговорите на Келог с европейците, съобщава вестникът. Той твърди, че Келог е обявил, че отбранява Белия дом „от тези изолационисти“ в полза на подпомагането на Украйна. Освен това, позицията на специалния пратеник била разклатена от публикацията му в X, в която той нарича Зеленски „борбен и смел лидер на страна във война“.

След това Келог посетил Тръмп в Овалния кабинет, където президентът на САЩ остро го попитал: „Значи наричаш Зеленски смел човек в трудна ситуация?“ Келог отговорил утвърдително и сравнил Зеленски с 16-ия президент на САЩ, Ейбрахам Линкълн.

„По-късно, разказвайки този епизод на други съветници, Тръмп измърмори: „Той е идиот“, съобщава вестникът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахахаха

    19 48 Отговор
    Зеленски е лидер, за това копейките газ пикаят, че путлера стана клоун.

    Коментиран от #2, #18, #24

    16:18 31.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    16 40 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Зеленски е най великия държавник на новото време убил 2 милиона братя рашисти

    Коментиран от #6, #9

    16:18 31.12.2025

  • 3 стоян георгиев

    10 30 Отговор
    Рижата няма шанс даже в собствените си партийни редици.в момента зеленски има мощно мнозинство и сред демократи и сред републиканци.той е истинския президент на сащ.за това и рижавия ревнува.

    Коментиран от #40

    16:19 31.12.2025

  • 4 Прав е Дони

    20 15 Отговор
    Само такъв би определил Зеленски като лидер или като смел. Това желе е зелено, защото е отровно.

    16:19 31.12.2025

  • 5 Не,че нещо,ама...

    13 6 Отговор
    Захлебил е от евро💰помощите към Украйна

    16:19 31.12.2025

  • 6 Така е

    20 19 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    След втората световна война никой не е ликвидирал толкова руски орки колкото Зеленски ,с помощта на жуже путя💯👈

    Коментиран от #17

    16:20 31.12.2025

  • 7 Демократичен ЦЕНТър

    9 4 Отговор
    Всичко ще си кажете

    16:20 31.12.2025

  • 8 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Тръмп никога не е разчитал,че Келог ще прокарва неговата политика ,тъй като той е човек на Марко Рубио.
    Два дебила.

    Коментиран от #11

    16:21 31.12.2025

  • 9 Зеленски е по велик от Ейбрахам Линкълн

    13 18 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Зеленски уби и изгори 2 милиона нещастни рашисти и ги отърва от мъките а Линкълн не е ликвидирал толкова...

    16:22 31.12.2025

  • 10 Колю с двуцевката

    11 8 Отговор
    Келог,вероятно го е сравнил с Линкълн, като знае,че ще го застрелят като него.

    16:23 31.12.2025

  • 11 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    А рубио не е ли човек на тръмп?

    Коментиран от #25

    16:23 31.12.2025

  • 12 Руснаков

    11 4 Отговор
    Ха кажете,,от Рижият Перчем има ли по голям ЕдЕот...е па Нема...

    Коментиран от #30, #46

    16:23 31.12.2025

  • 13 Доналд Тръмп офишъл

    10 2 Отговор
    И6@л съм го

    Коментиран от #16

    16:23 31.12.2025

  • 14 Факт

    8 0 Отговор
    Много саактуални. Това не беше ли лятото?

    16:24 31.12.2025

  • 15 Напиши коментар

    8 7 Отговор
    Украинците са избили повече поляци отколкото Хитлер.Факт.

    16:25 31.12.2025

  • 16 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Доналд Тръмп офишъл":

    Оправяйте се в групичката за споделяне!

    16:26 31.12.2025

  • 17 Чистач

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Търси се IP- на хахаха ? В София е!

    16:27 31.12.2025

  • 18 Ами пропаднало нищожество като зеленски

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    може да е лидер само на други себеподобни мекотели, вредни за света и обществото. Жалко ако има глупак да се кланя на такова нищожество.

    Коментиран от #22, #34

    16:27 31.12.2025

  • 19 Още новини от Украйна

    8 5 Отговор
    Единствено еврейчето Зеленски може да избие над 2 милиона украинци и още толкова осакатени и безследно изчезнали.
    Дори Путин ще го награди с Герой на Русия…….посмъртно .

    16:27 31.12.2025

  • 20 Ох другари

    10 2 Отговор
    Утре ще бъде един лош ден за България.
    Евро другари.!
    Как се преживява това.?
    Мъка..другари !

    Коментиран от #23

    16:28 31.12.2025

  • 21 Ами прав е Тръмп

    11 6 Отговор
    Да сравниш едно нищожество като зеленски с Линкълн, верно трябва да си идиот и то огромен идиот. 😄

    16:29 31.12.2025

  • 22 Много добре казано

    9 7 Отговор

    До коментар #18 от "Ами пропаднало нищожество като зеленски":

    Не обръщай внимание на дежурният жълтопаветен измекяр.

    Коментиран от #29

    16:29 31.12.2025

  • 23 Утре не

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ох другари":

    но моли се да не останат още дълго урсулите, че тогава верно ще ревеш. 😄

    16:30 31.12.2025

  • 24 оня с коня

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    След разговор със Зеленски, Ердоган споделя с помощника си:
    "Когато клоун се премести да живее в дворец той не се превръща в крал, а дворецът се превръща в цирк."

    Коментиран от #26

    16:33 31.12.2025

  • 25 Сатана Z

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Рубио е назначен в администрацията на Тръмп,но не се допуска до решаване на такива задачи като Украинската криза.Латиноса от Илинойс е бил предложен за вице на Тръмп от влиятелна лобистка група,което бай Дончо категорично е отказал,но срещу 100 милиона долара е склонил да го направи външен министър.
    Урокът свърши и сега : ррррррррррррр обратно от където си налазил

    16:34 31.12.2025

  • 26 Поздравления за коментара

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Право в десетката.

    16:34 31.12.2025

  • 29 До 18 и 22

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Много добре казано":

    Дрът несретен потънал в изпражненията си путяроб😂🤣😅 от безпомощност и унижение вече сам си пишеш и отговаряш ли? Убивай се и отървай от мъките ненужно фекално пce😂🤣😅😆

    Коментиран от #33

    16:37 31.12.2025

  • 30 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    Ти па си мноо убав...дррррт травертин ...

    16:39 31.12.2025

  • 32 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Пропагандата":

    винаги има за цел глупака!

    16:40 31.12.2025

  • 34 Още новини от Украйна

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ами пропаднало нищожество като зеленски":

    Моите уважения към Кийт Келог но не съм съгласен че "Зеленски е велик лидер и пълководец като Ейбрахам Линкълн". Линкълн не е смазал и унижил мизерна раша като Световния лидер Зеленски. Линкълн не е ликвидирал 2 милиона нещастни рашисти ,не е издавил в река Днепър до Херсон 70 хиляди руски орки ,Линкълн не ги е изтрепал както Зеленски в Харков ,Чернигов ,Николаев ,Купянск..И Линкълн не е бил президент 7 години като Зеленски. И последно - Линкълн не върза стотици орки чисто голи във Вашингтон както Зеленски в Киев и да ги развежда на парад за подигравка😂🤣😅😆 Скъсани кАпеи от бунища и сметища - ШАПКИ ДОЛУ И ПОКЛОН ПРЕД ВАШИЯ ПАЛАЧ СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ💯👈

    Коментиран от #35, #39

    16:41 31.12.2025

  • 35 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Още новини от Украйна":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #51

    16:42 31.12.2025

  • 36 Истинския Професор Герджиков

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Пропагандата":

    Мооо Дьооо ,пробвал ли си с гола шия ,да спреш остро мачете 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #38

    16:42 31.12.2025

  • 38 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "Истинския Професор Герджиков":

    Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁 или при баща си на който като малък лапаше гноясалия клошарска съдрана копейка😂 и в гроба да му го лапаш😂

    Коментиран от #41

    16:42 31.12.2025

  • 39 Пропаднало нищожество като зеленски

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Още новини от Украйна":

    може да е лидер само на други себеподобни мекотели, вредни за света и обществото. Жалко ако има глупак да се кланя на такова нищожество.

    16:42 31.12.2025

  • 40 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Събра още няколко шекела!

    16:43 31.12.2025

  • 41 Ето пример

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    за тотално деградирало нищожество, показващо падението и фашизма залял запада. Затова света застана зад Русия. няма нормален човек да застане зад пу мяри!

    16:44 31.12.2025

  • 42 Стефан Усмивката Софиянски

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Илиане ,май си избрал за последен дом шахтата на асансьора във Военния блок София Изток ?

    Коментиран от #48

    16:44 31.12.2025

  • 43 Тотално падение на запада

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    Коментиран от #50

    16:45 31.12.2025

  • 44 Хаха

    4 1 Отговор
    Естествено, че някакъв прислужник, мечтаещ да подари народа и държавата си на някакви наднационални организации, ръководени от големите западни държави не може да бъде сравняван с лидер на най-мощната и независима държава в света.
    Тук Тръмп е напълно прав в диагнозата си.

    16:45 31.12.2025

  • 45 55 от Козлодуй

    1 3 Отговор
    Агент Краснов

    16:46 31.12.2025

  • 46 бай бездъню

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    здравейте духове!

    16:46 31.12.2025

  • 47 Мишел

    4 0 Отговор
    Когато шутът стане цар, държавата става цирк

    16:47 31.12.2025

  • 48 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Стефан Усмивката Софиянски":

    Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁 или при баща си на който като малък лапаше гноясалия клошарска съдрана копейка😂 и в гроба да му го лапаш😂

    Коментиран от #57

    16:50 31.12.2025

  • 49 Гадател

    1 2 Отговор
    Идиота е друг, но...

    16:50 31.12.2025

  • 50 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    0 5 Отговор

    До коментар #43 от "Тотално падение на запада":

    Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁 или при баща си на който като малък лапаше гноясалия клошарска съдрана копейка😂 и в гроба да му го лапаш😂

    Коментиран от #54

    16:51 31.12.2025

  • 51 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Пропагандата":

    Чакам съня ти за Киев три днях 😂🤣😅 а сега бягай при майка си в гроба да й ближеш карантииите разпрани от турските тираджии Хи Хи Хи😁 или при баща си на който като малък лапаше гноясалия клошарска съдрана копейка😂 и в гроба да му го лапаш😂

    Коментиран от #55

    16:51 31.12.2025

  • 52 Е то

    4 0 Отговор
    по тази логика и Бойко Борисов трябва да се сравнява с Линкълн, че все иска да ни "вкарва" някакви политически организации. Едно време на почит бяха политически дейци, които се стремяха към независимост и суверенитет на своите народи, като Левски, Ботев, Раковски, които вместо да потвърждават и затвърждават членството ни в Османската империя са се стремяли към излизането на българския народ от нея и утвърждаването на самостоятелна държавност за българите.

    16:51 31.12.2025

  • 53 Тома

    1 0 Отговор
    Как няма Келог да сравни бати зеле с Линкъл след като чрез дъщеря си е взел милиони от украинската хунта за услуги

    16:56 31.12.2025

  • 54 Тотално падение на запада

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Пълно падение на запада. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    16:58 31.12.2025

  • 55 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    винаги има за цел глупака!

    16:58 31.12.2025

  • 56 Зеленски е герой на Европа

    1 2 Отговор
    и някой ден на него ще бъдат кръщавани европейски площади и улици.

    Тръмп ще остане като агент Краснов!

    Коментиран от #59

    17:01 31.12.2025

  • 57 Дежурният папагал 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Папагалиме ли за 3 дни? 😄 Не спирай. Отде да знайш дали няма да изникнат пира. 😄 Колко трябва да е прооост човек да става папагал; за 5 цента и да показва освен собственото си нещастие и дъното на запада? 😄После що Русия е велика. Изкарали цигани да я борят с лъжи и пропаганда. А като го гледам колко е нервен, явно края на фашизма е дошъл Кажи сега Благодаря на Русия, че дори и мен глупака ще освободиш от фашизъм. 😄

    17:03 31.12.2025

  • 58 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Още новини от Украйна":

    Пак не си си пил хапчетата

    17:04 31.12.2025

  • 59 Да кажеш героий

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Зеленски е герой на Европа":

    на едно нищожество тотално деградирало като зеленски, си достоен за съжаление. 😄 Що за човек харесва боклук

    17:06 31.12.2025

