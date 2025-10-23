Новини
Тайван призова за включване в Интерпол по време на конференция в САЩ

23 Октомври, 2025 14:20 339 2

Представители на тайванската полиция заявиха, че изключването на страната отслабва глобалната борба с престъпността и че политиката не бива да пречи на международното сътрудничество

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Делегация на тайванската полиция призова за включване на Тайван в Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) по време на годишната конференция на Международната асоциация на началниците на полицията (IACP), проведена в Денвър.

Заместник-директорът на Националната полицейска агенция Ляо Хсун-ченг заяви, че Тайван отдавна е надежден партньор в борбата с транснационалната престъпност и заслужава място в Интерпол. Той подчерта, че единственият общ враг на правоприлагащите органи е престъпността, а политиката не бива да се намесва в усилията за нейното преследване.

Директорът на международния отдел на агенцията Лин Мяо-линг посочи, че отсъствието на Тайван отслабва глобалната мрежа за борба с престъпността и може да позволи на престъпни групи да се възползват от пропуски в сигурността.

Тази година конференцията на IACP се проведе в Денвър между 18 и 21 октомври, като събра около 16 000 представители на правоохранителните органи от Съединените щати и други страни. Основните теми на форума бяха технологиите, престъпленията, свързани с наркотици, и международното сътрудничество.

Интерпол подпомага полицейските служби в обмена на информация и координацията на разследвания по трансгранични престъпления, включително измами и тероризъм. Тайван напуска организацията през 1984 г., след като Китай се присъединява и заявява, че го представлява. Оттогава Тайван остава изключен от срещите и дейностите на Интерпол, въпреки многократните си опити да се присъедини отново като наблюдател.


