Китай разкритикува страните, които осъждат военните учения край Тайван

Пекин разкритикува редица страни, включително Япония и Австралия, за "безотговорните им и лицемерни" коментари, осъждащи китайските военни учения край бреговете на Тайван, съобщиха Синхуа и Франс прес.
"Тези страни и институции си затварят очите за действията на сепаратистките сили в Тайван, които се стремят към независимост с военни средства", заяви на брифинг Лин Цзян, говорител Министерството на външните работи на Китай, цитиран от БТА. "А сега те отправят безотговорни критики към необходимите и справедливи действия на Китай в защита на неговия национален суверенитет и териториална цялост. Те изопачават фактите и бъркат вярното с невярното, което е крайно лицемерно."
По думите на Лин Китай цени високо позицията на страни като Русия, Пакистан и Венецуела, които са подкрепили Пекин.
"Искаме още веднъж да потвърдим своята непоколебима решимост да пазим своя национален суверенитет, сигурност и териториална цялост. Всякакви груби провокации, които прекрачват границата по отношение на Тайван, ще срещнат твърдото противодействие на Китай", добави говорителят.
В началото на седмицата Пекин организира големи военни учения край бреговете на Тайван. Те включваха бойни стрелби и участието на десетки самолети, военни кораби и плавателни съдове на бреговата охрана.
Ученията предизвикаха остри реакции от редица страни по света, включително от страна на Япония, Австралия и европейските държави.
Токио заяви по-рано днес, че действията на Китай "повишават напрежението" в Тайванския проток, а Канбера ги определи като дестабилизиращи.
ЕС каза, че маневрите са "заплаха за международния мир и стабилност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
12:36 31.12.2025
2 Диктор
12:39 31.12.2025
3 Пезевенк
Коментиран от #6, #10, #11
12:40 31.12.2025
4 az СВО Победа 80
1. КНР има огромни инвестиции във Венецуела и ги защитава като устройва опасни "игри" около Тайван в отговор на действията на Вашингтон.
2. Ако Вашингтон атакува Венецуела (което няма да направи, защото САЩ не разполагат с необходимия ресурс. САЩ образец 2025г. не са САЩ образец 2000г.), ще получи същото в Тайван, поднесено му от китайците. Такава е играта по защитата на Венецуела....
12:48 31.12.2025
5 Герги
12:54 31.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ха-ха
До коментар #7 от "Пезевенк":И бял да си , и черен да си , винаги ще си Олиго....рен.....д !
13:11 31.12.2025
9 пияна копейка
ИИиииИиИИиихихихихихихихии 🤪
13:41 31.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 лъжеш
До коментар #3 от "Пезевенк":бил съм 3 пъти в турция , 75-80% са сте си 4еp.нилки :)
13:46 31.12.2025