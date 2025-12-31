Новини
Свят »
Китай »
Китай разкритикува страните, които осъждат военните учения край Тайван

Китай разкритикува страните, които осъждат военните учения край Тайван

31 Декември, 2025 12:35 683 11

  • китай-
  • тайван-
  • военни

Тези страни и институции си затварят очите за действията на сепаратистките сили в района

Китай разкритикува страните, които осъждат военните учения край Тайван - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Пекин разкритикува редица страни, включително Япония и Австралия, за "безотговорните им и лицемерни" коментари, осъждащи китайските военни учения край бреговете на Тайван, съобщиха Синхуа и Франс прес.

"Тези страни и институции си затварят очите за действията на сепаратистките сили в Тайван, които се стремят към независимост с военни средства", заяви на брифинг Лин Цзян, говорител Министерството на външните работи на Китай, цитиран от БТА. "А сега те отправят безотговорни критики към необходимите и справедливи действия на Китай в защита на неговия национален суверенитет и териториална цялост. Те изопачават фактите и бъркат вярното с невярното, което е крайно лицемерно."

По думите на Лин Китай цени високо позицията на страни като Русия, Пакистан и Венецуела, които са подкрепили Пекин.

"Искаме още веднъж да потвърдим своята непоколебима решимост да пазим своя национален суверенитет, сигурност и териториална цялост. Всякакви груби провокации, които прекрачват границата по отношение на Тайван, ще срещнат твърдото противодействие на Китай", добави говорителят.

В началото на седмицата Пекин организира големи военни учения край бреговете на Тайван. Те включваха бойни стрелби и участието на десетки самолети, военни кораби и плавателни съдове на бреговата охрана.

Ученията предизвикаха остри реакции от редица страни по света, включително от страна на Япония, Австралия и европейските държави.

Токио заяви по-рано днес, че действията на Китай "повишават напрежението" в Тайванския проток, а Канбера ги определи като дестабилизиращи.

ЕС каза, че маневрите са "заплаха за международния мир и стабилност".


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    4 8 Отговор
    Тайван като цяло си е част от Китай, но не и Украйна да е част от Русия. Дай Боже новата 2026 година да влезем в еврото спокойно и да приключи с Путин.

    12:36 31.12.2025

  • 2 Диктор

    6 7 Отговор
    Скоро и някои региони на Русия ще последват Тайван. И така Русия ще се разпадне. Пожелавам на Русия да си изкара Нова година спокойно. Най-добре ще е за Украйна, дето ще постигне победа и руската губерния ще е бедна!

    12:39 31.12.2025

  • 3 Пезевенк

    0 9 Отговор
    Прабългарите са били черни като бангладешците, индийците и пакистанците. Дошли са покрай черно море от земите на днешен афганистан и пакистан. Добре, че са били византийците и османците да ги еб... 700г. за та побелеят малко

    Коментиран от #6, #10, #11

    12:40 31.12.2025

  • 4 az СВО Победа 80

    5 3 Отговор
    Накратко:

    1. КНР има огромни инвестиции във Венецуела и ги защитава като устройва опасни "игри" около Тайван в отговор на действията на Вашингтон.

    2. Ако Вашингтон атакува Венецуела (което няма да направи, защото САЩ не разполагат с необходимия ресурс. САЩ образец 2025г. не са САЩ образец 2000г.), ще получи същото в Тайван, поднесено му от китайците. Такава е играта по защитата на Венецуела....

    12:48 31.12.2025

  • 5 Герги

    3 4 Отговор
    Китай,защо така не се загрижи и за териториалната цялост на Украйна...наяла се въшка и излезнала на чело...така стана тяхната...

    12:54 31.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пезевенк":

    И бял да си , и черен да си , винаги ще си Олиго....рен.....д !

    13:11 31.12.2025

  • 9 пияна копейка

    0 0 Отговор
    Левът е царя на животните ! С лева можеш да си купиш парче месо от Лъвът !
    ИИиииИиИИиихихихихихихихии 🤪

    13:41 31.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 лъжеш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пезевенк":

    бил съм 3 пъти в турция , 75-80% са сте си 4еp.нилки :)

    13:46 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания