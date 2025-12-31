Новини
Си Дзинпин: Историческият импулс към обединението на Тайван с континентален Китай е неудържим

Си Дзинпин: Историческият импулс към обединението на Тайван с континентален Китай е неудържим

31 Декември, 2025 18:15 761 22

  • си дзинпин-
  • китай-
  • тайван-
  • история

Трябва непоколебимо да прилага политиката „Една държава, две системи“, заяви китайският президент в новогодишното си обръщение

Си Дзинпин: Историческият импулс към обединението на Тайван с континентален Китай е неудържим - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Историческият импулс към обединението на Тайван с континентален Китай е неудържим, заяви китайският президент Си Дзинпин в новогодишното си обръщение, цитиран от Централната китайска телевизия.

„Нашите сънародници от двете страни на Тайванския проток са обвързани от кръвни връзки и историческият импулс към националното обединение е неудържим“, каза той.

Си Дзинпин подчерта, че Китай трябва непоколебимо да прилага политиката „Една държава, две системи“ и да подкрепя интеграцията на Хонконг и Макао в цялостното развитие на страната.

Преди това говорителят на китайското министерство на отбраната Джан Сяоганг заяви, че Пекин е ангажиран с мирното обединение с Тайван, но си запазва правото да предприеме необходимите мерки. Той добави, че ако протайванските сили за независимост преминат "червената" линия, китайските военни няма да имат друг избор, освен да „предприемат решителни действия“.


Китай
  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    12 2 Отговор
    Дрогара Си е къкал връз темето на тейко си коги са го гърчили маоистите! После коги тейко мо го реабилитират е облизал къканото връз темето на отеца и е получил стълбичка за върховете на партиата майка. Кариерист майстор е цара на оризите деа!

    Коментиран от #10

    18:21 31.12.2025

  • 2 Хайде бе другарю Си

    6 10 Отговор
    Още колко години ще ги чакаш островните подложки на краварите?

    18:22 31.12.2025

  • 3 Опааа

    6 2 Отговор
    Мисиркииии! Научете се да изписвате правилно Хонг Конг!!! Hong Kong! Мисирки неграмотни!

    18:22 31.12.2025

  • 4 хаха

    10 8 Отговор
    Я марш бе метежник. Тайван е истинският Китай. Тоест Тайван е част от законното правителство, а ти си на метежника Мао Зе Цървул.

    Коментиран от #12

    18:22 31.12.2025

  • 5 Заядлив

    3 3 Отговор
    Тръмп се шири вече на няколко фронта едновременно. Явният е с Иран, и Венецуела, тайният е с Русия, а най- непредвиденият и непредсказуем за него е с Китай. Но големият залък обикновено присяда в лакомото гърло.

    18:23 31.12.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    10 2 Отговор
    Кой е по-голям смешник - путин или кси понгпинг!? Единият щеше да превзема цяла окраина за три дня, другия малък остров 🏝️

    18:24 31.12.2025

  • 7 сара

    10 2 Отговор
    И този другар иска Тайван за три дни.

    18:25 31.12.2025

  • 8 Мао Дзедун, президент

    3 2 Отговор
    Аха....питай Украйна ))

    18:25 31.12.2025

  • 9 Незабавно

    4 5 Отговор
    Санкции за Китай, каквито и за Русия, и спиране на цялата търговия между ЕС и Китай

    Коментиран от #11, #14, #16

    18:25 31.12.2025

  • 10 Госあ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Важното е, че се е качил по стълбичката ! А не е парашутист. Не е случаен другарят Си !

    18:25 31.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Не е рекъл не ги е присъединил това не е онзи Китай е който караха велосипеди и ядяха по една купичка ориз сега Китай е световна сила с която трябва да се съобразяват всички

    Коментиран от #18

    18:27 31.12.2025

  • 13 мда

    9 2 Отговор
    Този стил на политическо празнословие с гръмки фрази ни е добре познат от времето на соца.

    18:28 31.12.2025

  • 14 И после

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Незабавно":

    Сор ос нята ще ревете - къде ми е най-новия модел на айфончетооооо?!

    18:28 31.12.2025

  • 15 Истината

    6 1 Отговор
    Си мечтае да се докопа до чиповете произведени в Тайван.

    18:30 31.12.2025

  • 16 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Незабавно":

    санкции, Китай само си лае, не са предприели нищо вече години наред. Купе дето лае не хапе. През това време Тайван си живее отлично. Невероятна страна, много мили хора.

    18:36 31.12.2025

  • 17 Дон Хиан

    2 0 Отговор
    Големия глад на Китай да се докопа до TSMC за да не изостане безвъзвратно технологически в производството на модерни чипове. Този им стремеж е в основата на историческия импулс. Което си е жива кражба.

    Коментиран от #20

    18:37 31.12.2025

  • 18 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    защо не е рекъл още? Какво ги спира като са толкова ербап? Може би примера от Украйна какво ще им се случи ако посегнат? :)

    18:38 31.12.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Така става и в живота когато си беден като църковна мишка се криеш в дупката...защо преди 30тина години не се напъвахте толкова за обединение с Тайван...защото бяхте мишоци....защото я нямахте силата...охранихте се и ето го резултата...по примера на Русия...ще ги анексирате,само че законно...

    18:40 31.12.2025

  • 20 Госあ

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дон Хиан":

    TSMC ги проектират и произвеждат китайци с японски и европейски литографски системи. Пита се къде е Америка у целата схема ? Да не кажа същото за nvidia Мое да потърсиш снимка на основателя и директора и.

    Коментиран от #21

    18:40 31.12.2025

  • 21 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    То и Дубай не го строи арабеска, ама кой го интересува...Дубай си е арабски нали...

    18:43 31.12.2025

  • 22 Тайванец

    0 0 Отговор
    Неам търпение!

    18:44 31.12.2025

