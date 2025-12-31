Си Дзинпин: Историческият импулс към обединението на Тайван с континентален Китай е неудържим

Историческият импулс към обединението на Тайван с континентален Китай е неудържим, заяви китайският президент Си Дзинпин в новогодишното си обръщение, цитиран от Централната китайска телевизия.

„Нашите сънародници от двете страни на Тайванския проток са обвързани от кръвни връзки и историческият импулс към националното обединение е неудържим“, каза той.

Си Дзинпин подчерта, че Китай трябва непоколебимо да прилага политиката „Една държава, две системи“ и да подкрепя интеграцията на Хонконг и Макао в цялостното развитие на страната.

Преди това говорителят на китайското министерство на отбраната Джан Сяоганг заяви, че Пекин е ангажиран с мирното обединение с Тайван, но си запазва правото да предприеме необходимите мерки. Той добави, че ако протайванските сили за независимост преминат "червената" линия, китайските военни няма да имат друг избор, освен да „предприемат решителни действия“.