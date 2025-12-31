Си Дзинпин: Историческият импулс към обединението на Тайван с континентален Китай е неудържим

Историческият импулс към обединението на Тайван с континентален Китай е неудържим, заяви китайският президент Си Дзинпин в новогодишното си обръщение, цитиран от Централната китайска телевизия.
„Нашите сънародници от двете страни на Тайванския проток са обвързани от кръвни връзки и историческият импулс към националното обединение е неудържим“, каза той.
Си Дзинпин подчерта, че Китай трябва непоколебимо да прилага политиката „Една държава, две системи“ и да подкрепя интеграцията на Хонконг и Макао в цялостното развитие на страната.
Преди това говорителят на китайското министерство на отбраната Джан Сяоганг заяви, че Пекин е ангажиран с мирното обединение с Тайван, но си запазва правото да предприеме необходимите мерки. Той добави, че ако протайванските сили за независимост преминат "червената" линия, китайските военни няма да имат друг избор, освен да „предприемат решителни действия“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #10
18:21 31.12.2025
2 Хайде бе другарю Си
18:22 31.12.2025
3 Опааа
18:22 31.12.2025
4 хаха
Коментиран от #12
18:22 31.12.2025
5 Заядлив
18:23 31.12.2025
6 таксиджия 🚖
18:24 31.12.2025
7 сара
18:25 31.12.2025
8 Мао Дзедун, президент
18:25 31.12.2025
9 Незабавно
Коментиран от #11, #14, #16
18:25 31.12.2025
10 Госあ
До коментар #1 от "Архимандрисандрит Бибиян":Важното е, че се е качил по стълбичката ! А не е парашутист. Не е случаен другарят Си !
18:25 31.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стенли
До коментар #4 от "хаха":Не е рекъл не ги е присъединил това не е онзи Китай е който караха велосипеди и ядяха по една купичка ориз сега Китай е световна сила с която трябва да се съобразяват всички
Коментиран от #18
18:27 31.12.2025
13 мда
18:28 31.12.2025
14 И после
До коментар #9 от "Незабавно":Сор ос нята ще ревете - къде ми е най-новия модел на айфончетооооо?!
18:28 31.12.2025
15 Истината
18:30 31.12.2025
16 Защо
До коментар #9 от "Незабавно":санкции, Китай само си лае, не са предприели нищо вече години наред. Купе дето лае не хапе. През това време Тайван си живее отлично. Невероятна страна, много мили хора.
18:36 31.12.2025
17 Дон Хиан
Коментиран от #20
18:37 31.12.2025
18 Ами
До коментар #12 от "Стенли":защо не е рекъл още? Какво ги спира като са толкова ербап? Може би примера от Украйна какво ще им се случи ако посегнат? :)
18:38 31.12.2025
19 Кривоверен алкаш
18:40 31.12.2025
20 Госあ
До коментар #17 от "Дон Хиан":TSMC ги проектират и произвеждат китайци с японски и европейски литографски системи. Пита се къде е Америка у целата схема ? Да не кажа същото за nvidia Мое да потърсиш снимка на основателя и директора и.
Коментиран от #21
18:40 31.12.2025
21 гост
До коментар #20 от "Госあ":То и Дубай не го строи арабеска, ама кой го интересува...Дубай си е арабски нали...
18:43 31.12.2025
22 Тайванец
18:44 31.12.2025