Ирландия избира днес своя следващ президент, като за поста се съревновават две жени, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.
В надпреварата една срещу друга застават Катрин Конъли – ляво ориентирана независима кандидатка, подкрепяна от редица опозиционни партии, и Хедър Хъмфрис - бивша министърка на социалната закрила, развитието на общностите и селските райони от управляващата партия „Фина Гейл“.
Избирателните секции в страната отварят в 7:00 ч. местно време (9:00 ч. българско време), а гласуването ще продължи до 22:00 ч. (полунощ българско време).
Според АП, фаворитка в надпреварата е Конъли, която разчита на подкрепата на националистическата партия „Шин Фейн“ и е известна със своята твърда позиция срещу Израел.
Новият президент ще поеме поста от Майкъл Хигинс, който изкара два последователни седемгодишни мандата – максимално позволения от ирландската конституция брой.
Преброяването на гласовете започва утре, а първите резултати се очакват в късния следобед, уточнява Асошиейтед прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Объркано Атлантиче
Афганистански нашественик, който трябваше да бъде депортиран преди месеци, сексуално насилва млада ирландска девойка, докато живее в лукс за сметка на обществото.
Т.нар. „бежански център“, където е настанен, всъщност е превзет хотел в сърцето на Дъблин, пълен с над две хиляди чуждестранни мъже в бойна възраст, хранени, облечени и приютени от същите хора, които те изместват.
Държавата внася тези мъже, парадира с тяхното „разнообразие“ като добродетел и принуждава местното население да финансира собственото си подчинение чрез колонизация и бавно демографско изчезване.
Паразитът не допринася с нищо, не произвежда нищо, но се издига като символ на прогреса, докато на местните ирландци се казва, че съпротивата не е само омразна, но и незаконна.
Навън хората най-накрая се вдигат, а полицията, финансирана от тези, които потиска, образува кордон около жилищата на нашественика, защитавайки не Ирландия, а предателството, извършено срещу нея.
08:51 24.10.2025
2 Ирландия=инцест
08:53 24.10.2025
3 ЛиТъл
08:55 24.10.2025
4 Някой
Коментиран от #5
09:13 24.10.2025
5 Факти
До коментар #4 от "Някой":Жените не са толкова агресивни като мъжете. Ако всички световни лидери бяха жени щяхме да живеем в мир. До неолита е било така - матриархат с култ към богинята майка. Няма останки от хора с потрошени черепи и кости, което показва, че е нямало насилие. После минаваме на патриархат и започва мелето.
Коментиран от #7
09:32 24.10.2025
6 плевен
Въпросът е ние какво търсим в тази смрад?
09:44 24.10.2025
7 Някой
До коментар #5 от "Факти":Дали? Урсула не е ли войнствена? Кая не е ли? Не стига, че са агресивни, но позволяват това да им замъгли съзнанието. Ако не е замъглено от други фактори, като хормони, например
10:06 24.10.2025