Новини
Свят »
Ирландия »
Ирландия гласува за нов президент: две жени се изправят една срещу друга

Ирландия гласува за нов президент: две жени се изправят една срещу друга

24 Октомври, 2025 08:45, обновена 24 Октомври, 2025 08:47 555 7

  • ирландия-
  • избори

Катрин Конъли и Хедър Хъмфрис са основните кандидатки за наследник на Майкъл Хигинс

Ирландия гласува за нов президент: две жени се изправят една срещу друга - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ирландия избира днес своя следващ президент, като за поста се съревновават две жени, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

В надпреварата една срещу друга застават Катрин Конъли – ляво ориентирана независима кандидатка, подкрепяна от редица опозиционни партии, и Хедър Хъмфрис - бивша министърка на социалната закрила, развитието на общностите и селските райони от управляващата партия „Фина Гейл“.

Избирателните секции в страната отварят в 7:00 ч. местно време (9:00 ч. българско време), а гласуването ще продължи до 22:00 ч. (полунощ българско време).

Според АП, фаворитка в надпреварата е Конъли, която разчита на подкрепата на националистическата партия „Шин Фейн“ и е известна със своята твърда позиция срещу Израел.

Новият президент ще поеме поста от Майкъл Хигинс, който изкара два последователни седемгодишни мандата – максимално позволения от ирландската конституция брой.

Преброяването на гласовете започва утре, а първите резултати се очакват в късния следобед, уточнява Асошиейтед прес.


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Объркано Атлантиче

    4 1 Отговор
    Абсолютната дегенерация на съвременния Запад, уловена в една сцена.
    Афганистански нашественик, който трябваше да бъде депортиран преди месеци, сексуално насилва млада ирландска девойка, докато живее в лукс за сметка на обществото.
    Т.нар. „бежански център“, където е настанен, всъщност е превзет хотел в сърцето на Дъблин, пълен с над две хиляди чуждестранни мъже в бойна възраст, хранени, облечени и приютени от същите хора, които те изместват.

    Държавата внася тези мъже, парадира с тяхното „разнообразие“ като добродетел и принуждава местното население да финансира собственото си подчинение чрез колонизация и бавно демографско изчезване.
    Паразитът не допринася с нищо, не произвежда нищо, но се издига като символ на прогреса, докато на местните ирландци се казва, че съпротивата не е само омразна, но и незаконна.
    Навън хората най-накрая се вдигат, а полицията, финансирана от тези, които потиска, образува кордон около жилищата на нашественика, защитавайки не Ирландия, а предателството, извършено срещу нея.

    08:51 24.10.2025

  • 2 Ирландия=инцест

    1 0 Отговор
    Сигурно ли е, че са точно жени?

    08:53 24.10.2025

  • 3 ЛиТъл

    0 1 Отговор
    Важното е ЛиDъл да плаща наема до софията та всички селинджъри да се домъкнат от горно нанадолнищИ.

    08:55 24.10.2025

  • 4 Някой

    3 1 Отговор
    Опита ни сочи, че доберат ли се до власт жените, съсипват всичко. Примери, колкото искаш. Да започнем с ЕС - Урсула, Кая, Мецола. Да не се обиди някоя, ако не съм я прибавил в списъка. Великобритания - Тераса Мей и онова ниско недоразумение, дето се задържа за няма и половин година. Но пък успешно досъсипа държавата. Да не забравяме Смалена 360-те градуса - много добра на батут, но във нищо друго. Има и ред военни министърки, които накараха редовите военни да се срамуват от професията си. Има и още, но няма смисъл да се пише повече.

    Коментиран от #5

    09:13 24.10.2025

  • 5 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Жените не са толкова агресивни като мъжете. Ако всички световни лидери бяха жени щяхме да живеем в мир. До неолита е било така - матриархат с култ към богинята майка. Няма останки от хора с потрошени черепи и кости, което показва, че е нямало насилие. После минаваме на патриархат и започва мелето.

    Коментиран от #7

    09:32 24.10.2025

  • 6 плевен

    0 0 Отговор
    Прогноза: Ще победи тази, която е по- обратна. Такива са реалностите в Ирл..... .Но това си е тяхна работа.
    Въпросът е ние какво търсим в тази смрад?

    09:44 24.10.2025

  • 7 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Дали? Урсула не е ли войнствена? Кая не е ли? Не стига, че са агресивни, но позволяват това да им замъгли съзнанието. Ако не е замъглено от други фактори, като хормони, например

    10:06 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания