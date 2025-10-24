Ирландия гласува за нов президент: две жени се изправят една срещу друга

Ирландия избира днес своя следващ президент, като за поста се съревновават две жени, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

В надпреварата една срещу друга застават Катрин Конъли – ляво ориентирана независима кандидатка, подкрепяна от редица опозиционни партии, и Хедър Хъмфрис - бивша министърка на социалната закрила, развитието на общностите и селските райони от управляващата партия „Фина Гейл“.

Избирателните секции в страната отварят в 7:00 ч. местно време (9:00 ч. българско време), а гласуването ще продължи до 22:00 ч. (полунощ българско време).

Според АП, фаворитка в надпреварата е Конъли, която разчита на подкрепата на националистическата партия „Шин Фейн“ и е известна със своята твърда позиция срещу Израел.

Новият президент ще поеме поста от Майкъл Хигинс, който изкара два последователни седемгодишни мандата – максимално позволения от ирландската конституция брой.

Преброяването на гласовете започва утре, а първите резултати се очакват в късния следобед, уточнява Асошиейтед прес.