Вучич поздрави косовските сърби за победата на изборите

Сръбският президент Александър Вучич поздрави сърбите в Косово за "смелостта и единството, които показаха на извънредните парламентарни избори", които се проведоха вчера в бившата южна провинция на Република Сърбия, предаде сръбската национална телевизия РТС и БТА.
„Поздравявам смелите хора, независимо какво в крайна сметка ще направят машините на (министър-председателя на Косово Албин) Курти и всички останали с тях. Това са смели хора, това са истински герои и вярвам, че заслужават допълнителна и по-голяма помощ и подкрепа от държавата Сърбия“, каза Вучич по време на обиколка на строителните работи по част от Дунавския коридор.
„Сърбите в Косово знаят, че ние винаги сме с тях, както ние знаем, че те винаги са със Сърбия и със своя народ, и винаги на страната на Сърбия“, каза сръбският президент.
Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“ обяви снощи, че получава всички 10 места в косовския парламент, запазени за сръбски депутати, след провелите се вчера предсрочни парламентарни избори в Косово.
Република Косово е бивша южна провинция на Сърбия, която обяви своята независимост през 2008 г., но Сърбия отказва да я признае.
Белград и Прищина водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията между двете страни.
2 Вучич
Отнеха ми Косово под носа!
19:51 29.12.2025
3 икономически активен
До коментар #1 от "факти":Краят на годината е често срещан период за закриване, преструктуриране и откриване на нови предприятия. При мен от утре напуска един работник. На 5 януари постъпват трима нови. Това са реални процеси във всеки отрасъл.
Не стана ясно с кого са се конкурирали косовските сърби за десетте запазени за тях места?
19:57 29.12.2025
4 Това е положението.
Значи, може USA да води война срещу една независима държава за да направи държава за едно малцинство от нея, НО НЕ МОЖЕ друго малцинство, което е мнозинство в една малка част от тази нова държава да получи даже право на автономно управление или да се присъедини към държавата от която е откъснато насила?!
20:25 29.12.2025