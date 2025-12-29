Вучич поздрави косовските сърби за победата на изборите

Сръбският президент Александър Вучич поздрави сърбите в Косово за "смелостта и единството, които показаха на извънредните парламентарни избори", които се проведоха вчера в бившата южна провинция на Република Сърбия, предаде сръбската национална телевизия РТС и БТА.

„Поздравявам смелите хора, независимо какво в крайна сметка ще направят машините на (министър-председателя на Косово Албин) Курти и всички останали с тях. Това са смели хора, това са истински герои и вярвам, че заслужават допълнителна и по-голяма помощ и подкрепа от държавата Сърбия“, каза Вучич по време на обиколка на строителните работи по част от Дунавския коридор.

„Сърбите в Косово знаят, че ние винаги сме с тях, както ние знаем, че те винаги са със Сърбия и със своя народ, и винаги на страната на Сърбия“, каза сръбският президент.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“ обяви снощи, че получава всички 10 места в косовския парламент, запазени за сръбски депутати, след провелите се вчера предсрочни парламентарни избори в Косово.

Република Косово е бивша южна провинция на Сърбия, която обяви своята независимост през 2008 г., но Сърбия отказва да я признае.

Белград и Прищина водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията между двете страни.