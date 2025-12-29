Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич поздрави косовските сърби за победата на изборите

Вучич поздрави косовските сърби за победата на изборите

29 Декември, 2025 19:43 796 4

  • александър вучич-
  • косово-
  • сърби-
  • сърбия-
  • избори-
  • победа-
  • поздравление
Вучич поздрави косовските сърби за победата на изборите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич поздрави сърбите в Косово за "смелостта и единството, които показаха на извънредните парламентарни избори", които се проведоха вчера в бившата южна провинция на Република Сърбия, предаде сръбската национална телевизия РТС и БТА.

Поздравявам смелите хора, независимо какво в крайна сметка ще направят машините на (министър-председателя на Косово Албин) Курти и всички останали с тях. Това са смели хора, това са истински герои и вярвам, че заслужават допълнителна и по-голяма помощ и подкрепа от държавата Сърбия“, каза Вучич по време на обиколка на строителните работи по част от Дунавския коридор.

„Сърбите в Косово знаят, че ние винаги сме с тях, както ние знаем, че те винаги са със Сърбия и със своя народ, и винаги на страната на Сърбия“, каза сръбският президент.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“ обяви снощи, че получава всички 10 места в косовския парламент, запазени за сръбски депутати, след провелите се вчера предсрочни парламентарни избори в Косово.

Република Косово е бивша южна провинция на Сърбия, която обяви своята независимост през 2008 г., но Сърбия отказва да я признае.

Белград и Прищина водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията между двете страни.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факти

    3 1 Отговор
    В 19 области текат масови съкращения
    Над 3500 работници останаха без работа тази година заради закриване на предприятия

    Коментиран от #3

    19:47 29.12.2025

  • 2 Вучич

    2 2 Отговор
    Путинеее, памаги!
    Отнеха ми Косово под носа!

    19:51 29.12.2025

  • 3 икономически активен

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "факти":

    Краят на годината е често срещан период за закриване, преструктуриране и откриване на нови предприятия. При мен от утре напуска един работник. На 5 януари постъпват трима нови. Това са реални процеси във всеки отрасъл.

    Не стана ясно с кого са се конкурирали косовските сърби за десетте запазени за тях места?

    19:57 29.12.2025

  • 4 Това е положението.

    0 0 Отговор
    Върховна наглост и лицемерие !
    Значи, може USA да води война срещу една независима държава за да направи държава за едно малцинство от нея, НО НЕ МОЖЕ друго малцинство, което е мнозинство в една малка част от тази нова държава да получи даже право на автономно управление или да се присъедини към държавата от която е откъснато насила?!

    20:25 29.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания