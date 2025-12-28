Гвинея избира президент четири години след военния преврат ВИДЕО

В Гвинея ще се проведат президентски избори - първите след държавния преврат преди четири години.

Според местната радиостанция SABC, девет кандидати участват в изборите, включително настоящият държавен глава за преходния период, Мамади Думбуя, който се смята за фаворит. Думбуя се кандидатира като независим кандидат, но се радва на подкрепата на движението „Поколение за модерност и развитие“.

Неговият основен опонент може да бъде Абдулайе Йеро Балде, бивш министър на висшето образование и научните изследвания (2015-2020), номиниран от опозиционната партия „Демократичен фронт на Гвинея“.

Други кандидати, за които се смята, че ще се представят успешно, са Ибрахима Абе Сила, бивш министър на водноелектричеството и въглеводородите (2021-2025), и Макале Камара, бивш министър на външните работи (2015-2017).

Лидерите на опозицията Селу Дален Диало, водач на Съюза на демократичните сили на Гвинея, и Сидия Туре, председател на Съюза на републиканските сили и бивш министър-председател на Гвинея (1996-1999), не участват в изборите. Кандидатурите им бяха отхвърлени от Върховния съд с мотива, че Диало е извън Гвинея и е заподозрян в корупция, докато Туре е над 70 години (горната възрастова граница за кандидат).

Алфа Конде, бивш президент на Гвинея (2010-2021), който беше свален с преврат, не е подал кандидатура, въпреки че участва активно в политическия живот на страната, докато е в чужбина.

В момента Гвинея се управлява от военните, които, водени от Думбуя, извършиха преврат през септември 2021 г. Месец по-късно той положи клетва като президент за преходен период. Военните първоначално обявиха намерението си да проведат свободни избори и да възстановят гражданското управление до декември 2024 г., но по-късно удължиха този срок с една година. Очаква се президентските избори в Гвинея да бъдат последвани от парламентарни избори.