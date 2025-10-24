Новини
Свят »
Катар »
Катар заплаши да ограничи газовите доставки за Европа заради новите правила на ЕС

Катар заплаши да ограничи газовите доставки за Европа заради новите правила на ЕС

24 Октомври, 2025 09:55, обновена 24 Октомври, 2025 09:57 809 13

  • катар-
  • европа-
  • газови доставки-
  • европейски съюз

Министърът на енергетиката Саад ал-Кааби критикува CSDDD и настоява за преразглеждане на правилата за доставките на газ

Катар заплаши да ограничи газовите доставки за Европа заради новите правила на ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Производителите на природен газ трябва ясно да се противопоставят на търговски бариери и дискриминационни мерки, заяви министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби по време на среща на Форума на страните-износителки на газ (GECF) в Доха, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Ал-Кааби остро разкритикува новия европейски закон за корпоративна устойчивост (CSDDD), приет от ЕС през 2024 г. Законът изисква големите компании, опериращи в ЕС, да гарантират, че в техните доставки и вериги на стойност няма нарушения на човешките права или екологични щети. Нарушителите могат да бъдат глобени с до 5% от световния си оборот.

Според катарския министър законът представлява реална заплаха за държавната компания QatarEnergy и може да постави под въпрос дългосрочните доставки на втечнен природен газ (LNG) за Европа.

"Няма как да доставяме газ на страна, която би ни наложила глоба от 5% върху глобалния ни оборот. Това е невъзможно," заяви Ал-Кааби пред журналисти.

"Не искаме да прекъсваме доставките за Европа - именно затова предупреждаваме от самото начало. Аз бях един от първите, които говориха открито за това," добави той.

Призив за преразглеждане на правилата

Министърът подчерта, че ЕС трябва да преразгледа закона, ако иска да запази стабилни енергийни отношения с основните си доставчици. Изявлението идва ден след като Европейският парламент се съгласи да разгледа промени в правилата за устойчивост след натиск от Катар и САЩ – двата най-големи износителя на природен газ в света.

Оптимизъм за световния пазар на газ

В същото време Ал-Кааби изрази оптимизъм за бъдещето на световния пазар на природен газ, включително LNG, въпреки геополитическите напрежения и колебливите климатични политики. По думите му, растящото търсене на енергия в Азия и бумът на изчислителните центрове и изкуствения интелект ще продължат да поддържат високо глобално търсене на природен газ.


Катар
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дааа

    12 2 Отговор
    Драги еврозрители наблюдавате, как патkaта Урсула ритуално си самоотрязва глата! Шат на патkaта главата, както се казва!

    Коментиран от #6

    10:00 24.10.2025

  • 2 дядо поп

    12 2 Отговор
    Давайте , санкции и на Катар , докато страните износителки на газ и петрол не ви кажат –" Ну пашли" (вие знаете къде).

    10:00 24.10.2025

  • 3 Е-е-е-

    0 3 Отговор
    Ал-Кааби остро разкритикува новия европейски закон за корпоративна устойчивост (CSDDD), приет от ЕС през 2024 г. Законът изисква големите компании, опериращи в ЕС, да гарантират, че в техните доставки и вериги на стойност няма нарушения на човешките права или екологични щети. Нарушителите могат да бъдат глобени с до 5% от световния си оборот.
    -;-
    Нали катарците си спазват човешките права!
    Какво му се притесняват!

    Коментиран от #9, #10

    10:09 24.10.2025

  • 4 бай Бай

    10 0 Отговор
    Поредна евро неадекватност.
    Все те с претенции към всички, целия останал свят им е крив и трябвало да ги слуша.
    Супата.

    10:09 24.10.2025

  • 5 Мишел

    9 0 Отговор
    При диктатурата на пролетариата оцеляхме, при диктатурата на чиновниците едва ли.

    Коментиран от #7

    10:10 24.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Е-е-е-

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Каква диктатура на пролетарията сме имали като това си беше Властта на Другарките и другарите.
    Да не би Чобанина от Правец да е бил Стругар!

    10:14 24.10.2025

  • 8 Абе

    3 0 Отговор
    С две думи, чудят се как да узаконят бъдещи кражби. Ама накрая да не духат супата и всички доставчици да откажат. Тогава ще чудят що така.

    10:14 24.10.2025

  • 9 По логиката на същия закон

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е-е-е-":

    ЕС трябва да забрани и войните , които в същността си са нарушение на човешките права и екологична катастрофа. Дали ще глобят производителите на оръжия, трупащи печалби от продажбата им?

    10:16 24.10.2025

  • 10 Бла

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е-е-е-":

    Значи, викаш и да не ги спазват човешките права, то ЕС ще ги санкционира с 5% от оборота им ? Защото се явява като ? След като санкционират, спират се доставките и ЕС да се оправя.Не вярвах, че ще сме свидетели на краха на този съюз, тъй като замисълът е супер, но за жалост изпълнението е покъртително, особено последното десетилетие.

    10:17 24.10.2025

  • 11 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Опа 5 лева литър нафта по нова година

    10:17 24.10.2025

  • 12 САЩ

    3 0 Отговор
    Спирайте всичко

    10:19 24.10.2025

  • 13 Алекс

    1 0 Отговор
    Ама, идеята е геноцит над европейското население ли? Защото каквото и да правят САЩ и ЕС, то рефлектира негативно върху европейците.

    10:32 24.10.2025