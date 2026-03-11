Арсенал се спаси с късен гол от дузпа срещу Байер Леверкузен

Байер Леверкузен и Арсенал завършиха при резултат 1:1 в първия сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига. Срещата предложи истински спектакъл за феновете, изпълнен с напрежение, динамика и неочаквани обрати.

Първата част премина под знака на предпазливостта, като головите положения бяха рядкост. Най-близо до попадение бе Габриел Мартинели, който в 19-ата минута разтресе напречната греда с мощен изстрел – момент, който накара феновете на Арсенал да затаят дъх.

След почивката домакините от Леверкузен излязоха с нова енергия и само секунди след подновяването на играта Мартин Терие отправи опасен удар с глава, но стражът на „артилеристите“ Давид Рая показа класа и спаси. При последвалия ъглов удар за германците капитанът Роберт Андрих се извиси над всички и с прецизен удар с глава откри резултата за Байер.

Когато изглеждаше, че домакините ще триумфират, драмата достигна своя връх. В 89-ата минута съдията отсъди спорна дузпа в полза на Арсенал, която резервата Кай Хаверц хладнокръвно реализира, връщайки лондончани в играта и фиксирайки крайното 1:1.

Така всичко остава отворено преди реванша на 17 март на стадион „Емирейтс“ в Лондон, където ще стане ясно кой ще продължи напред в най-престижния европейски клубен турнир.