Арсенал се спаси с късен гол от дузпа срещу Байер Леверкузен

Арсенал се спаси с късен гол от дузпа срещу Байер Леверкузен

11 Март, 2026 21:47 594 1

Реваншът остава отворен

Арсенал се спаси с късен гол от дузпа срещу Байер Леверкузен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байер Леверкузен и Арсенал завършиха при резултат 1:1 в първия сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига. Срещата предложи истински спектакъл за феновете, изпълнен с напрежение, динамика и неочаквани обрати.

Първата част премина под знака на предпазливостта, като головите положения бяха рядкост. Най-близо до попадение бе Габриел Мартинели, който в 19-ата минута разтресе напречната греда с мощен изстрел – момент, който накара феновете на Арсенал да затаят дъх.

След почивката домакините от Леверкузен излязоха с нова енергия и само секунди след подновяването на играта Мартин Терие отправи опасен удар с глава, но стражът на „артилеристите“ Давид Рая показа класа и спаси. При последвалия ъглов удар за германците капитанът Роберт Андрих се извиси над всички и с прецизен удар с глава откри резултата за Байер.

Когато изглеждаше, че домакините ще триумфират, драмата достигна своя връх. В 89-ата минута съдията отсъди спорна дузпа в полза на Арсенал, която резервата Кай Хаверц хладнокръвно реализира, връщайки лондончани в играта и фиксирайки крайното 1:1.

Така всичко остава отворено преди реванша на 17 март на стадион „Емирейтс“ в Лондон, където ще стане ясно кой ще продължи напред в най-престижния европейски клубен турнир.


  • 1 Зевс

    0 0 Отговор
    Само дето дузпа нямаше.

    22:53 11.03.2026

