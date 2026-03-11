Арбелоа с оптимистични новини за възстановяването на Килиан Мбапе

В лагера на Реал Мадрид цари оптимизъм относно състоянието на звездния нападател Килиан Мбапе. Старши треньорът Алваро Арбелоа сподели пред медиите, че френският национал се възстановява с бързи темпове и с всеки изминал ден усеща все по-голям напредък.

Както е известно, 27-годишният Мбапе получи неприятна травма – разтегнат лигамент на лявото коляно, което го извади от строя за ключови срещи на „белия балет“. Заради контузията той пропусна сблъсъците от Ла Лига срещу Хетафе и Селта Виго, а днес не може да бъде на разположение и за първия осминафинален двубой от Шампионската лига срещу Манчестър Сити в Мадрид.

„Виждаме значително подобрение при Килиан. Всеки ден носи нова доза увереност и сила. Седмицата премина изключително позитивно за него – върна се към тренировките с настроение и желание. Очакваме с нетърпение да го видим отново на терена съвсем скоро“, заяви Арбелоа, цитиран от The Athletic.