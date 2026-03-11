Румен Радев (АИКБ): Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп

Казахстан е главният ни доставчик, но в рамките на този глобален пазар най-големия натиск, който се оказа е към азиатските пазари, които са основните потребители на най-голям обем от петрол, добиван от Персийския залив и прокарван не през тръбопроводи по наземна суха връзка, а през Ормузкия проток. Те търсят алтернативни доставки, което означава, че посягат към нови източници и към нови трасета. И докато това се случва, се отразява върху всички, заяви в предаването "Още от деня" по БНТ Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

"Разумно нещо е да се разсейват страхове, разумно нещо е да се говори за тези проблеми. Не България, а Европа е доста по-подготвена в сравнение с преди 2-3 години при подобна енергийна криза. Ние виждаме едно почти дежавю на 2022 година, когато Русия нападна Украйна. Много хора очакваха това да приключи след 2-3 дни, после станаха 4 седмици, после станаха няколко месеца и така 4 години. В момента пак има такива анонси. Забележете, на всяка от тези реплики пазарите нервно реагираха веднага. И този на течни горива, и този на природен газ. Особено ярко стана тази реакция, когато се анонсира изборът на нов върховен лидер в Иран, при който очевидно може да се очаква втвърдяване на позиции и съответно по-продължителен конфликт. Това са реакциите на пазара в пъти по-значими, отколкото просто посягането на конкретна инфраструктура, например", каза Радев.

Той допълни и че пазарът реагира на всяко от изказванията на Доналд Тръмп. На въпрос за таван на цените на горивата каза:

"Конкретно в този случай, относителният дял промени на стойности на горива е важен за цялата логистика, за търговските мрежи, отразява се, да кажем, на крайни цени, но там делът би бил много по-малък. Много по-съществено е това да не се случи в частта с динамики на цените като електроенергията."

Според него, сега действащият компенсаторен механизъм не работи:

"Битовият потребител е подсигурен от решението на КЕВР, там цената е една и съща, няма да има промени. Но в частта с небитовия потребител, там формално има една защита през едно странно минало решение, едно ПМС от миналата година, на редовния кабинет, с което обаче подкрепа би имало с цени усреднени на 240 лева, т.е. над 240 лева на мегават час, би имало подкрепа. Обаче забележете, ако това е средна цена за 6 месечен период от време, а това е невъзможно, тя със сигурност ще е по-ниска, т.е. на практика няма подкрепа. И нашата претенция към кабинета и сега е същата - установете го този механизъм на месечна база, за да може да помогнете, когато бизнесът има нужда, тогава когато се дави."