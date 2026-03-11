Новини
Румен Радев (АИКБ): Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп

11 Март, 2026 21:32 589 9

Конкретно в този случай, относителният дял промени на стойности на горива е важен за цялата логистика, за търговските мрежи, отразява се, да кажем, на крайни цени, но там делът би бил много по-малък

Казахстан е главният ни доставчик, но в рамките на този глобален пазар най-големия натиск, който се оказа е към азиатските пазари, които са основните потребители на най-голям обем от петрол, добиван от Персийския залив и прокарван не през тръбопроводи по наземна суха връзка, а през Ормузкия проток. Те търсят алтернативни доставки, което означава, че посягат към нови източници и към нови трасета. И докато това се случва, се отразява върху всички, заяви в предаването "Още от деня" по БНТ Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

"Разумно нещо е да се разсейват страхове, разумно нещо е да се говори за тези проблеми. Не България, а Европа е доста по-подготвена в сравнение с преди 2-3 години при подобна енергийна криза. Ние виждаме едно почти дежавю на 2022 година, когато Русия нападна Украйна. Много хора очакваха това да приключи след 2-3 дни, после станаха 4 седмици, после станаха няколко месеца и така 4 години. В момента пак има такива анонси. Забележете, на всяка от тези реплики пазарите нервно реагираха веднага. И този на течни горива, и този на природен газ. Особено ярко стана тази реакция, когато се анонсира изборът на нов върховен лидер в Иран, при който очевидно може да се очаква втвърдяване на позиции и съответно по-продължителен конфликт. Това са реакциите на пазара в пъти по-значими, отколкото просто посягането на конкретна инфраструктура, например", каза Радев.

Той допълни и че пазарът реагира на всяко от изказванията на Доналд Тръмп. На въпрос за таван на цените на горивата каза:

"Конкретно в този случай, относителният дял промени на стойности на горива е важен за цялата логистика, за търговските мрежи, отразява се, да кажем, на крайни цени, но там делът би бил много по-малък. Много по-съществено е това да не се случи в частта с динамики на цените като електроенергията."

Според него, сега действащият компенсаторен механизъм не работи:

"Битовият потребител е подсигурен от решението на КЕВР, там цената е една и съща, няма да има промени. Но в частта с небитовия потребител, там формално има една защита през едно странно минало решение, едно ПМС от миналата година, на редовния кабинет, с което обаче подкрепа би имало с цени усреднени на 240 лева, т.е. над 240 лева на мегават час, би имало подкрепа. Обаче забележете, ако това е средна цена за 6 месечен период от време, а това е невъзможно, тя със сигурност ще е по-ниска, т.е. на практика няма подкрепа. И нашата претенция към кабинета и сега е същата - установете го този механизъм на месечна база, за да може да помогнете, когато бизнесът има нужда, тогава когато се дави."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ОПГ СИК ИМАТ ХИЛЯДИ ДЕКАРИ ФОТОВОЛТАИЦИ
    .. ..
    А ИНДУСТРИАЛЕЦА ВАСИЛ ВЕЛЕВ КОЙТО Е АКЦИОНЕР
    В БАНКАТА НА МАДЖО
    .....
    ПОЛУЧАВА ПОМОЩИ ЗА ТОК ЗА ЗАВОДИТЕ НА МАДЖО:)

    21:35 11.03.2026

  • 2 Румян Радлев

    0 4 Отговор
    Ех, кога сдаде президентството, кога заприлича на толуп

    21:38 11.03.2026

  • 3 паганини

    1 2 Отговор
    Как трябва да си наказан да ноксиш същото име като един п...л

    21:42 11.03.2026

  • 4 долу сащ

    3 0 Отговор
    когато изказване влияе на борсовата търговия, особено всеки ден вече 12 дни, се повдига обвинение за борсови измами от всички борси по света срещу този измамник, защото няма начин да не е казал на приятелчетата си евреи от блякрок и още 3 4 такива, още предния ден КАКВО ЩЕ КАЖЕ! ще нападаме, стига сме нападали... вече е очевадно как ереите правят по 10 млрд на ден от нищото!

    21:45 11.03.2026

  • 5 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.
    Един пример.
    Вчера американците публикуваха новината че са съпроводили танкер през Ормузкия проток.
    Фючърсите веднага паднаха с 15%.
    След половин час новината я изтриха щото вече стана ясно че не е вярно и фючърсите си се върнаха на предишното ниво.
    За тия 30 мин. някой много яко е купувал по-евтин петрол.
    Кой ли е той?

    21:45 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тома

    2 0 Отговор
    Ами Тръмп като ти каже добър ден трябва веднага да провериш дали е ден.Ега си критерия за цените на горивата

    21:53 11.03.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Отдавна не сте пускали онзи пудел на манежа, който ни обясняваше, че бил сключил сделката при старите цени.
    Де го сега?

    21:59 11.03.2026

  • 9 Българин

    0 0 Отговор
    Това показва доверието на всички хора в Президента Тръмп. Какавото каже, това става! Земята има остра нужда от такива политици!

    22:30 11.03.2026

